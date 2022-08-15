Carbon Streaming宣布更换审计机构

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Streaming Corporation (NEO: NETZ) (OTCQB: OFSTF) (FSE: M2Q)（简称“Carbon Streaming”或“公司”）今天宣布，公司审计机构已由Baker Tilly WM LLP（简称“Baker Tilly”）更换为德勤会计师事务所（简称“德勤”），自2022年8月11日起生效。根据审计委员会的建议，Carbon Streaming董事会接受了Baker Tilly的辞任申请，并批准任命德勤为公司的新审计机构，任期至公司下一次年度股东大会。

依据加拿大国家文书51-102号——《持续披露义务》（简称“NI 51-102”），审计机构变更通知以及德勤和Baker Tilly的回复信函已提交至电子文档分析和检索系统(SEDAR)。公司与Baker Tilly之间不存在NI 51-102中定义的“可报告事件”。

关于Carbon Streaming

Carbon Streaming是一家以ESG为原则的公司，可为投资者提供碳信用额度敞口，是政府和企业实现其碳中和与“净零”气候目标的关键工具。我们的商业模式专注于获取、管理和发展高质量、多样化的项目和/或公司投资组合，投资于直接或间接产生或积极参与自愿和/或合规碳信用额的项目和/或公司。

公司通过与项目开发商和所有者的碳信用流安排投入资本，通过将资本引入本来可能无法开发的项目来加快碳补偿项目的创建。其中许多项目除了具有减少或清除碳的潜力外，还具有重大的社会和经济共同效益。

公司已签署了与全球10多个项目有关的碳信用流协议，包括基于自然的、生物炭、甲烷规避、清洁炉灶和水过滤项目。

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