Fujifilm et Qure.ai s’associent à l’Institut de virologie humaine au Nigéria (IHVN) pour avancer le dépistage rapide de la tuberculose dans les communautés nigérianes rurales

LAGOS, Nigeria--(BUSINESS WIRE)--L’Institut de virologie humaine au Nigeria (IHVN) a annoncé un partenariat avec Fujifilm, le groupe technologique multinational fabriquant de dispositifs d’imagerie médicale et Qure.ai, un leader du marché de solutions d’imagerie médicale basées sur l’intelligence artificielle (IA), qui vise à utiliser une technologie de pointe pour optimiser le dépistage de la tuberculose (TB) au Nigeria. Grâce à ce partenariat, l’IHVN, financé par l’USAID, a réussi à déployer des appareils à rayons X ultra-portables basés sur l’IA pour le dépistage actif de cas d’infection dans les communautés rurales nigérianes.

La tuberculose est une maladie infectieuse et la principale cause de mortalité en Afrique subsaharienne, (y compris le Nigéria) et la maladie opportuniste la plus fréquente chez les patients infectes par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). L’appareil de radiographie ultra-portable Xair de Fujifilm, basé sur les algorithmes d’intelligence artificielle de Qure.ai, fournit une solution idéale pour les programmes de dépistage de masse dans les zones rurales, offrant ainsi une excellente portabilité, efficacité et un diagnostic de haute précision aux points de service.

Le Dr Chukwuma Anyaike, directeur et coordinateur national du Programme national de lutte contre la tuberculose, la lèpre et l’ulcère de Buruli (NTBLCP) - Ministère fédéral de la Santé du Nigeria, a déclaré : « La mise en œuvre pilote réussie de l’utilisation du système radiographie numérique portable de Fujifilm avec la technologie Qure.ai par l’IHVN, en collaboration avec le NTBLCP, et le ministère fédéral de la Santé du Nigéria, a eu un impact positif sur la détection des cas d’infection tuberculeuse. »

Pour sa part, le Dr Aderonke Agbaje, chef du projet TB-LON 3 de l’USAID à l’Institut de virologie humaine du Nigéria, a déclaré : « L’IHVN est à l’avant-garde de la lutte contre la tuberculose et autres infections grâce à des solutions innovantes visant à optimiser la prestation des soins médicaux. Nos efforts ont permis aux habitants des zones rurales dans les communautés difficiles d’avoir accès aux soins contre la tuberculose. Notre partenariat avec Fujifilm et Qure.ai pour bénéficier du dépistage de la tuberculose par l’IA est notre initiative la plus récente pour la sensibilisation communautaire. Nous avons hâte de mettre en œuvre la détection rapide des cas actifs d’infections tuberculeuses à grande échelle et d’améliorer les soins aux patients. »

L'agence américaine pour le développement international (USAID) travaille avec l’IHVN pour accélérer le dépistage et le traitement des cas de tuberculose au Nigéria au cours des cinq prochaines années. Le projet vise à améliorer l’accès à des traitements appropriés de haute qualité et centrés sur le patient pour les patients atteints de tuberculose, notamment la tuberculose pharmacorésistante et les infections opportunistes fréquentes chez les patients infectés par le VIH, les plus courantes dans la communauté. Le projet implique le dépistage des cas contacts présumés de tuberculose, pour contrôler la contagion et placer les cas sous l’égide du système national de notification des cas de tuberculose. L’IHVN est le partenaire de mise en œuvre du projet, couvrant les États de Lagos, Osun, Ogun et Oyo.

« Nous sommes ravis d’annoncer que l’IHVN est en train de soumettre de nombreuses communautés au Nigeria à des tests de dépistage grâce au Fujifilm FDR Xair, notre appareil à rayons X ultra-portable, qui intègre la technologie d’IA de Qure.ai. Nous félicitons le dévouement de la direction du Programme national de lutte contre la tuberculose, la lèpre et l’ulcère de Buruli (NTBLCP) du ministère fédéral de la Santé du Nigéria à travailler avec l’IHVN sur cet accomplissement. Fujifilm s’engage à continuer de mettre sa technologie à la disposition de tous ses partenaires et parties prenantes, » a commenté Godspower Asika, directeur national des ventes – Nigeria, Fujifilm Moyen-Orient et Afrique.

Le Fujifilm FDR Xair est un appareil de radiologie ultra-portable comprenant un générateur de rayons X ultraléger et alimenté par batterie, capable de fonctionner sans interruption, pendant des heures et sans électricité. FDR Xair, associé à l’analyse d’images radiologiques basées sur l’Al de Qure.ai, permet un dépistage précis des anomalies pulmonaires et les cas présumés de tuberculose, même dans les régions les plus éloignées du monde ; et possède le potentiel d’accélérer le diagnostic de la tuberculose aux points de service.

À propos de ce partenariat, Prashant Warier, PDG et fondateur de Qure.ai, a déclaré : « Nous sommes ravis de coopérer à Fujifilm sur ce projet, pour mettre en œuvre deux technologies de pointe au service du bien commun. Notre solution de radiographie pulmonaire basée sur l’IA, qXR, a été évaluée par l’OMS et répond à ses critères de triage et de dépistage de la tuberculose en l’absence d’un opérateur humain. Le projet de l’IHVN au Nigéria prouvera ce qu’une technologie de pointe est capable de faire pour la santé pulmonaire universelle et l’accès aux soins pour tous. »

Le logiciel de radiographie pulmonaire de Qure.ai peut détecter plusieurs anomalies pulmonaires en moins d’une minute. Il peut évaluer avec précision les résultats radiologiques évocateurs d’une multitude de maladies, y compris la pneumonie, la BPCO, la tuberculose et l’insuffisance cardiaque, entre autres.

Ensemble, l’IHVN, Fujifilm et Qure.ai visent à renforcer les systèmes et structures de dépistage, de traitement et de notification de la tuberculose dans les zones rurales au Nigeria. Ce partenariat aidera à réduire la contagion et la progression de cette maladie et à accélérer les efforts de recherche et l’innovation sur la tuberculose afin d’améliorer la qualité des programmes mis en œuvre.

