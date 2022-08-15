IT服務新篇章：聯想電訊盈科企業方案有限公司開啟首日營運

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天是聯想電訊盈科企業方案有限公司(Lenovo PCCW Solutions Limited1)開始營運的第一天。該公司是聯想集團(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)和電訊盈科(HKSE: 0008)成立的全新策略性合作公司，旨在把握約3,200億美元的亞洲IT服務市場。

新公司提供整合IT服務、裝置和數位基礎設施的一站式客戶解決方案，使客戶能夠利用科技來變革業務和營運——從管理複雜的整合過程，到利用創新應用軟體加強競爭力。

憑藉雙方的合作關係，新公司將受益於聯想在180多個市場的全球佈局、廣泛的端到端解決方案組合、堅實的創新傳統，以及強大的進入市場和交付能力。

聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示：「自從方案服務業務集團成立以來，聯想一直致力於以服務為導向的轉型之旅。這一合作關係是該過程中的重要里程碑，將進一步強化公司在IT解決方案方面的領導能力。兩大企業的能力和人才將發揮相乘作用，幫助新公司在整個亞太地區的市場中擴大影響力和競爭力。」

電訊盈科企業方案(PCCW Solutions)自2014年起連續8年被IDC評為香港特區系統整合和客製化應用軟體開發領域的第一名2。作為該地區首屈一指的IT服務供應商之一，電訊盈科企業方案的優異記錄為新公司的發展奠定了堅實基礎。4,000多名IT專業人員將繼續與客戶密切合作，協助客戶在更加複雜且快速演進的科技領域取得成功。

聯想電訊盈科企業方案行政總裁Jerry Li表示：「此次策略性合作提供了獨特的機會，將加速我們的IT解決方案業務在該地區的成長。新成立的聯想電訊盈科企業方案將使我們的客戶能夠利用聯想方案服務業務集團的豐富技能、專長和進入市場能力。我們很高興開啟這段成長之旅，並藉此擴大我們的技能、業務佈局和解決方案組合。憑藉雙方高技能人才的綜合實力，我們期待進一步為該地區的智慧城市發展貢獻力量。」

據相關市場資料估計，2022年亞洲IT服務市場價值約為3,200億美元，並將以超過10%的複合年成長率成長，到2026年將超過4,700億美元。聯想電訊盈科企業方案在掌握市場成長機會方面具有獨特的優勢。

關於聯想電訊盈科企業方案

聯想電訊盈科企業方案(Lenovo PCCW Solutions)是亞太地區首屈一指的科技解決方案公司。作為聯想和電訊盈科在2022年8月建立策略性合作夥伴關係的成果，該公司提供市場一流的解決方案，協助企業借助科技來變革營運、提高競爭力並加強創新。其廣泛的科技解決方案和服務產品包括系統整合、應用軟體開發和維運、IT外包、託管服務、數位解決方案和技術服務。如欲瞭解更多關於聯想電訊盈科企業方案的資訊，請造訪www.pccwsolutions.com。

1 在2022年6月14日遞交給香港證券交易所的文件中，該公司曾被稱為“PCCW Lenovo Technology Solutions” https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-and-pccw-partnership/

2 https://www.pccwsolutions.com/site/en/news-entry/20220518/

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