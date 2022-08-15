IT服务新篇章：联想电讯盈科企业方案有限公司开启首日运营

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天是联想电讯盈科企业方案有限公司(Lenovo PCCW Solutions Limited1)开启运营的第一天。该公司是联想集团(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)和电讯盈科(HKSE: 0008)成立的全新战略合作公司，旨在把握约3,200亿美元的亚洲IT服务市场。

新公司提供整合IT服务、设备和数字基础设施的一站式客户解决方案，赋能客户利用技术变革业务和运营——从管理复杂的整合过程，到利用创新应用增强竞争力。

凭借双方的合作关系，新公司将受益于联想在180多个市场的全球布局、广泛的端到端解决方案组合、坚实的创新传统，以及强大的市场推广和交付能力。

联想集团执行副总裁、方案服务业务集团总裁黄建恒表示：“自从方案服务业务集团成立以来，联想一直致力于以服务为导向的转型之旅。这一合作关系标志着该过程的一个重要里程碑，将进一步增强公司在IT解决方案方面的领导能力。两大企业的能力和人才将发挥协同作用，帮助新公司在整个亚太地区的市场中扩大影响力和竞争力。”

电讯盈科企业方案(PCCW Solutions)自2014年起连续8年被IDC评为香港特区系统集成和定制应用开发领域的第一名2。作为该地区领先的IT服务供应商之一，电讯盈科企业方案的优异往绩为新公司的发展奠定了坚实基础。4,000多名IT专业人员将继续与客户紧密合作，帮助客户在更加复杂且快速演进的技术领域取得成功。

联想电讯盈科企业方案首席执行官Jerry Li表示：“此次战略合作提供了独特的机会，将加速我们的IT解决方案业务在该地区的增长。新成立的联想电讯盈科企业方案将使我们的客户能够利用联想方案服务业务集团的丰富技能、专长和市场推广能力。我们很高兴开启这段成长之旅，并借此扩大我们的技能集、业务布局和解决方案组合。凭借双方高技能人才的综合实力，我们期待着进一步为该地区的智慧城市发展做出贡献。”

据相关市场数据估计，2022年亚洲IT服务市场价值约为3,200亿美元，并将以超过10%的复合年增长率增长，到2026年将超过4,700亿美元。联想电讯盈科企业方案在抓住市场增长机会方面具有独特的优势。

关于联想电讯盈科企业方案

联想电讯盈科企业方案(Lenovo PCCW Solutions)是亚太区领先的技术解决方案公司。作为联想和电讯盈科在2022年8月建立战略合作伙伴关系的成果，该公司提供市场领先的解决方案，助力企业借助技术变革运营、提高竞争力并加强创新。其广泛的技术解决方案和服务产品包括系统集成、应用开发和运营、IT外包、托管服务、数字解决方案和技术服务。如需了解更多关于联想电讯盈科企业方案的信息，请访问www.pccwsolutions.com。

1 在2022年6月14日提交给香港证券交易所的文件中，该公司曾被称为“PCCW Lenovo Technology Solutions” https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-and-pccw-partnership/

2 https://www.pccwsolutions.com/site/en/news-entry/20220518/

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