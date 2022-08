Um novo capítulo em serviços de TI: Lenovo PCCW Solutions começa primeiro dia de operações como uma nova empresa

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--O dia de hoje marca o primeiro dia de operações da Lenovo PCCW Solutions Limited1, a nova parceria estratégica entre o Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) e a PCCW (HKSE: 0008), destinada a capitalizar o mercado de serviços de TI da Ásia estimado em US$ 320 bilhões.

A nova empresa fornece soluções completas a clientes, integrando serviços de TI, dispositivos e infraestrutura digital, e capacita clientes a transformar seus negócios e operações com tecnologia – desde gerenciar integrações complexas a melhorar a competitividade com aplicativos inovadores.

Por meio da parceria, a empresa se beneficia da presença global da Lenovo em mais de 180 mercados, amplo portfólio de soluções de ponta a ponta, sólida reputação em inovação e fortes recursos de acesso ao mercado e entrega.

Ken Wong, vice-presidente executivo da Lenovo e presidente da Lenovo Solutions and Services Group, declarou: “A parceria é um importante marco na jornada de transformação liderada por serviços da Lenovo desde a criação do nosso Solutions and Services Group, pois ela reforça as capacidades da empresa para impulsionar a liderança em soluções de TI. A sinergia dos recursos e talentos das duas organizações ajudará a nova empresa a crescer em alcance e competitividade em mercados na região Ásia-Pacífico”.

A PCCW Solutions ocupa a primeira posição em integração de sistemas e desenvolvimento de aplicativos personalizados na Região Especial Administrativa de Hong Kong segundo a IDC pelo oitavo ano consecutivo desde 20142. A nova empresa aproveita o histórico comprovado da PCCW Solutions como uma das principais provedoras de serviços de TI da região. Os 4.000 determinados profissionais de TI continuarão a parceria de perto com nossos clientes para ajudá-los a ter sucesso em um cenário de tecnologia mais complexo e em rápida evolução.

Jerry Li, diretor executivo da Lenovo PCCW Solutions, disse: “Esta parceria estratégica é uma oportunidade única para acelerar o crescimento dos nossos negócios de soluções de TI na região. A nova empresa, a Lenovo PCCW Solutions, permite que nossos clientes recorram a uma grande variedade de habilidades, conhecimentos e capacidades de entrada no mercado em todo o Lenovo Solutions and Services Group. Estamos empolgados para embarcar nessa jornada de crescimento, que nos permite expandir nossas habilidades, presença e portfólio de soluções. Com as forças combinadas dos nossos talentos altamente capacitados, esperamos contribuir ainda mais para o desenvolvimento de cidades inteligentes na região”.

Dados do mercado estimam que o mercado de serviços de TI na Ásia será de aproximadamente US$ 320 bilhões em 2022, com crescimento esperado a uma taxa composta de crescimento anual superior a 10%, para ultrapassar os US$ 470 bilhões até 2026. A Lenovo PCCW Solutions está posicionada de forma exclusiva para capturar as oportunidades de crescimento no mercado.

Sobre a Lenovo PCCW Solutions Limited

A Lenovo PCCW Solutions é uma importante potência em soluções tecnológicas na Ásia-Pacífico. Uma parceria estratégia formada entre a Lenovo e a PCCW em agosto de 2022, a empresa oferece soluções líderes de mercado para ajudar organizações a transformar suas operações, aumentar a competitividade e intensificar a inovação através da tecnologia. Sua ampla gama de soluções tecnológicas e ofertas de serviços incluem integração de sistemas, desenvolvimento e operação de aplicativos, terceirização de TI, serviços gerenciados, soluções digitais e serviços técnicos. Para saber mais sobre a Lenovo PCCW Solutions, acesse www.pccwsolutions.com.

1 A empresa foi anteriormente referida como “PCCW Lenovo Technology Solutions” no arquivamento de 14 de junho de 2022 na Bolsa de Valores de Hong Kong. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-and-pccw-partnership/

2 https://www.pccwsolutions.com/site/en/news-entry/20220518/

