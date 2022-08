Un nouveau chapitre dans les services informatiques : Lenovo PCCW Solutions commence son premier jour d’activité en tant que nouvelle société

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui marque le premier jour de l’activité de Lenovo PCCW Solutions Limited1, le nouveau partenariat stratégique entre Lenovo Group (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) et PCCW (HKSE : 0008), établi pour exploiter le marché des services informatiques en Asie, estimé à 320 milliards USD.

La nouvelle société fournit des solutions client à guichet unique, qui intègrent les services informatiques, les appareils et les infrastructures numériques, permettant ainsi aux clients de transformer leurs activités et leurs opérations au moyen de la technologie, et passer de la gestion d’intégrations complexes à l’amélioration de la compétitivité grâce à des applications innovantes.

Ce partenariat apporte à la société la présence mondiale de Lenovo sur plus de 180 marchés, son vaste portefeuille de solutions de bout en bout, sa solide réputation en matière d’innovation, et ses capacités éprouvées de commercialisation et livraison.

Ken Wong, vice-président exécutif de Lenovo, et président du Lenovo Solutions and Services Group, a déclaré, « Ce partenariat marque une étape importante dans le parcours de transformation, guidé par les services, et entrepris par Lenovo depuis la formation de notre Solutions and Services Group, car il renforce les capacités de la société à devenir un leader dans le domaine des solutions informatiques. La synergie des capacités et des talents des deux organisations aidera la nouvelle société à accroître sa portée et sa compétitivité sur les marchés de la région Asie-Pacifique. »

PCCW Solutions a été classée numéro un par IDC en matière d’intégration de systèmes et développement d’applications personnalisées, dans la RAS de Hong Kong, pendant huit années consécutives depuis 20142. La nouvelle société met à profit le bilan reconnu de PCCW Solutions en tant que l’un des principaux fournisseurs de services informatiques de la région. Son équipe de 4 000 informaticiens continuera de travailler en étroite collaboration avec ses clients pour les aider à réussir dans un environnement technologique plus complexe et en pleine évolution.

Jerry Li, PDG de Lenovo PCCW Solutions, a confié pour sa part, « Ce partenariat stratégique est une occasion unique d’accélérer la croissance de notre entreprise de solutions informatiques dans la région. La nouvelle société, Lenovo PCCW Solutions, permet à nos clients de faire appel à un large éventail de compétences, savoir-faire et capacités de mise sur le marché, à travers le Lenovo Solutions and Services Group. Nous sommes ravis de nous engager dans ce parcours de croissance, qui nous permet d’étendre nos compétences, notre présence, et notre portefeuille de solutions. Forts de nos atouts combinés et de nos talents hautement qualifiés, nous sommes impatients de contribuer davantage au développement des villes intelligentes dans la région. »

Les données du marché suggèrent que le marché asiatique des services informatiques représentera environ 320 milliards USD en 2022, avec une croissance attendue à un TCAC de plus de 10 %, pour dépasser les 470 milliards USD d’ici 2026. La société Lenovo PCCW Solutions est particulièrement bien placée pour saisir les opportunités de croissance sur le marché.

À propos de Lenovo PCCW Solutions Limited

Lenovo PCCW Solutions est un acteur majeur dans le domaine des solutions technologiques en Asie Pacifique. La société, issue d’un partenariat stratégique formé entre Lenovo et PCCW en août 2022, offre des solutions de pointe qui aident les organisations à transformer leurs opérations, accroître leur compétitivité, et optimiser l’innovation par le biais de la technologie. Sa gamme étendue de solutions technologiques et d’offres de services comprend l’intégration de systèmes, le développement et l’exploitation d’applications, l’internalisation informatique, les services gérés, les solutions numériques, et les services techniques. Pour en savoir plus sur Lenovo PCCW Solutions, rendez-vous sur www.pccwsolutions.com.

1 La société était auparavant désignée sous le nom de « PCCW Lenovo Technology Solutions » dans son dépôt du 14 juin 2022 auprès de la bourse de Hong Kong. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-and-pccw-partnership/

2 https://www.pccwsolutions.com/site/en/news-entry/20220518/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.