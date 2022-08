La collaboration entre Fluence et REMY en matière d'éclairage à LED se déploie dans les principales exploitations de cannabis israéliennes.

With Fluence’s SPYDR Series, Trichome leverages a high intensity, broad-spectrum strategy that delivers precise and uniform light to the plant canopy. (Photo: Business Wire)

With Fluence’s SPYDR Series, Trichome leverages a high intensity, broad-spectrum strategy that delivers precise and uniform light to the plant canopy. (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas et ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence), un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'éclairage LED à haut rendement énergétique pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, en collaboration avec REMY, un fournisseur d'éclairage horticole à l'industrie agricole en pleine croissance d'Israël, soutient l'introduction record de solutions technologiques d'éclairage dans les installations de cannabis médical d'Israël.

Considéré comme un leader mondial dans la recherche sur la culture et la réglementation avancée du cannabis, Israël s'est positionné à l'avant-garde du marché mondial du cannabis grâce à des technologies et des applications de données très innovantes. Le pays dispose désormais de capacités d'approvisionnement qui dépassent sa demande intérieure. Alors que le marché israélien arrive à maturité, de plus en plus de fermes d'intérieur tirent parti de stratégies d'agriculture en environnement contrôlé de pointe qui font leurs preuve en optimisant la croissance des plantes et les profits.

L'expertise de REMY, associée aux produits et aux meilleures pratiques fondées sur des preuves pour des stratégies d'éclairage optimales à chaque phase de la croissance du cannabis de Fluence, a déployé les conceptions collaboratives des sociétés dans les trois catégories principales d'installations de cannabis médical en Israël : serre, intérieur et fermes verticales.

Culture hybride à Green Fields

Green Fields, qui exploite la plus grande installation de culture de cannabis médical en Israël, utilise un modèle de serre hybride qui exploite la lumière du soleil et la complète par un éclairage artificiel pour optimiser la qualité des plantes. L'entreprise tournée vers l'avenir a choisi Fluence et REMY pour installer un système d'éclairage à haute intensité.

« Après avoir travaillé sur plusieurs projets avec REMY, nous connaissons la valeur de leur professionnalisme, de leur expertise et de leur service. C'est pourquoi nous les avons choisis pour notre projet phare », explique Jonathan Pisso, responsable des achats chez Green Fields. « La différence que nous avons constatée lors du premier cycle de culture optimisé par l’éclairage Fluence était phénoménale. Grâce au système de contrôle de l'installation, nous disposons d'une grande flexibilité et d'un contrôle maximal. Nous avons intégré à toutes les technologies un système d'éclairage extrêmement puissant qui nous donne une croissance uniforme et d'excellents résultats. »

La culture en intérieur avec Springs Valley Cannabis

Un autre type d'installation de cannabis populaire en Israël est le modèle entièrement intérieur, qui permet de contrôler toutes les conditions de culture afin de garantir une croissance uniforme tout au long de l'année tout en maximisant la qualité. Springs Valley Cannabis est en passe de devenir un important cultivateur de cannabis en Israël. La société a choisi d'utiliser Fluence et REMY pour les solutions d'éclairage de son installation intérieure qui couvre une surface impressionnante de 5 000 mètres carrés.

« Lorsque nous avons conçu notre installation unique en son genre, nous avons recherché des partenaires de confiance qui garantiraient que notre produit serait un leader du marché. Nous l'avons trouvé dans l’association de Fluence et REMY », a déclaré Yossi Shitrit, fondateur de Springs Valley Cannabis.

Ferme verticale urbaine de Trichome

Située au cœur d'une zone industrielle urbaine, Trichome exploite une installation de culture verticale à plusieurs niveaux, entièrement couverte. Exploitant la puissance et le contrôle offerts par les méthodes de culture en intérieur, Trichome a recherché des partenaires de premier plan ayant l'expérience de l'optimisation des paramètres environnementaux dans un environnement à plusieurs niveaux. Avec la série SPYDR de Fluence, Trichome tire parti d'une stratégie à haute intensité et à large spectre qui fournit une lumière précise et uniforme à la canopée végétale.

« Les équipes de Fluence et REMY sont extrêmement professionnelles. Elles se consacrent à notre réussite et nous apportent une valeur ajoutée. Les résultats dépassent déjà nos attentes initiales », a déclaré Tony Levi, fondateur et PDG de Trichome. « Cela montre que dans les centres urbains, la culture en intérieur a du potentiel. L'installation utilise chaque mètre carré du bâtiment dans un souci d'efficacité et d'uniformité. »

« Israël est un terrain de jeu technologique pour le marché du cannabis, ce qui facilite l'examen et l'adoption rapide de technologies avancées », a déclaré Timo Bongartz, directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) chez Fluence. « Avec l'état d'esprit d'adaptation précoce que pratique l'industrie israélienne, Fluence a réussi à fournir des connaissances horticoles expertes et, en partenariat avec REMY, à coopérer avec des producteurs innovants de premier plan pour développer leurs opérations. »

En plus de fournir des solutions d'éclairage, REMY se spécialise dans la planification, l'installation, l'intégration et l'assurance qualité de solutions agronomiques à grande échelle, ainsi que dans le service et l'assistance après-vente.

« En fin de compte, la plante est le meilleur indicateur de notre succès ou de notre échec - et nous réussissons dans des environnements de culture multiples et variés », a déclaré Elad Toby, fondateur, directeur technique et directeur du développement commercial chez REMY.

Pour en savoir plus sur REMY, cliquez ici. Pour en savoir plus sur le portefeuille de luminaires et de commandes d'éclairage de Fluence, consultez le site Web de la société ici.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente pour les meilleurs producteurs du monde entier, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d’un siège pour la région EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu’unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de REMY

Créée en 2008, REMY 108 LTD se spécialise dans la planification, l'installation, la supervision et l'assurance qualité de solutions d'éclairage agronomique à grande échelle, ainsi que dans le service et l'assistance après-vente, pour les cultures commerciales et de produits alimentaires en Israël et au-delà. REMY fournit des éclairages agronomiques à ses clients depuis 2011, ce qui constitue l'activité principale de la société depuis 2018. En tant que revendeur agréé des solutions d'éclairage LED de Fluence, REMY propose aujourd'hui également des formations sur l'éclairage agronomique dans son siège de Yanuv. Pour en savoir plus sur REMY, rendez-vous sur https://www.remy.co.il/en/grow.

