Die Zusammenarbeit von Fluence und REMY bringt LED-Lampen für führende israelische Cannabisfarmen

With Fluence’s SPYDR Series, Trichome leverages a high intensity, broad-spectrum strategy that delivers precise and uniform light to the plant canopy. (Photo: Business Wire)

AUSTIN (Texas, USA) und ROTTERDAM (Niederlande)--(BUSINESS WIRE)--Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence), ein führender globaler Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, unterstützt in Zusammenarbeit mit REMY, einem Anbieter von Gartenbaubeleuchtung für Israels wachsende Agrarindustrie, die Rekordeinführung von Beleuchtungstechnologielösungen in israelischen Einrichtungen für medizinisches Cannabis.

Israel – das als weltweit führend in der Erforschung, im Anbau und in der fortschrittlichen Regulierung von Cannabis gilt – hat sich durch hochinnovative Technologie- und Datenanwendungen an der Spitze des globalen Cannabismarktes positioniert. Das Land verfügt nun über Versorgungskapazitäten, die seine inländische Nachfrage übertreffen. Während der israelische Markt reift, profitieren immer mehr Indoor-Farmen von führenden Landwirtschaftsstrategien in kontrollierten Umgebungen, die nachweislich das Pflanzenwachstum und die Gewinne optimieren.

Das Fachwissen von REMY, gepaart mit den Produkten von Fluence und evidenzbasierten Erfolgsmethoden für optimale Beleuchtungsstrategien in jeder Phase des Cannabiswachstums, hat die kollaborativen Designs der Unternehmen in die drei Kernkategorien medizinischer Cannabisanlagen in Israel eingeordnet: Gewächshäuser, Indoor- und vertikale Farmen.

Hybridanbau bei Green Fields

Green Fields, das die größte medizinische Cannabis-Anbauanlage in Israel betreibt, verfügt über ein hybrides Gewächshausmodell, bei dem Sonnenlicht genutzt und mit künstlicher Beleuchtung ergänzt wird, um die Pflanzenqualität zu optimieren. Das zukunftsorientierte Unternehmen entschied sich für Fluence und REMY, um ein hochintensives Beleuchtungssystem zu installieren.

„Nachdem wir an mehreren Projekten mit REMY zusammengearbeitet haben, wissen wir um den Wert der Professionalität, des Fachwissens und des Kundendienstes bei diesem Unternehmen. Und deshalb haben wir es für unser Vorzeigeprojekt ausgewählt“, erklärte Jonathan Pisso, Chief Procurement Officer von Green Fields. „Der Unterschied, den wir im ersten Erntezyklus mit Fluence-Beleuchtung gesehen haben, war phänomenal. Durch die Anlagensteuerung haben wir eine große Flexibilität und maximale Kontrolle. Wir haben alle Technologien mit einem extrem leistungsstarken Beleuchtungssystem integriert, was zu einem gleichmäßigen Wachstum und hervorragenden Ergebnissen führt.“

Indoor-Anbau mit Springs Valley Cannabis

Eine weitere beliebte Art von Cannabisanlagen in Israel ist das vollständige Indoor-Modell, das die Kontrolle aller Erntebedingungen ermöglicht, um ein gleichmäßiges Wachstum das ganze Jahr über zu gewährleisten und gleichzeitig die Qualität zu maximieren. Springs Valley Cannabis bereitet sich darauf vor, ein bedeutender Cannabisanbauer in Israel zu werden. Das Unternehmen entschied sich für Fluence und REMY für Beleuchtungslösungen in seiner Indoor-Anlage, die eine beeindruckende, 5000 Quadratmeter große Überdachung umfasst.

„Als wir unsere einzigartige Anlage konzipierten, suchten wir vertrauenswürdige Partner, die sicherstellen, dass unser Produkt marktführend sein wird. Wir haben dies in der Kombination von Fluence und REMY gefunden“, sagte Yossi Shitrit, Gründer von Springs Valley Cannabis.

Städtische vertikale Farm von Trichome

Trichome befindet sich im Herzen eines städtischen Industriegebiets und betreibt eine vollständig überdachte, mehrstufige vertikale Landwirtschaftsanlage. Trichome nutzte die Leistungsfähigkeit und Kontrollierbarkeit von Indoor-Anbaumethoden und suchte nach branchenführenden Partnern mit Erfahrung bei der Optimierung von Umweltparametern in einer mehrstufigen Umgebung. Mit der SPYDR-Serie von Fluence nutzt Trichome eine Strategie mit hoher Intensität und breitem Spektrum, die präzises und gleichmäßiges Licht an das Pflanzendach liefert.

„Die Teams von Fluence und REMY sind äußerst professionell. Sie engagieren sich für unseren Erfolg und bringen uns Mehrwert. Die Ergebnisse übertreffen bereits unsere ursprünglichen Erwartungen“, sagte Tony Levi, Gründer und CEO von Trichome. „Sie zeigen das Potenzial für Indoor-Wachstum in urbanen Zentren auf. Die Anlage nutzt jeden Quadratmeter des Gebäudes für Effizienz und Einheitlichkeit.“

„Israel ist ein technologischer ‚Spielplatz‘ für den Cannabismarkt, der es einfach macht, fortschrittliche Technologien schnell zu untersuchen und einzuführen“, sagte Timo Bongartz, Geschäftsführer für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Fluence. „Mit der Early-Adaptor-Mentalität, welche die israelische Industrie praktiziert, ist es Fluence gelungen, Expertenwissen im Gartenbau zu liefern und zusammen mit REMY mit führenden innovativen Erzeugern zusammenzuarbeiten, um ihre Betriebe voranzutreiben.“

Neben der Bereitstellung von Beleuchtungslösungen ist REMY auf die Planung, Installation, Integration und Qualitätssicherung von groß angelegten agronomischen Lösungen sowie Kundendienst und Support spezialisiert.

„Letztlich ist die Pflanze der beste Indikator für unseren Erfolg oder Misserfolg – und wir erzielen Erfolge in mehreren, unterschiedlichen Anbauumgebungen“, sagte Elad Toby, Gründer, CTO und Chief Business Development Officer von REMY.

Mehr über REMY erfahren Sie, indem Sie hier klicken. Mehr über das Portfolio an Leuchten und Lichtsteuerungen von Fluence erfahren Sie auf der Website des Unternehmens hier.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence), entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Pflanzenzucht und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb der Digital-Solutions-Sparte von Signify. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Über REMY

REMY 108 LTD wurde 2008 gegründet und ist auf die Planung, Installation, Integration und Qualitätssicherung von groß angelegten agronomischen Beleuchtungslösungen sowie Kundendienst und Support für den kommerziellen Pflanzen- und Lebensmittelanbau in Israel und darüber hinaus spezialisiert. REMY bietet seinen Kunden seit 2011 agronomische Beleuchtung an, und seit 2018 ist dies der Schwerpunkt des Unternehmens. Als autorisierter Händler von LED-Beleuchtungslösungen von Fluence bietet das Unternehmen heute auch agronomische Beleuchtungsschulungen an seinem Hauptsitz in Yanuv an. Weitere Informationen über REMY finden Sie auf https://www.remy.co.il/en/grow.

