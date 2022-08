Soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power ajudará SDG&E a fornecer energia a serviços públicos críticos

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A San Diego Gas & Electric Company (SDG&E), uma concessionária regulada de propriedade de investidores fornecendo energia para 3,7 milhões de pessoas, fez um pedido de soluções de armazenamento Emerald da Mitsubishi Power para quatro projetos de sistema de armazenamento de energia de bateria (battery energy storage system, BESS) totalizando 39 megawatts (MW)/180 megawatts-hora (MWh). Os projetos das microrredes de BESS Elliot, Clairemont, Paradise e Boulevard serão conectados à infraestrutura existente na região de San Diego para fornecer capacidade confiável e reforçar a resiliência da rede em meio a altas demandas energéticas em dias quentes de verão e horários de pico noturnos.

As soluções de armazenamento Emerald utilizarão o controlador de planta integrado Emerald, que é um sistema de gerenciamento de energia (Energy Management System, EMS) e sistema de aquisição de dados e controle de supervisão (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) com operação de BESS em tempo real e uma plataforma de controle de monitoramento/supervisão. Os recursos de controle ajudarão a garantir que instalações de serviços públicos críticos, incluindo bombeiros, assistência médica, gerenciamento de emergência e polícia, sejam alimentados durante picos de demanda e interrupções inesperadas.

“ Vivemos em um momento em que crescentes ameaças de mudanças climáticas e ondas de calor extremo podem impactar cada vez mais a confiabilidade da rede”, disse Fernando Valero, diretor de tecnologia limpa avançada da SDG&E. “ Ao expandir nosso portfólio de armazenamento de energia, estamos ajudando nossa região e instalações críticas para a comunidade a se tornarem mais resilientes”.

Os projetos de microrrede de BESS, aprovados pela Comissão de Serviços Públicos da Califórnia em 23 de junho, estão programados para entrar em operação em meados de 2023.

Tom Cornell, vice-presidente sênior de soluções de armazenamento de energia da Mitsubishi Power Americas, declarou: “ A SDG&E foi uma das primeiras a adotar o armazenamento de energia de bateria no oeste dos Estados Unidos, e continua sendo uma líder na implantação de armazenamento de energia para atender aos seus clientes. Estamos empolgados para causar um impacto com a SDG&E nesses quatro projetos de microrrede que se somam ao projeto de armazenamento de energia Pala-Gomez Creek anunciado anteriormente este ano”.

Em maio de 2022, a Mitsubishi Power recebeu a certificação de cibersegurança IEC 62443 ML2 para o processo de ciclo de vida de desenvolvimento de segurança (Security Development Lifecycle Process, SDL), que valida que todos os produtos desenvolvidos para suas soluções de armazenamento Emerald, incluindo a tecnologia de controle de hardware, seguem políticas e processos rigorosos alinhados às melhores prática do setor.

A Mitsubishi Power dará suporte às suas soluções de armazenamento Emerald para a SDG&E por meio de um contrato de serviço de longo prazo de 10 anos.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

