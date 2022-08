DBRS Morningstar attribue les notes BBB avec tendances stables au Futbol Club Barcelona

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--DBRS Limited (DBRS Morningstar) a attribué une notation d'émetteur et des billets garantis de premier rang (les Billets) de BBB au Futbol Club Barcelona (FCB ou le Club) avec tendances stables. Les notations reflètent la marque emblématique du Club, ses sources diversifiées de revenus prévisibles, ses tendances de marché et géographiques favorables à Barcelone, et les avantages de l'investissement du FCB dans son projet de rénovation du stade. Les notations prennent également en compte l'importance de la performance sur le terrain, les coûts et investissements croissants pour rester compétitif, les risques liés à l'exécution des projets, et le niveau relativement élevé de levier financier du Club. Les Billets sont garantis par un intérêt prioritaire dans les revenus de droits médiatiques du FCB et le compte bancaire sur lequel les revenus médiatiques sont déposés. Les Billets ont également recours au Club sur une base non garantie.

FCB est une des franchises les plus populaires dans le sport le plus populaire au monde. Fondé en 1899, le Club a remporté un total de 83 trophées nationaux et internationaux, dont 26 fois LaLiga et cinq fois la Ligue des Champions de l'Union des associations européennes de football (UEFA). Un tel succès a séduit des fans dans le monde entier, avec plus de 140 000 membres (socios) et plus de 400 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le Club joue ses matchs à domicile au Spotify Camp Nou (Camp Nou ou le Stade), le plus grand stade d'Europe avec une capacité de 99 354 personnes.

La réussite du FCB sur le terrain et sa capacité à monétiser sa marque ont généré des revenus solides et réguliers avant le début de la pandémie de coronavirus (COVID-19) en 2020. Les revenus ont atteint 854 millions EUR pour l'exercice 2019, contre 620 millions EUR pour l'exercice 2016. La rentabilité est restée relativement stable durant toute cette période, alors que le Club a continué d'investir dans son équipe. Le BAIIA, hors bénéfices sur les transferts de joueurs, s'élevant à 71 millions EUR pour l'exercice 2019, contre 92 millions EUR pour l'exercice 2016. Avec les bénéfices sur les transferts de joueurs inclus, le BAIIA ajusté avait atteint 171 millions EUR pour l'exercice 2019, contre 139 millions EUR pour l'exercice 2016. Les indicateurs clé de crédit sont restés solides jusqu'à l'exercice 2019, le Club n'ayant qu'un endettement minime.

Durant la pandémie, le profil de crédit du FCB s'est affaibli étant donné que le Club a joué un grand nombre de ses matchs avec des restrictions de capacité, ce qui a sensiblement affecté ses revenus. Avec des dépenses salariales relativement élevées pré-coronavirus, le FCB a enregistré d'importantes pertes en 2020 et 2021. Après la nomination du nouveau conseil d'administration, le Club a fait l'objet d'un audit rigoureux et a pris des mesures pour réduire les coûts salariaux en vendant des joueurs comme Lionel Messi, en restructurant les contrats, et en émettant les Billets dans une optique de liquidité. Le Club a depuis pris des mesures supplémentaires pour améliorer son bilan, notamment avec la vente de 25% de sa part des droits audiovisuels de LaLiga pour les 25 prochaines années, pour un montant de 518,8 millions EUR, ainsi qu'avec le remboursement de 125 millions EUR de dette. En outre, étant donné que le gouvernement espagnol a levé les restrictions de capacité pour la saison 2021–22, DBRS Morningstar prévoit que le FCB présentera un revenu net positif pour l'exercice 2022.

ESPAI BARÇA

Dans le cadre d'une transaction séparée, le FCB entreprendra une rénovation majeure du stade (le Projet). Le Club prévoit de dépenser jusqu'à 1,5 milliard EUR sur les trois prochaines années pour rénover Camp Nou et le campus adjacent. Le Projet fera passer la capacité du Stade à 105 000 personnes; inclura un double anneau VIP entre les places de deuxième et troisième catégorie; ajoutera un nouveau toit; et proposera une restauration améliorée, entre autres développements sur le campus. Le Projet augmentera sensiblement les revenus du Club issus de nouveaux parrainages du stade, y compris l'accord récemment annoncé de nomination avec Spotify, ainsi que de nouvelles places premium, des restaurants, et des entrées au musée. Alors que DBRS Morningstar prévoit que le financement de la dette anticipée allant jusqu'à 1,5 milliard EUR associée au Projet sera cantonné hors Club, DBRS Morningstar a pris le Projet en considération dans son analyse. En tant que tel, DBRS Morningstar utilise l'exercice 2026 comme base de son évaluation des risques financiers, lorsque l'intégralité de la dette liée au Projet sera active, et que les revenus et flux de trésorerie issus de cet investissement commenceront à se concrétiser. DBRS Morningstar note que le FCB prévoit de jouer ses matchs à domicile ailleurs qu'au Camp Nou pour la saison 2023–24 afin de permettre la rénovation du Stade, ce qui aura un impact temporaire négatif sur les revenus.

PERSPECTIVES

DBRS Morningstar prévoit que le profil des revenus du FCB se consolidera une fois la rénovation du Stade terminée, et viendra en soutien aux notations actuelles. DBRS Morningstar projette que les revenus passeront sensiblement au-dessus de 1,0 milliard EUR durant l'exercice 2026, avec une performance accrue lors des jours de match grâce au Projet, l'entrée en vigueur des contrats de diffusion, et de nouveaux accords de parrainage. Les prévisions de revenus de DBRS Morningstar supposent que le Club se qualifiera chaque année pour la Ligue des champions et atteindra les quarts-de-finale. DBRS Morningstar prévoit que les coûts des joueurs du FCB continueront de diminuer pour atteindre un niveau plus durable à environ 500 millions EUR durant l'exercice 2023, pour repartir ensuite à la hausse en accord avec l'évolution des revenus. DBRS Morningstar estime dès lors que le BAIIA, hors bénéfices sur les transferts de joueurs, dépassera les 200 millions EUR durant l'exercice 2026.

Dans son estimation de la dette consolidée, DBRS Morningstar inclut les Billets, la dette de 1,5 milliard EUR liée au Projet, et environ 150 millions EUR de facilités de crédit renouvelable au Club. Sur une base consolidée, DBRS Morningstar prévoit que le ratio dette-BAIIA sera d'environ 8,5 pour l'exercice 2026 (2,6 en excluant la dette du Projet) et s'améliorera progressivement par la suite grâce à la croissance du BAIIA ainsi qu'à l'amortissement du capital sur les Billets et la dette du Projet. Bien que le ratio dette-BAIIA soit élevé par rapport aux pairs dans une catégorie de notation similaire, DBRS Morningstar estime que le faible niveau d'endettement du FCB par rapport à la valeur de sa franchise, évaluée à 5,0 milliards USD par Forbes, atténue ce risque.

La notation des billets garantis de premier rang s'applique aux numéros de places privées suivants: E5444# AD6, E5444# AE4, E5444# AF1, E5444# AG9, E5444# AH7, et E5444# AJ3.

FACTEURS DE NOTATION

Dans le cas où les indicateurs de crédit feraient l'objet de pressions en raison d'un revenu d'exploitation plus bas qu'attendu ou d'une dette accrue à cause de dépassements de coûts ou de transferts de joueur financés par la dette, DBRS Morningstar pourrait envisager une mesure de notation négative. Une fois la rénovation du stade terminée et une fois que le Club aura remboursé une partie du capital sur les Billets et la dette du Projet, DBRS Morningstar pourrait envisager une mesure de notation positive.

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET DE GOUVERNANCE

Aucun facteur ESG n'a eu d'effet significatif ou pertinent sur l'analyse de crédit.

Une description indiquant comment DBRS Morningstar aborde les facteurs ESG dans le cadre analytique de DBRS Morningstar est disponible dans le document intitulé "DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings" à l'adresse https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

Remarques:

Tous les montants sont en euros sauf mention contraire.

La principale méthodologie utilisée, Rating Sports Franchises and Stadium Financings (3 février 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/391882/rating-sports-franchises-and-stadium-financings, est consultable sur dbrsmorningstar.com dans la section Methodologies & Criteria. Parmi les autres méthodologies utilisées figurent DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings (17 mai 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

Les informations réglementaires afférentes relatives à la norme canadienne 25-101 sur les agences de notation désignées sont incorporées aux présentes pour référence et sont consultables en cliquant sur le lien dans la section Documents connexes ou en nous contactant à l'adresse info@dbrsmorningstar.com.

L'entité notée ou ses entités associées ont pris part au processus de notation pour cette action de notation. DBRS Morningstar a eu accès aux comptes et autres documents internes pertinents de l'entité notée ou de ses entités associées dans le cadre de cette action de notation.

Cette notation est validée par DBRS Ratings Limited pour une utilisation au Royaume-Uni, et par DBRS Ratings GmbH pour une utilisation dans l'Union européenne, respectivement. Les informations réglementaires complémentaires suivantes s'appliquent aux notations validées:

Cette notation concerne un instrument financier récemment lancé. Il s'agit de la première notation de DBRS Morningstar basée sur cet instrument financier.

Les conditions conduisant à l'attribution d'une tendance négative ou positive sont généralement résolues dans une période de 12 mois. Les tendances et notations de DBRS Morningstar sont soumises à une surveillance régulière.

Pour de plus amples renseignements sur les taux de défaut historiques de DBRS Morningstar publiés par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) dans un référentiel central, veuillez consulter: https://cerep.esma.europa.eu/cerep-web/statistics/defaults.xhtml. DBRS Morningstar a connaissance que des informations complémentaires sur les taux de défaut historiques de DBRS Morningstar peuvent être publiées par la Financial Conduct Authority (FCA) sur son site: https://www.fca.org.uk/firms/credit-rating-agencies.

Analyste en chef: Michael Goldberg, vice-président principal

Président du comité de notation: Arthi Sambasivan, directeur général

Date de notation initiale: 9 août 2022

Notations Date d'émission Notation de la dette Note Tendance Action Attributs 10 août 2022 Notation de l'émetteur BBB Stable Nouvelle notation CA U E 10 août 2022 Billets garantis de premier rang BBB Stable Nouvelle notation CA U E

