DBRS Morningstar assegna al Futbol Club Barcelona rating BBB con trend stabile

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--DBRS Limited (DBRS Morningstar) ha assegnato al Futbol Club Barcelona (FCB o il Club) un Rating di Emittente e Note Senior Garantite (le Note) pari a BBB con trend stabile. I rating riflettono la forza del marchio iconico del Club, le fonti diversificate di ricavi prevedibili, le tendenze favorevoli del mercato e geografiche a Barcellona, e i vantaggi dell'investimento del FCB nel progetto di ristrutturazione del suo stadio. I ratititng tengono conto anche dell'importanza delle prestazioni sul campo, dell'aumento dei costi e dell'investimento per rimanere competitivi, del rischio dell'esecuzione del progetto, e del grado relativamente alto di leva finanziaria del Club. Le Note sono garantite da un interesse di prima priorità sui ricavi generati dai diritti dei media del FCB e sul conto bancario in cui sono depositati i ricavi dai media. Le Note hanno inoltre un diritto di rivalsa nei confronti del Club su base non garantita.

FCB è una delle franchise più famose nello sport più popolare al mondo. Fondato nel 1899, il Club ha vinto in totale 83 trofei nazionali e internazionali, compresi 26 titoli LaLiga e cinque titoli Union of European Football Association (UEFA) Champions League (CL). Questo successo ha portato a una grande base di tifosi appassionati in tutto il mondo con oltre 140.000 membri (socios) e più di 400 milioni di follower sui social media in tutto il mondo. Il Club ospita gli incontri allo Spotify Camp Nou (Camp Nou o lo Stadio), lo stadio più grande d'Europa con una capacità di 99.354 posti.

Il successo del FCB sul campo e la capacità di monetizzare il suo marchio hanno portato a robusti e importanti ricavi prima dell'arrivo della pandemia da Coronavirus (COVID-19) nel 2020. I ricavi sono cresciuti fino a raggiungere 854 milioni di euro nell'esercizio 2019 rispetto ai 620 milioni di euro nell'esercizio 2016. La redditività è rimasta relativamente stabile durante questo periodo, poiché il Club ha continuato a investire nella sua squadra. L'EBITDA, escludendo i profitti dalle trasferte dei giocatori, è stato di 71 milioni di euro nell'esercizio 2019 rispetto ai 92 milioni di euro nel 2016. Includendo le plusvalenze sulle trasferte dei giocatori, l'EBITDA rettificato ha raggiunto 171 milioni di euro nell'esercizio 2019 rispetto ai 139 milioni di euro nell'esercizio 2016. I principali parametri di credito sono stati solidi nell'intero esercizio 2019, poiché il Club aveva un debito minimo.

Durante la pandemia, il profilo del credito del FCB si è indebolito perché il Club ha giocato tante delle sue partite con restrizioni di presenze, il che ha avuto un notevole impatto sui ricavi. Con stipendi da pagare pre-coronavirus piuttosto elevati, il FCB ha sostenuto perdite notevoli negli esercizi 2020 e 2021. A seguito della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il Club è stato sottoposto a un audit approfondito e ha adottato misure per ridurre i costi del personale vendendo giocatori come Lionel Messi, ristrutturando i contratti ed emettendo le Note per ottenere liquidità. Da allora il Club ha adottato ulteriori misure per migliorare il proprio bilancio, tra cui la vendita del 25% della sua quota dei diritti audiovisivi di LaLiga per i prossimi 25 anni per 518,8 milioni di euro e il rimborso di 125 milioni di euro di debiti. Inoltre, poiché il governo spagnolo ha eliminato le restrizioni di capacità per la stagione 2021–22, DBRS Morningstar prevede per il FCB un utile netto positivo nell'esercizio 2022.

ESPAI BARÇA

In un'operazione separata, il FCB avvierà un'importante ristrutturazione dello stadio (il Progetto). Il Club intende spendere fino a 1,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare il Camp Nou e il campus circostante. Il Progetto amplierà la capacità dello Stadio a 105.000 posti; includerà un doppio anello VIP tra la seconda e la terza gradinata; aggiungerà un nuovo tetto e offrirà migliori opzioni di ristorazione, tra gli altri sviluppi del campus. Il Progetto aumenterà notevolmente le entrate del Club grazie alle nuove sponsorizzazioni del Club, compreso l'accordo con Spotify sui diritti di denominazione recentemente annunciato, oltre a ulteriori posti a sedere premium, ristoranti e ingressi al museo. Mentre DBRS Morningstar prevede che l'atteso finanziamento del debito di fino a 1,5 miliardi di euro associati al Progetto sia escluso dal Club, DBRS Morningstar ha tenuto conto del Progetto nella sua analisi. Pertanto, DBRS Morningstar utilizza l'esercizio 2026 come base della sua valutazione del rischio finanziario, quando tutto il debito associato al Progetto sarà effettivo e le entrate e il flusso di cassa derivanti da questo investimento inizieranno a concretizzarsi. DBRS Morningstar osserva che il FCB prevede di giocare le sue partite in casa della stagione 2023-24 lontano dal Camp Nou per facilitare la costruzione dello Stadio, che avrà un temporaneo impatto negativo sugli utili.

PREVISIONI

DBRS Morningstar prevede che il profilo dei ricavi del FCB si rafforzerà una volta completata la ristrutturazione dello Stadio e supporterà i rating attuali. DBRS Morningstar prevede che i ricavi aumenteranno fino a superare ampiamente 1 miliardo di euro nell'esercizio 2026, grazie alla crescita delle partite associate al Progetto, all'aumento dei contratti di trasmissione che entreranno in vigore e a nuovi accordi di sponsorizzazione. Le previsioni di DBRS Morningstar sui ricavi presumono che il Club si qualifichi per la CL ogni anno e raggiunga i quarti di finale. DBRS Morningstar prevede che i costi dei giocatori del FCB continuerà a diminuire ad un livello più sostenibile fino a raggiungere circa 500 milioni di euro nell'esercizio 2023 per poi crescere in linea con i ricavi. Di conseguenza, DBRS Morningstar ritiene che l'EBITDA, escluse le plusvalenze sulle trasferte dei giocatori, cresceranno fino a superare i 200 milioni di euro nell'esercizio 2026.

Nella sua assunzione del debito consolidato, DBRS Morningstar comprende le Note, 1,5 miliardi di euro in debito associato al Progetto, e circa 150 milioni di euro in linee di credito revolving al Club. Su una base consolidata, DBRS Morningstar prevede che il rapporto debito/EBITDA sarà di circa 8,5 volte (x) nell'esercizio 2026 (2,6x escludendo il debito del Progetto) e migliorerà costantemente in seguito grazie alla crescita dell'EBITDA e all'ammortamento del capitale delle Note e del debito del Progetto. Nonostante il rapporto debito/EBITDA sia elevato rispetto a quello di organizzazioni paragonabili in una categoria di rating simile, DBRS Morningstar ritiene questo rischio sia mitigato dal basso livello di indebitamento del FCB rispetto al suo valore di franchise, che Forbes stima a 5,0 miliardi di dollari.

Il rating sulle note senior garantite si applica ai seguenti Private Place Numbers: E5444# AD6, E5444# AE4, E5444# AF1, E5444# AG9, E5444# AH7 e E5444# AJ3.

FATTORI DEL RATING

Se i parametri del credito si stressano a causa di un risultato operativo più debole del previsto o dell'aumento del debito dovuto a un superamento dei costi o trasferte di giocatori finanziate dal debito, DBRS Morningstar potrebbe considerare un'azione di rating negativa. Una volta ultimata la ristrutturazione dello stadio e quando il Club avrà versato parte del capitale delle Note e del debito del Progetto, DBRS Morningstar potrebbe considerare un'azione di rating positiva.

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE

Non ci sono stati fattori ESG che hanno avuto un effetto significativo o rilevante sull'analisi del credito.

Una descrizione di come DBRS Morningstar considera i fattori ESG all'interno del quadro analitico di DBRS Morningstar è inclusa nei DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings [Criteri di DBRS Morningstar: un approccio ai fattori di rischio ambientali, sociali e di governance nei credit rating] su https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

Note:

Tutti gli importi sono in euro salvo altrimenti indicato.

La metodologia principale è Rating Sports Franchises and Stadium Financings (3 febbraio 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/391882/rating-sports-franchises-and-stadium-financings, pubblicato su dbrsmorningstar.com alla voce Methodologies & Criteria. Altre metodologie valide comprendono i DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings [Criteri di DBRS Morningstar: un approccio ai fattori di rischio ambientali, sociali e di governance nei credit rating] (17 maggio 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

Le relative informazioni normative secondo le National Instrument 25-101 Designated Rating Organizations sono incorporate qui come riferimento e sono disponibili cliccando sul link alla voce Related Documents o contattandoci all'indirizzo info@dbrsmorningstar.com.

L'entità valutata o le sue entità collegate hanno partecipato al processo di rating per questa azione di rating. DBRS Morningstar ha avuto accesso ai conti e ad altri documenti interni rilevanti dell'entità oggetto di rating o delle sue entità collegate in relazione a questa azione di rating.

Questo rating è approvato rispettivamente da DBRS Ratings Limited per l'uso nel Regno Unito, e da DBRS Ratings GmbH per l'uso nell'Unione Europea. Le seguenti informazioni normative aggiuntive si applicano ai rating approvati:

Questo rating riguarda uno strumento finanziario a emessione recente. Questo è il primo rating DBRS Morningstar su questo strumento finanziario.

Le condizioni che portano all'attribuzione di una tendenza negativa o positiva vengono generalmente risolte entro un periodo di 12 mesi. Le tendenze e i rating di DBRS Morningstar vengono regolarmente monitorati.

Per maggiori informazioni sui tassi di default storici di DBRS Morningstar pubblicati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in un registro centrale, vedi: https://cerep.esma.europa.eu/cerep-web/statistics/defaults.xhtml. DBRS Morningstar è consapevole che ulteriori informazioni sui tassi di default storici di DBRS Morningstar potrebbero essere pubblicati dalla Financial Conduct Authority (FCA) sulla sua pagina web: https://www.fca.org.uk/firms/credit-rating-agencies.

Analista Capo: Michael Goldberg, Vice Presidente Senior

Presidente della Commissione di Rating: Arthi Sambasivan, Amministratore Delegato

Data del primo rating: 9 agosto 2022

Per maggiori informazioni su questo credito o sul settore, visitare www.dbrsmorningstar.com o scrivere all'indirizzo info@dbrsmorningstar.com.

DBRS Limited

DBRS Tower, 181 University Avenue, Suite 700

Toronto, ON M5H 3M7 Canada

Tel. +1 416 593-5577

-- Rating Sports Franchises and Stadium Financings (3 febbraio 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/391882/rating-sports-franchises-and-stadium-financings.

-- DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings (17 maggio 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

Rating Data di emissione Relativo al debito Rating Trend Azione Attributi 10-ago-22 Rating dell'emittente BBB Stb Nuovo rating CA U E 10-ago-22 Note senior garantite BBB Stb Nuovo rating CA U E

To view the full rating and issuer page, click here: https://www.dbrsmorningstar.com/issuers/28786/fc-barcelona

Il gruppo di società DBRS Morningstar è costituito da DBRS, Inc. (Delaware, USA)(NRSRO, affiliata DRO); DBRS Limited (Ontario, Canada)(DRO, affiliata NRSRO); DBRS Ratings GmbH (Francoforte, Germania)(CRA UE, affiliata NRSRO, affiliata DRO); e DBRS Ratings Limited (Inghilterra e Galles)(CRA Regno Unito, affiliata NRSRO, affiliata DRO). Per ulteriori informazioni su registrazioni, riconoscimenti e autorizzazioni da parte delle autorità normative per il gruppo di società DBRS Morningstar consultare: https:// www.dbrsmorningstar.com/research/highlights.pdf.

Il gruppo DBRS Morningstar è composto da società interamente controllate di Morningstar, Inc. © 2022 DBRS Morningstar. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni su cui si basano i rating e altre opinioni in merito al credito di DBRS Morningstar sono ottenute da DBRS Morningstar da fonti che la medesima ritiene affidabili. DBRS Morningstar non sottopone a revisione le informazioni che riceve nell'ambito del processo analitico e non esegue né è in grado i eseguire la verifica indipendente di tali informazioni in ogni occasione. La portata di eventuali verifiche indipendenti o approfondimenti in merito ai fatti dipende da circostanze e fatti. I rating, altre tipologie di opinioni in merito al credito e relazioni di DBRS Morningstar nonché le informazioni che la medesima mette a disposizione sono forniti senza alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo. Con la presente DBRS Morningstar esclude espressamente qualsiasi garanzia o dichiarazione, implicita o esplicita, in relazione all'esattezza, tempestività, esaustività, commerciabilità, idoneità per qualsiasi finalità specifica o insussistenza di violazione in relazione a tali informazioni. DBRS Morningstar o i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, appaltatori indipendenti, rappresentanti e mandatari (congiuntamente i "Rappresentanti di DBRS Morningstar") declinano ogni responsabilità (1) per qualsiasi imprecisione, ritardo, perdita di dati, interruzione di servizio, errore od omissione o per qualsiasi danno che ne derivi, ovvero (2) per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, speciale, risarcitorio o consequenziale derivante dall'utilizzo dei rating e delle relative relazioni o derivante da eventuali errori (per negligenza o altro) o altre circostanze o eventualità, siano esse fuori del controllo di DBRS Morningstar o di qualsiasi Rappresentante di DBRS Morningstar o meno, in relazione o nell'ambito dell'ottenimento, della raccolta, compilazione, analisi, interpretazione, comunicazione, pubblicazione o erogazione di tali informazioni. Nessuna entità DBRS Morningstar è consulente agli investimenti. DBRS Morningstar non fornisce consulenza agli investimenti, finanziaria o di altra natura. I rating, ovvero altre tipologie di opinioni sul credito, altre analisi e ricerche resi disponibili o pubblicati da DBRS Morningstar sono dichiarazioni di opinione e devono essere interpretate unicamente come tali, laddove non costituiscono asserzioni in relazione ad affidabilità creditizia, investimenti, raccomandazioni o altri consigli finanziari o di altra natura per l'acquisto, la vendita o la detenzione di qualsiasi valore mobiliare. Una relazione relativa a un rating sul credito o altra opinione sul credito di DBRS Morningstar non costituisce un prospetto né può sostituirsi alle informazioni raccolte, verificate e presentate agli investitori dall'emittente e dai suoi rappresentanti nell'ambito della vendita di titoli. È possibile che DBRS Morningstar riceva un compenso per i rating e le altre opinioni sul credito da parte di, tra https://www.dbrsmorningstar.com/disclaimer/ altri, emittenti, assicuratori, garanti e/o sottoscrittori di titoli di debito. DBRS Morningstar non è responsabile del contenuto o del funzionamento di siti web di parti terze cui si accede tramite link informatici ipertestuali o di altro tipo e declina ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi individuo o entità che utilizzi tali siti web di parti terze. Non è consentita in alcuna modalità la riproduzione, ritrasmissione o distribuzione della presente pubblicazione senza il previo consenso scritto di DBRS Morningstar. TUTTI I RATING E ALTRE TIPOLOGIE DI OPINIONI SUL CREDITO DI DBRS MORNINGSTAR SONO SOGGETTI ALL'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E DI TALUNE LIMITAZIONI. LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI TALUNE LIMITAZIONI SONO CONSULTABILI SU https://www.dbrsmorningstar.com/about/disclaimer. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUI RATING E ALTRE TIPOLOGIE DI OPINIONI IN MERITO AL CREDITO DI DBRS MORNINGSTAR, IVI COMPRESE LE DEFINIZIONI, REGOLE E METODOLOGIE, SONO DISPONIBILI SU https://www.dbrsmorningstar.com. È possibile che gli utenti accedano a siti web gestiti da persone diverse da DBRS Morningstar tramite collegamenti informatici ipertestuali o di altra tipologia. Tali hyperlink sono forniti unicamente per praticità e sono esclusiva responsabilità dei titolari dei rispettivi siti web. DBRS Morningstar non avalla il contenuto, l'operatore o le attività dei siti web di parti terze. DBRS Morningstar non è responsabile del contenuto o funzionamento di tali siti web e declina ogni responsabilità nei confronti del lettore o di qualsiasi altra persona o entità in relazione all'uso di siti web di parti terze.

Fa fede la versione in lingua inglese del presente comunicato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.