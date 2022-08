DBRS Morningstar asigna al Fútbol Club Barcelona una calificación de BBB con tendencia estable

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--DBRS Limited (DBRS Morningstar) ha asignado una calificación de Emisor y de Bonos Sénior Garantizados (los Bonos) de BBB al Fútbol Club Barcelona (FCB o el Club) con tendencia estable. Las calificaciones reflejan la fortaleza de la marca icónica del Club, las fuentes diversificadas de ingresos predecibles, las tendencias favorables del mercado y la geografía de Barcelona, y los beneficios de la inversión del FCB en su proyecto de renovación del estadio. Las calificaciones también tienen en cuenta la importancia del rendimiento en el campo, el aumento de los costes y la inversión para seguir siendo competitivos, el riesgo de ejecución del proyecto y el grado relativamente alto de apalancamiento financiero del Club. Los Bonos están garantizados por un interés prioritario en los ingresos del FCB por derechos audiovisuales y la cuenta bancaria en la que se depositan los ingresos audiovisuales. Los Bonos también tienen un derecho de recurso contra el Club sin garantía.

El FCB es una de las franquicias más populares del deporte más popular del mundo. Fundado en 1899, el Club ha ganado un total de 83 trofeos nacionales e internacionales, incluidos 26 títulos de LaLiga y cinco títulos de la Union of European Football Association (UEFA) Champions League (CL). Este éxito ha dado lugar a una gran y apasionada base de aficionados a nivel mundial con más de 140 000 socios y más de 400 millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo. El Club juega sus partidos en casa en el Spotify Camp Nou (Camp Nou o el Estadio), el estadio más grande de Europa con capacidad para 99354 espectadores.

El éxito del FCB en el terreno de juego y la capacidad de monetizar su marca le llevaron a obtener unos ingresos sólidos y constantes antes de la aparición de la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en 2020. Los ingresos crecieron hasta los 854 millones de euros en el ejercicio 2019, frente a los 620 millones de euros del ejercicio 2016. La rentabilidad se mantuvo relativamente estable a lo largo de este periodo, ya que el Club siguió invirtiendo en su plantilla. El EBITDA, excluyendo las ganancias por traspasos de jugadores, fue de 71 millones de euros en el ejercicio 2019, frente a los 92 millones de euros del ejercicio 2016. Al incluir las ganancias por traspasos de jugadores, el EBITDA ajustado alcanzó los 171 millones de euros en el ejercicio de 2019, frente a los 139 millones de euros del ejercicio de 2016. Las métricas crediticias clave fueron sólidas a lo largo de 2019, ya que el Club mantuvo una deuda mínima.

Durante la pandemia, el perfil crediticio del FCB se debilitó porque el Club jugó muchos de sus partidos con restricciones de capacidad, lo que afectó considerablemente a los ingresos. Con unas nóminas relativamente altas que pagar antes de la pandemia de coronavirus, el FCB sufrió pérdidas significativas en los ejercicios 2020 y 2021. Tras el nombramiento la nueva junta directiva, el Club se sometió a una exhaustiva auditoría y tomó medidas para reducir los costes salariales mediante la venta de jugadores como Lionel Messi, la reestructuración de contratos y la emisión de Bonos para obtener liquidez. Desde entonces, el Club ha tomado medidas adicionales para mejorar su balance, que incluye la venta del 25 % de su participación en los derechos audiovisuales de LaLiga para los próximos 25 años por 518,8 millones de euros, así como la amortización de 125 millones de euros de deuda. Además, debido a que el gobierno español levantó las restricciones de capacidad para la temporada 2021-2022, DBRS Morningstar espera que el FCB tenga ingresos netos positivos en el ejercicio 2022.

ESPAI BARÇA

En una operación separada, el FCB se someterá a una importante renovación del estadio (el Proyecto). El Club tiene la intención de gastar hasta 1500 millones de euros en los próximos tres años para mejorar el Camp Nou y el campus circundante. El proyecto ampliará la capacidad del estadio hasta 105 000 espectadores, incluirá un doble anillo VIP entre la segunda y la tercera grada, añadirá una nueva cubierta y mejorará las opciones de comida y bebida, entre otras mejoras en el campus. El Proyecto aumentará considerablemente los ingresos del Club gracias a los nuevos patrocinios del estadio, incluido el acuerdo de derechos de nombre recientemente anunciado con Spotify, así como a los asientos de primera clase adicionales, los restaurantes y las entradas al museo. Aunque DBRS Morningstar espera que la financiación anticipada de la deuda de hasta 1500 millones de euros asociada al Proyecto esté reservada al Club, DBRS Morningstar ha tenido en cuenta el Proyecto en su análisis. Como tal, DBRS Morningstar utiliza el ejercicio 2026 como base para su evaluación del riesgo financiero, cuando toda la deuda relacionada con el Proyecto esté pendiente y los ingresos y el flujo de caja de esta inversión comiencen a materializarse. DBRS Morningstar señala que el FCB espera jugar sus partidos en casa fuera del Camp Nou en la temporada 2023-2024 para facilitar la construcción del Estadio, lo que tendrá un impacto negativo temporal en los ingresos.

PRONÓSTICO

DBRS Morningstar espera que el perfil de beneficios del FCB se fortalezca tras la finalización de la renovación del Estadio y apoye las calificaciones actuales. DBRS Morningstar prevé que los ingresos aumenten significativamente por encima de los 1000 millones de euros en el ejercicio 2026, impulsados por el crecimiento de los días de partido asociado al Proyecto, el aumento de los contratos de transmisión que entrarán en vigor y los nuevos acuerdos de patrocinio. Las previsiones de ingresos de DBRS Morningstar asumen que el Club se clasifica para la CL cada año y alcanza la fase de cuartos de final. DBRS Morningstar espera que los costes de los jugadores del FCB sigan disminuyendo hasta alcanzar un nivel más sostenible de aproximadamente 500 millones de euros en el ejercicio 2023 y que a partir de entonces crezcan en línea con los ingresos. Como consecuencia, DBRS Morningstar cree que el EBITDA, sin incluir las ganancias por traspasos de jugadores, crecerá hasta más de 200 millones de euros en el ejercicio 2026.

En su hipótesis de deuda consolidada, DBRS Morningstar incluye los Bonos, 1500 millones de euros de deuda relacionada con el Proyecto y aproximadamente 150 millones de euros de líneas de crédito renovables del Club. Sobre una base consolidada, DBRS Morningstar espera que la relación entre la deuda y el EBITDA sea de aproximadamente 8,5 veces (x) en el ejercicio 2026 (2,6x al excuil la deuda del Proyecto) y que mejore constantemente a partir de entonces debido al crecimiento del EBITDA, así como a la amortización del principal de los Bonos y de la deuda del Proyecto. Si bien la deuda sobre el EBITDA es elevada en relación con sus homólogos en una categoría de calificación similar, DBRS Morningstar considera que el bajo grado de endeudamiento de FCB en relación con su valor de franquicia, que Forbes estima en 5000 millones de dólares, mitiga este riesgo.

La calificación de Bonos Sénior Garantizados se aplica a los siguientes Private Place Numbers: E5444# AD6, E5444# AE4, E5444# AF1, E5444# AG9, E5444# AH7 y E5444# AJ3.

FACTORES DE CALIFICACIÓN

Si las métricas crediticias se ven afectadas por unos ingresos de explotación inferiores a los previstos o por un aumento de la deuda debido a los excesos de costes o a los traspasos de jugadores financiados por la deuda, DBRS Morningstar podría considerar una acción de calificación negativa. Una vez que se haya completado la renovación del estadio y el Club haya reembolsado parte del principal de los Bonos y la deuda del Proyecto, DBRS Morningstar podría considerar una acción de calificación positiva.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO CORPORATIVO

No hubo ningún factor Ambiental/Social/de Gobierno corporativo (ESG) que tuviera un efecto importante o relevante en el análisis del crédito.

Una descripción de cómo DBRS Morningstar considera los factores ESG dentro del marco analítico de DBRS Morningstar puede encontrarse en los DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings (Criterios DBRS Morningstar: enfoque de los factores de riesgo ambiental, social y de gobierno corporativo en las calificaciones crediticias) en https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

Notas:

Todas las cifras son en euros, salvo que se indique lo contrario.

La metodología principal es Rating Sports Franchises and Stadium Financings (3 de febrero de 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/391882/rating-sports-franchises-and-stadium-financings, que puede encontrarse en dbrsmorningstar.com en la sección Methodologies & Criteria. Otras metodologías aplicables son los DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings (17 de mayo de 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

La información reglamentaria relacionada con el Instrumento Nacional 25-101 en relación con las organizaciones de calificación designadas se incorpora por referencia y puede encontrarse haciendo clic en el enlace bajo Related Documents (Documentos relacionados) o poniéndose en contacto con nosotros en info@dbrsmorningstar.com.

La entidad calificada o sus entidades vinculadas participaron en el proceso de calificación de esta acción de calificación. DBRS Morningstar tuvo acceso a las cuentas y otros documentos internos relevantes de la entidad calificada o de sus entidades vinculadas en relación con esta acción de calificación.

Esta calificación está avalada por DBRS Ratings Limited para su uso en el Reino Unido, y por DBRS Ratings GmbH para su uso en la Unión Europea, respectivamente. Las siguientes informaciones reglamentarias adicionales se aplican a las calificaciones refrendadas:

Esta calificación se refiere a un instrumento financiero de nueva emisión. Se trata de la primera calificación de DBRS Morningstar sobre este instrumento financiero.

Las condiciones que conducen a la asignación de una tendencia Negativa o Positiva se resuelven generalmente en un periodo de 12 meses. Las tendencias y calificaciones de DBRS Morningstar son objeto de vigilancia periódica.

Para más información sobre las tasas históricas de incumplimiento de DBRS Morningstar publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en un repositorio central, véase https://cerep.esma.europa.eu/cerep-web/statistics/defaults.xhtml. DBRS Morningstar entiende que la Financial Conduct Authority (FCA) puede publicar más información sobre las tasas históricas de incumplimiento de DBRS Morningstar en su página web: https://www.fca.org.uk/firms/credit-rating-agencies.

Analista principal: Michael Goldberg, vicepresidente sénior

Presidente del Comité de Calificación: Arthi Sambasivan, director general

Fecha de calificación inicial: 9 de agosto de 2022

Para más información sobre este crédito o sobre este sector, visite www.dbrsmorningstar.com o póngase en contacto con nosotros en info@dbrsmorningstar.com.

DBRS Limited

DBRS Tower, 181 University Avenue, Suite 700

Toronto, ON M5H 3M7 Canadá

Tel. +1 416 593-5577

-- Calificación de las franquicias deportivas y de la financiación de los estadios (3 de febrero de 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/391882/rating-sports-franchises-and-stadium-financings.

-- DBRS Morningstar Criteria: Approach to Environmental, Social, and Governance Risk Factors in Credit Ratings (17 de mayo de 2022), https://www.dbrsmorningstar.com/research/396929/dbrs-morningstar-criteria-approach-to-environmental-social-and-governance-risk-factors-in-credit-ratings.

Calificaciones Fecha de emisión Calificación de la deuda Calificación Tendencia Acción Atributos 10-ago-22 Calificación del emisor BBB Stb Nueva calificación CA U E 10-ago-22 Bonos sénior garantizados BBB Stb Nueva calificación CA U E

Para ver la calificación completa y la página del emisor, pulse aquí: https://www.dbrsmorningstar.com/issuers/28786/fc-barcelona

El grupo de empresas DBRS Morningstar está formado por DBRS, Inc. (Delaware, EE. UU.)(NRSRO, filial de DRO); DBRS Limited (Ontario, Canadá)(DRO, filial de NRSRO); DBRS Ratings GmbH (Fráncfort, Alemania)(EU).)(NRSRO, filial de DRO); DBRS Limited (Ontario, Canadá)(DRO, filial de NRSRO); DBRS Ratings GmbH (Fráncfort, Alemania)(EU CRA, filial de NRSRO, filial de DRO); y DBRS Ratings Limited (Inglaterra y Gales)(UK CRA, filial de NRSRO, filial de DRO).

Puede encontrar más información sobre los registros, las autorizaciones y las autoridades reguladoras del grupo de empresas DBRS Morningstar en https://www.dbrsmorningstar.com/research/225752/highlights.pdf.

El grupo de empresas DBRS Morningstar está formado por filiales propiedad de Morningstar, Inc. © 2022 DBRS Morningstar. Todos los derechos reservados. La información en la que se basan las calificaciones de DBRS Morningstar y otras opiniones crediticias es obtenida por DBRS Morningstar de fuentes que considera fiables. DBRS Morningstar no audita la información que recibe como parte del proceso de análisis y no verifica ni puede verificar independientemente dicha información en cada ocasión. El alcance de cualquier verificación o investigación independiente depende de las circunstancias y los hechos. Las calificaciones de DBRS Morningstar, otras opiniones e informes crediticios y la información que pone a disposición se proporcionan sin ninguna garantía o representación de ningún tipo. Por la presente, DBRS Morningstar rechaza expresamente cualquier garantía o representación, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, la actualidad, la integridad, la comerciabilidad, la idoneidad para cualquier propósito particular o la no infracción de dicha información. DBRS Morningstar o sus directores, funcionarios, empleados, contratistas independientes, representantes y agentes (en conjunto, los "representantes de DBRS Morningstar") renuncian a toda responsabilidad (1) por cualquier inexactitud, retraso, pérdida de datos, interrupción del servicio, error u omisión, o cualquier daño que resulte de ello, o (2) por cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial compensatorio o consecuente que surja del uso de las Calificaciones y de los informes relacionados o que resulte de cualquier error (negligente o de otro tipo) u otras circunstancias o contingencias, estén o no fuera del control de DBRS Morningstar o de cualquier representante de DBRS Morningstar, en relación con la obtención, recopilación, compilación, análisis, interpretación, comunicación, publicación o entrega de dicha información. Ninguna entidad de DBRS Morningstar es un asesor de inversiones. DBRS Morningstar no proporciona asesoramiento de inversión, financiero o de otro tipo. Las calificaciones u otros tipos de opiniones crediticias, así como otros análisis e investigaciones puestos a disposición o publicados por DBRS Morningstar son declaraciones de opinión y deben interpretarse únicamente como tales, sin que constituyan afirmaciones con respecto a la solvencia, las inversiones, las recomendaciones u otros consejos financieros o de otro tipo para comprar, vender o mantener cualquier valor. Una calificación de crédito de DBRS Morningstar u otro informe de opinión crediticia no constituye un folleto, ni sustituye a la información recogida, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus representantes en relación con la venta de valores. DBRS Morningstar puede recibir una compensación por las calificaciones y otras opiniones crediticias de, entre otros, emisores, aseguradores, garantes y/o suscriptores de títulos de deuda. DBRS Morningstar no es responsable del contenido o del funcionamiento de los sitios web de terceros a los que se accede a través de enlaces de hipertexto u otros enlaces informáticos y declina toda responsabilidad ante cualquier persona o entidad que utilice dichos sitios web de terceros. Esta publicación no puede ser reproducida, retransmitida o distribuida de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de DBRS Morningstar. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE DBRS MORNINGSTAR Y OTRAS OPINIONES ESTÁN SUJETAS A EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD Y A CIERTAS LIMITACIONES. LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD Y LAS LIMITACIONES PUEDEN ENCONTRARSE EN https://www.dbrsmorningstar.com/about/disclaimer. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE DBRS MORNINGSTAR Y OTRAS OPINIONES CREDITICIAS, INCLUIDAS LAS DEFINICIONES, NORMAS Y METODOLOGÍAS, CONSULTE https://www.dbrsmorningstar.com .

Prevalece la versión en inglés de este comunicado de prensa.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.