MarineMax將收購IGY Marinas，大幅擴大全球遊艇碼頭和服務業務

佛羅里達州清水市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的休閒艇和遊艇零售商MarineMax, Inc. (NYSE: HZO)今天宣佈，公司已就收購Island Global Yachting LLC（以下簡稱“IGY Marinas”）達成最終協定。IGY Marinas在全球主要遊艇目的地擁有和經營一系列代表性遊艇碼頭資產和遊艇管理平臺。MarineMax將以4.8億美元現金收購IGY Marinas，並將在收購交易完成後的兩年，根據規定業績的達標情況支付最高1億美元的額外對價。透過最近的收購和有機成長，IGY Marinas預計將在2022日曆年創造超過1億美元的營收。在滿足慣例成交條件的情況下，MarineMax預期收購將於2023會計年度上半年完成，並在成交後的十二個月內出現增值。IGY Marinas將繼續保持其在全球遊艇碼頭和超級遊艇領域公認的一流豪華品牌形象。IGY Marinas執行長Tom Mukamal及現有管理團隊將繼續領導公司的業務發展和營運。

IGY Marinas的優勢在於它擁有一個由佔居戰略性位置的豪華遊艇碼頭組成的綜效網路，這些碼頭都位於全球最誘人的遊艇和運動垂釣目的地。IGY Marinas在全球航海旅遊領域開創了一流的服務和品質標準。它在美洲、加勒比海和歐洲提供由23個精心打造的碼頭組成的全球網路，可供客戶全年停靠。IGY Marinas為各種豪華遊艇提供服務，同時也是一些世界上最大的巨型遊艇的專屬母港。IGY Marinas專屬的Trident超級遊艇會員計畫、豐富的服務內容和全面的遊艇管理平臺，進一步鞏固了其遊艇碼頭網路。此外，IGY Marinas還是坎城遊艇節、坎城國際創意節、邁阿密超級遊艇展和巴塞爾藝術博覽會等獨家活動的舉辦地。IGY Marinas的獨特之處在於其規模和戰略地理佈局，這使得它能夠為前往熱門目的地的超級遊艇客戶提供垂直整合服務。

MarineMax執行長兼總裁W. Brett McGill表示：「我們欣然宣佈收購IGY Marinas，這對MarineMax而言是具有變革性的交易，可以大幅強化我們為全球遊艇主提供最佳客戶體驗的能力。IGY Marinas的加入使MarineMax成為超級遊艇業的卓越領導者和唯一能夠提供整合式體驗的公司，將絕佳位置的高價值超級遊艇停泊和碼頭服務與專屬超級遊艇服務相融合。此外，這項投資繼續使得我們的業務結構更加多元化，不僅可以提高利潤率，還能擴大地域版圖，尤其是在地中海和加勒比海的熱門旅遊目的地。」

McGill先生繼續說道：「我們非常高興能收購IGY Marinas並進行策略性擴張，並對他們出色的管理團隊致以崇高的敬意，他們打造了高品質的豪華遊艇碼頭地產組合，具有非凡的成長潛力。IGY已成為備受遊艇主及世界各地公共和私人碼頭業主追捧的品牌，這令它在近期大幅成長。這項投資與我們正在進行的策略性收購計畫（包括我們的超級遊艇業務）一致，我們將透過收購高成長、高利潤率企業，有選擇性地擴大我們的服務內容。此外，我們堅信，借助IGY Marinas提供的全球唯一的超級遊艇碼頭網路，Fraser Yachts和Northrop & Johnson目前和未來的超級遊艇客戶將有機會享受更佳的遊艇使用體驗。」

IGY Marinas執行長Tom Mukamal表示：「我們很高興加入MarineMax大家庭及其經驗豐富的管理團隊。MarineMax為我們的業務帶來豐富的資源、極大的綜效和競爭優勢，擴大了我們的有機和無機成長潛力。憑藉IGY無可替代的旅遊目的地組合、成功收購的良好記錄和強大的管線，我們相信，合併後我們有能力鞏固和發展我們在超級遊艇和豪華遊艇碼頭目的地及相關服務領域的全球領導地位。」

如上所述，在滿足慣例成交條件的前提下，MarineMax預期該交易將在2023會計年度上半年完成。該交易將由MarineMax最近完成的擴大信用額度和手頭現金提供資金。

Raymond James代表MarineMax，Moelis & Company LLC代表IGY Marinas。

關於MarineMax

作為全球首屈一指的休閒艇和遊艇零售商，MarineMax銷售新舊休閒艇、遊艇及相關海洋產品和服務，並提供遊艇經紀和租賃服務。MarineMax在全球擁有100多個據點，包括79個零售經銷點，其中包括34個遊艇碼頭或倉庫。公司也是全球規模居首的超級遊艇服務提供者，透過Fraser Yachts和Northrop and Johnson提供服務，業務遍及全球。MarineMax旗下公司Cruisers Yachts主營船隻和遊艇生產，並透過我們選定的零售經銷點和獨立經銷商銷售。MarineMax旗下公司Intrepid Powerboats生產機動艇，以直接面對消費者的模式銷售。MarineMax透過其全資子公司提供金融和保險服務，並在英屬維京群島托托拉經營MarineMax度假業務。公司還經營能夠提升划船體驗的開創性數位平臺Boatyard。MarineMax是紐約證券交易所上市公司(NYSE: HZO)。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.marinemax.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的部分陳述為《1995年私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括收購具有增值性；收購對MarineMax具有變革意義，能夠強化其提供超級遊艇服務的能力，使MarineMax成為業界卓越領導者及相關時間；以及交易完成後對IGY的管理。這些陳述是根據當前的預期、預測、風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與本新聞稿發佈之日的預期有實質性的差異。這些風險、假設和不確定性包括公司減少庫存、管理開支和完成目標和策略的能力；公司製造合作夥伴提供的新產品的品質；新冠肺炎疫情對公司業務、公司員工、公司製造合作夥伴以及整體經濟的（直接和間接）影響；整體經濟狀況以及業界經濟狀況；消費者支出水準；公司將收購整合到現有業務中的能力；以及公司向美國證券交易委員會遞交的截至2021年9月30日會計年度的Form 10-K報告和其它文件中指出的諸多其它因素。公司不打算也無義務就新資訊、未來事件或其它情況更新或修訂任何前瞻性陳述。

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