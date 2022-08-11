MarineMax将收购IGY Marinas，大幅扩大全球游艇码头和服务业务

佛罗里达州克利尔沃特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的休闲艇和游艇零售商MarineMax, Inc. (NYSE: HZO)今天宣布，公司已就收购Island Global Yachting LLC（以下简称“IGY Marinas”）达成最终协议。IGY Marinas在全球主要游艇目的地拥有和运营着一系列标志性游艇码头资产和游艇管理平台。MarineMax将以4.8亿美元现金收购IGY Marinas，并将在收购交易完成两年内根据规定业绩的达标情况支付最高1亿美元的额外对价。通过最近的收购和有机增长，IGY Marinas预计将在2022日历年创造超过1亿美元的营收。在满足惯例成交条件的情况下，MarineMax预计收购将于2023财年上半年完成，并在成交后的前十二个月内实现增值。IGY Marinas将继续保持其在全球游艇码头和超级游艇领域公认的一流豪华品牌形象。IGY Marinas首席执行官Tom Mukamal及现有管理团队将继续领导公司的业务发展和运营。

IGY Marinas的优势在于，它在全球最令人垂涎的游艇和运动垂钓目的地拥有一个由战略性豪华游艇码头组成的协同网络。IGY Marinas在全球航海旅游领域开创了一流的服务和质量标准。它在美洲、加勒比和欧洲提供由23个精心打造的码头组成的全球网络，可供客户全年停靠。IGY Marinas为各种豪华游艇提供服务，同时也是一些世界上最大的巨型游艇的专属母港。IGY Marinas专属的三叉戟(Trident)超级游艇会员计划、丰富的服务内容和全面的游艇管理平台进一步巩固了其游艇码头网络。此外，IGY Marinas还是戛纳游艇节、戛纳国际创意节、迈阿密超级游艇展和巴塞尔艺术博览会等独家活动的举办地。IGY Marinas的独特之处在于其规模和战略地理布局，这使得它能够为前往热门目的地的超级游艇客户提供垂直整合服务。

MarineMax首席执行官兼总裁W. Brett McGill表示：“我们很高兴宣布收购IGY Marinas，这对MarineMax而言是一项具有变革性的交易，可以大大加强我们为全球游艇主提供最佳客户体验的能力。IGY Marinas的加入使MarineMax成为超级游艇行业的卓越领导者和唯一一家提供综合体验的公司，能够将绝佳位置的高价值超级游艇停泊和码头服务与专属超级游艇服务相融合。此外，这项投资继续使得我们的业务结构更加多元化，不仅可以提高利润率，还能扩大地理覆盖范围，尤其是在地中海和加勒比海的热门旅游目的地。”

McGill先生继续道：“我们非常高兴通过收购IGY Marinas进行战略性扩张，并对他们出色的管理团队致以崇高的敬意，他们打造了一个高质量的豪华游艇码头地产组合，具有非凡的增长潜力。IGY已成为备受游艇主及世界各地公共和私人码头业主追捧的品牌，这令它在近期实现了大幅增长。这项投资与我们正在进行的战略收购计划（包括我们的超级游艇业务）一致，我们将有选择地通过收购高增长、高利润率企业来扩大我们的服务内容。此外，我们坚信，借助IGY Marinas提供的全球唯一的超级游艇码头网络，Fraser Yachts和Northrop & Johnson当前和未来的超级游艇客户将有机会享受更佳的游艇使用体验。”

IGY Marinas首席执行官Tom Mukamal表示：“我们很高兴加入MarineMax大家庭及其经验丰富的管理团队。MarineMax为我们的业务带来了丰富的资源、极大的协同效应和竞争优势，扩大了我们的有机和无机增长潜力。凭借IGY无可替代的旅游目的地组合、成功收购的良好记录和强大的渠道，我们相信，联合后，我们有能力巩固和发展我们在超级游艇和豪华游艇码头目的地及相关服务领域的全球领导地位。”

如上所述，在满足惯例成交条件的前提下，MarineMax预计该交易将在2023财年上半年完成。该交易将由MarineMax最近完成的信贷额度扩张和手头现金提供资金支持。

Raymond James代表MarineMax，Moelis & Company LLC代表IGY Marinas。

关于MarineMax

作为全球首屈一指的休闲艇和游艇零售商，MarineMax销售新旧休闲艇、游艇及相关海洋产品和服务，并提供游艇经纪和租赁服务。MarineMax在全球拥有100多个经营点，包括79个零售经销点，其中包括34个游艇码头或仓库。公司还是全球规模居首的超级游艇服务提供商，通过Fraser Yachts和Northrop and Johnson提供服务，业务遍及全球。MarineMax旗下公司Cruisers Yachts主营船只和游艇生产，并通过我们选定的零售经销点和独立经销商进行销售。MarineMax旗下公司Intrepid Powerboats生产机动艇，以直接面向消费者的模式进行销售。MarineMax通过其全资子公司提供金融和保险服务，并在英属维尔京群岛托托拉经营MarineMax度假业务。公司还运营能够增强划船体验的开创性数字平台Boatyard。MarineMax是纽约证券交易所上市公司(NYSE: HZO)。如需了解更多信息，请访问www.marinemax.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的部分陈述为《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括收购具有增值性；收购对MarineMax具有变革意义，能够增强其提供超级游艇服务的能力，使MarineMax成为业内卓越领导者及相关时间；以及交易完成后对IGY的管理。这些陈述基于当前的预期、预测、风险、不确定性和假设，可能导致实际结果与本新闻稿发布之日的预期有实质性的差异。这些风险、假设和不确定性包括公司减少库存、管理开支和实现目标和战略的能力；公司制造合作伙伴提供的新产品的质量；新冠肺炎疫情对公司业务、公司员工、公司制造合作伙伴以及整体经济的（直接和间接）影响；总体经济状况以及业内经济状况；消费者支出水平；公司将收购整合到现有业务中的能力；以及公司向美国证券交易委员会提交的截至2021年9月30日财年的Form 10-K报告和其它文件中指出的诸多其它因素。公司不打算，也无义务就新信息、未来事件或其它情况更新或修订任何前瞻性陈述。

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