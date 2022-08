MarineMax adquire IGY Marinas, expandindo seu negócio global de serviços e marinas

CLEARWATER (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A MarineMax, Inc. (NYSE: HZO), maior empresa varejista do mundo de barcos e iates para fins recreativos, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Island Global Yachting LLC (“IGY Marinas”), que possui e opera uma coleção de ativos icônicos de marinas e uma plataforma de gerenciamento de iates nos principais destinos globais de iates. A MarineMax vai adquirir a IGY Marinas por US$ 480 milhões em dinheiro, com um ganho potencial adicional de até US$ 100 milhões dois anos após o desfecho do negócio, sujeito ao cumprimento de métricas de desempenho definidas. A IGY Marinas, por meio de aquisições recentes e crescimento orgânico, está projetada para gerar mais de US$ 100 milhões em receita no calendário de 2022. Sujeito ao cumprimento das condições habituais, a MarineMax espera que a aquisição seja concluída no primeiro semestre do ano fiscal de 2023 e seja acretiva nos primeiros 12 meses após o desfecho do negócio. A IGY Marinas vai manter sua marca de luxo, reconhecida como a melhor da categoria nas comunidades globais de marinas e superiates. Tom Mukamal, CEO da IGY Marinas, e a equipe de gerenciamento existente da empresa continuarão liderando o crescimento e as operações do negócio.

A IGY Marinas se distingue por ser uma rede sinérgica de marinas de luxo estrategicamente posicionadas, localizadas nos destinos de iatismo e pesca desportiva mais cobiçados do mundo. A IGY Marinas foi pioneira nos melhores padrões de serviço e qualidade no turismo náutico. Ela possui uma rede global de 23 marinas selecionadas nas Américas, Caribe e Europa, oferecendo pontos de contato com o cliente durante todo o ano. A IGY Marinas atende a uma grande variedade de iates de luxo, além de ser os portos de origem exclusivos para alguns dos maiores megaiates do planeta. A rede de marinas é reforçada por seu exclusivo programa de associados de superiates Trident, amplas ofertas de serviços e uma plataforma abrangente de gerenciamento de iates. Além disso, a IGY Marinas é a sede de eventos exclusivos, como o Cannes Yachting Festival, o Cannes Lions International Festival of Creativity, o Superyacht Miami e o Art Basel. A IGY Marinas é única, pois sua escala e presença geográfica estratégica permitem prestar serviços verticalmente integrados a clientes de superiates enquanto viajam a destinos populares.

“É uma grande satisfação anunciar nossa aquisição da IGY Marinas, uma transação transformadora para a MarineMax, que fortalece significativamente nossa capacidade de fornecer a melhor experiência de cliente aos proprietários de iates do mundo inteiro”, disse W. Brett McGill, CEO e presidente da MarineMax . “A adição da IGY Marinas posiciona a MarineMax como líder proeminente na indústria de superiates, a única empresa capaz de oferecer uma experiência integrada que combina serviços de marinas e atracação de superiates de alto valor em locais privilegiados com ofertas exclusivas de serviços para superiates. Além disso, este investimento continua diversificando nosso mix de negócios com margens mais altas, mas também uma presença geográfica maior, especialmente em destinos altamente desejados no Mediterrâneo e no Caribe.”

McGill continuou: “Estamos muito contentes em expandir estrategicamente com a IGY Marinas e temos um enorme respeito por sua excelente equipe de gerenciamento para a criação de um portfólio imobiliário de alta qualidade de marinas de luxo com potencial de crescimento extraordinário. A IGY experimentou um importante crescimento recente, pois sua marca se tornou procurada por proprietários de iates, bem como proprietários de marinas públicas e privadas no mundo todo. Esse investimento está alinhado com nosso plano de aquisições estratégicas em andamento, incluindo nosso negócio de superiates, para expandir seletivamente nossas ofertas de serviços com aquisições de negócios de alto crescimento e alta margem. Além disso, acreditamos fortemente que a IGY Marinas vai oferecer aos nossos clientes atuais e futuros de superiates da Fraser Yachts e da Northrop & Johnson a oportunidade de melhorar suas experiências de iatismo, fornecendo-lhes acesso à única rede de marinas de superiates do mundo”.

“É entusiasmante formar parte da família MarineMax e de sua experiente equipe de gerenciamento”, afirmou Tom Mukamal, CEO da IGY Marinas. “A MarineMax proporciona recursos significativos, além de sinergias e vantagens competitivas para nossos negócios, ampliando nosso potencial de crescimento orgânico e inorgânico. Com o portfólio de destinos insubstituíveis da IGY, histórico comprovado de aquisições bem-sucedidas e um pipeline robusto, confiamos na nossa capacidade coletiva de fortalecer e construir nossa posição como líder mundial em destinos de superiates, marinas de luxo e serviços relacionados.”

Conforme declarado acima, a MarineMax espera que a transação seja concluída no primeiro semestre do ano fiscal de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de desfecho do negócio. A transação será financiada por meio da expansão recentemente concluída da MarineMax de suas linhas de crédito e dinheiro em caixa.

Raymond James representou a MarineMax, enquanto a Moelis & Company LLC representou a IGY Marinas.

Sobre a MarineMax

A MarineMax é a maior empresa varejista do mundo de barcos e iates para fins recreativos, vendendo barcos de recreio novos e usados, iates e produtos e serviços marítimos relacionados, além de fornecer serviços de corretagem e fretamento de iates. A MarineMax tem mais de 100 locais no mundo inteiro, incluindo 79 instalações de concessionárias de varejo, que incluem 34 marinas ou operações de armazenamento. Por meio da Fraser Yachts e da Northrop & Johnson, a empresa também é a maior prestadora de serviços de superiates, operando no mundo todo. A Cruisers Yachts, uma empresa da MarineMax, fabrica barcos e iates com vendas através de nossos revendedores selecionados e através de revendedores independentes. A Intrepid Powerboats, empresa da MarineMax, fabrica lanchas e vende através de um modelo direto ao consumidor. A MarineMax fornece serviços financeiros e de seguros através de subsidiárias integrais e opera a MarineMax Vacations em Tortola (Ilhas Virgens Britânicas). A empresa também opera o Boatyard, uma plataforma digital pioneira que aprimora a experiência náutica. A MarineMax é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: HZO). Para mais informações, acesse www.marinemax.com.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicado à imprensa são prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Tais declarações prospectivas incluem a aquisição sendo acretiva, a aquisição sendo transformadora para a MarineMax e fortalecendo sua capacidade de fornecer serviços de superiates e tornando a MarineMax a líder proeminente na indústria e o tempo relacionado, bem como o gerenciamento da IGY após o desfecho do negócio. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais, previsões, riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas na data deste comunicado. Esses riscos, suposições e incertezas incluem a capacidade da empresa de reduzir estoques, gerenciar despesas e cumprir suas metas e estratégias, a qualidade das ofertas de novos produtos dos parceiros de fabricação da empresa, os impactos (diretos e indiretos) da COVID-19 nos negócios, nos funcionários da empresa, nos parceiros de fabricação da empresa e na economia geral, as condições econômicas gerais, bem como aquelas dentro de nossa indústria, o nível de gastos do consumidor, a capacidade da empresa de integrar aquisições em operações existentes e vários outros fatores identificados no Formulário 10-K da empresa para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2021 e outros registros na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. A empresa nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospetiva em consequência de novas informações, acontecimentos futuros ou outros motivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.