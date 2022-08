CLEARWATER, Fla.--(BUSINESS WIRE)--MarineMax, Inc. (NYSE: HZO), ‘s werelds grootste detailhandelaar van pleziervaartuigen en jachten, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om Island Global Yachting LLC (“IGY Marinas” over te nemen) ), die een verzameling iconische jachthavenactiva en een jachtbeheerplatform bezit en exploiteert op belangrijke wereldwijde jachtbestemmingen. MarineMax zal IGY Marinas overnemen voor $ 480 miljoen in contanten, met een extra potentiële winst van maximaal $ 100 miljoen twee jaar na sluiting, onder voorbehoud van het behalen van gedefinieerde prestatiestatistieken. IGY Marinas zal door recente acquisities en organische groei naar verwachting meer dan $ 100 miljoen aan inkomsten genereren in kalender 2022. Afhankelijk van de tevredenheid van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, verwacht MarineMax dat de overname in de eerste helft van fiscaal 2023 zal worden afgerond en binnen de eerste twaalf maanden van sluiting. IGY Marinas behoudt zijn luxe merknaam die algemeen wordt erkend als de beste in zijn klasse in de wereldwijde jachthaven- en superjachtgemeenschappen. Tom Mukamal, CEO van IGY Marinas, en het bestaande managementteam van IGY Marinas zullen de groei en activiteiten van het bedrijf blijven leiden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.