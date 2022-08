AUSTIN, Texas e Parigi--(BUSINESS WIRE)--E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE: ETWO), la piattaforma software come servizio (software-as-a-service, SaaS) connessa per catene di fornitura basata sulla rete multi-impresa più ampia in assoluto, e Shippeo, leader globale nella visibilità del trasporto multimodale in tempo reale, hanno annunciato di aver ampliato la loro collaborazione per fornire ai clienti un nuovo livello di visibilità del trasporto in tempo reale (real-time transportation visibility, RTTV) nativa e di gestione degli adempimenti della catena di fornitura in una piattaforma unificata globale.

Sulla scia del successo della loro collaborazione strategica annunciata nel 2020, la nuova partnership ampliata sblocca ancora più valore per i clienti introducendo un livello senza eguali di visibilità dei trasporti nella piena gamma di funzionalità di pianificazione e adempimento per la catena di fornitura di e2open per tutte le modalità di trasporto e aree geografiche.

La prima esperienza unificata del settore per la catena di fornitura moderna e connessa

La piattaforma, che non si limita a semplicemente allertare gli spedizionieri di un ritardo dei trasporti, consente agli utenti di “dare un’occhiata” all’interno degli autocarri o dei container per identificare in modo specifico le merci movimentate, in che modo le prestazioni di trasporto influenzeranno l’esperienza del cliente e, soprattutto, intraprendere le azioni correttive più adatte in modo proattivo.

