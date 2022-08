WhiteCycle : Un consortium européen pour le recyclage de déchets plastiques

CLERMONT-FERRAND, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), pionnier dans le développement de solutions enzymatiques pour la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce avoir rejoint le projet WhiteCycle, coordonné par Michelin, qui a été lancé en juillet 2022. Son objectif principal est de développer une solution circulaire pour transformer des déchets plastiques complexes1 à base de textile en produits à haute valeur ajoutée. Cofinancé par Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, ce partenariat européen public/privé sans précédent comprend 16 entités et durera quatre ans.

WhiteCycle prévoit que, d'ici à 2030, l'adoption et le déploiement de sa solution circulaire conduira au recyclage annuel de plus de 2 millions de tonnes du troisième plastique le plus utilisé au monde, le PET2. Ce projet devrait empêcher la mise en décharge ou l'incinération de plus de 1,8 million de tonnes de ce plastique chaque année. Il devrait également permettre de réduire les émissions de CO2 d'environ 2 millions de tonnes.

Les déchets complexes contenant du textile (PET) provenant de pneus, de tuyaux et de vêtements multicouches en fin de vie sont actuellement difficiles à recycler, mais cela pourrait bientôt changer grâce aux résultats du projet. Les matières premières issues du traitement des déchets de PET pourraient être réintégrées dans la création de produits de haute performance, par le biais d'une chaîne de valeur circulaire et viable.

16 entités européennes publiques et privées combinent leurs expertises scientifiques et industrielles :

- 3 partenaires industriels (Michelin, Mandals, KORDSA) ;

- 1 partenaire inter sectoriel (Inditex) ;

- 2 entreprises de gestion des déchets (Synergies TLC, ESTATO) ;

- 1 système de suivi intelligent du tri (IRIS) ;

- 1 PME en recyclage biologique (Carbios) ;

- 1 société d'analyse du cycle de vie des produits (IPOINT) ;

- 1 université, experte en gestion des données FAIR (HVL) ;

- 4 universités, organismes de recherche et de technologie (PPRIME - Université de Poitiers/CNRS, DITF, IFTH, ERASME) ;

- 1 pôle de compétitivité (AXELERA) ;

- 1 société de conseil en gestion de projet (Dynergie).

Le consortium développera de nouveaux procédés nécessaires tout au long de la chaîne de valeur industrielle :

- Des technologies de tri innovantes, pour permettre une augmentation significative de la teneur en plastique PET des flux de déchets complexes afin de mieux les traiter ;

- Un prétraitement du contenu plastique PET récupéré, suivi d'un processus révolutionnaire de recyclage à base d'enzymes pour le décomposer de manière durable en monomères purs;

- La repolymérisation des monomères recyclés en un nouveau plastique similaire au plastique neuf ;

- La fabrication et la vérification de la qualité des nouveaux produits fabriqués à partir de matières plastiques recyclées.

WhiteCycle dispose d'un budget global de près de 9,6 millions d'euros et bénéficie d'un financement européen à hauteur de près de 7,1 millions d'euros. Les partenaires du consortium sont basés dans cinq pays (France, Espagne, Allemagne, Norvège et Turquie). Coordonné par Michelin, il dispose d'un système de gouvernance efficace comprenant un comité de pilotage, un conseil consultatif et un comité de soutien technique.

À propos de Carbios :

Carbios, société de chimie verte, développe, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs constituant une innovation majeure dans le cycle de vie des plastiques et textiles. Carbios est la seule entreprise au monde à avoir marié avec une telle efficience les deux sciences de l'enzymologie et de la plasturgie, pour trouver une solution durable à la fin de vie des plastiques et textiles.

La Société, fondée en 2011 par Truffle Capital, s’est notamment donné pour mission d'apporter une réponse industrielle au recyclage des plastiques et des textiles à base de PET (principal polymère des bouteilles, barquettes et textiles en polyesters). La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Pour soutenir l’accélération de ce projet, Carbios s'appuie également sur un Consortium réunissant L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usages uniques en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables en conditions domestiques en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques.

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)

Le communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

1 Déchets complexes : déchets multimatériaux (produits en caoutchouc, composites et textiles multicouches).

2 PET : Polyéthylène téréphtalate