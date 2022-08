Advent Technologies et le fournisseur grec de gaz naturel DEPA Commercial signent un MdA pour collaborer sur des projets liés à l'hydrogène

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc., le leader axé sur l'innovation du secteur des piles à combustible et des technologies de l'hydrogène, a annoncé aujourd'hui la signature d'un mémorandum d'accord (« MdA ») avec DEPA Commercial SA, le premier importateur grec de gaz naturel liquéfié (« GNL ») et de gaz acheminé par gazoduc, afin de développer une collaboration stratégique en matière de projets liés à l'hydrogène et présentant un intérêt commun.

Ce MdA crée la cadre d'un futur accord mutuellement contraignant. Les parties sont provisoirement convenues de mener les actions suivantes :

Collaborer à la production d'hydrogène faisant office de combustible respectueux de l'environnement, avec la participation d'autres partenaires industriels de premier plan.

Développer conjointement un système exclusif de cogénération hautement différencié pouvant faire l'objet d'une production de masse, dont l'efficacité approche les 90 %, doté de capacités d'exploitation multicombustible (hydrogène, gaz naturel, combustibles électroniques) et capable de répondre aux exigences actuelles et ultérieures des activités commerciales et des modes de fonctionnement sur et hors réseau.

Créer un grand centre d'innovation pour le secteur grec des piles à combustible et de l'hydrogène et développer des synergies de promotion de l'hydrogène et des technologies connexes.

Le PDG de DEPA, le Dr Konstantinos Xifaras, a déclaré : « Notre collaboration avec Advent constitue un temps fort de plus de la progression des technologies de l'hydrogène dans notre pays. DEPA a suivi de près les avancées en la matière et a activement pris part à l'essor du secteur de l'hydrogène alors qu'Advent possède de vastes connaissances spécialisées en ingénierie et électrochimie, ainsi que des sites d'exploitation et une implantation industrielle d'envergure mondiale. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'équipe de spécialistes d'Advent pour contribuer à la diversification du bouquet énergétique national et à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique tout en consolidant l'économie du pays. »

Et le Dr Vasilis Gregoriou, président et PDG d'Advent, d'ajouter : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de DEPA dans le cadre de projets communs ayant trait aux énergies renouvelables et éminemment susceptibles de redéfinir l'avenir énergétique de la Grèce. DEPA est un partenaire de confiance doté d'une vaste expérience et d'une solide présence dans le secteur énergétique du sud-est de l'Europe. C'est avec plaisir que nous contemplons cette coopération à long terme avec DEPA et nos efforts conjoints pour accélérer la transition grecque vers une production et un transport énergétiques propres tout en renforçant davantage notre présence commune dans le domaine de l'hydrogène à l'échelle mondiale. »

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui met au point, fabrique et assemble des systèmes complets de pile à combustible et qui fournit à ses clients des composants essentiels pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Advent est basée à Boston, dans le Massachusetts, et dispose de bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne, et aux Philippines. Forte de plus de 150 brevets déposés, en instance et sous licence liés à la technologie de pile à combustible, Advent détient les droits de propriété intellectuelle des systèmes HT-PEM de prochaine génération qui permettront à divers combustibles de fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une option de combustible flexible aux secteurs automobile, aéronautique, pétrolier et gazier, maritime, de la défense et de la production énergétique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.advent.energy.

À propos de DEPA

DEPA est la société qui a introduit le gaz naturel en Grèce et l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel du pays, actif dans l'approvisionnement, la vente en gros et le commerce de cette ressource. Ayant conclu des contrats à long terme de fourniture de GNL et de gaz naturel acheminé par gazoduc, DEPA soutient la suffisance et la sécurité des approvisionnements grecs tout en mettant au point de remarquables initiatives pour que le pays puisse jouer un rôle crucial de grand centre de transit de gaz naturel vers l'Europe à partir de pays disposant d'importants gisements. DEPA copréside l'une des six tables rondes de l'ALLIANCE POUR UN HYDROGÈNE PROPRE, une entité créée par la Commission européenne et visant à développer et à diriger les investissements afin de faciliter et de mettre en œuvre la stratégie de l'UE en matière d'hydrogène par la création de « PROJETS IMPORTANTS D'INTÉRÊT EUROPÉEN COMMUN » (IPCEI). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.depa.gr.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels qu'« anticiper », « s'attendre à », « planifier », « penser », « estimer », « prévoir », « objectif », « projet », par l'usage du conditionnel, du futur et d'autres termes de même sens. Chaque énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse est soumis à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi ces risques et incertitudes figurent la capacité de la société à maintenir la cotation de son action ordinaire au Nasdaq ; ses futures performances financières ; la liquidité et les volumes de transaction potentiels de ses titres cotés en bourse ; l'impact de l'aboutissement d'un litige connu ou inconnu ; la capacité à anticiper et maintenir un taux adéquat de croissance des revenus et à planifier correctement ses dépenses; les attentes en matière de dépenses ultérieures ; la future composition des revenus et son effet sur les marges brutes ; le recrutement et la rétention de directeurs, responsables, employés et membres clés du personnel qualifiés ; la capacité à livrer une concurrence efficace dans un secteur compétitif ; la capacité à protéger et optimiser la réputation d'entreprise et la marque d'Advent ; les attentes relatives à ses relations et collaborations avec des partenaires technologiques et d'autres tierces parties ; l'impact sectoriel des futures réformes d'ordre réglementaire, judiciaire et législatif ; la capacité à détecter et à acquérir des technologies ou services complémentaires et à les intégrer aux activités de la société ; les futurs investissements dans ou dispositions prises avec d'autres entités ou associations ; la pression concurrentielle aiguë provenant d'autres sociétés, où qu’elles soient dans le monde, qui évoluent dans les secteurs où la société sera présente, et les risques identifiés dans la section « Risk Factors » du rapport annuel d'Advent sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 31 mars 2022, ainsi que les autres informations déposées auprès de cette même SEC. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Nous vous recommandons de lire les dossiers d'Advent déposés auprès de la SEC, disponibles sur www.sec.gov pour aborder ces risques et incertitudes ainsi que d'autres. Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce document et la société décline toute obligation de mise à jour ou de révision de ces énoncés prospectifs. L'activité d'Advent est soumise à d'importants risques et incertitudes, notamment ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs actuels, potentiels et autres sont invités à examiner attentivement ces risques et incertitudes.

