Advent Technologies und das griechische Erdgasunternehmen DEPA Commercial unterzeichnen Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit bei Wasserstoffprojekten

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc., ein innovationsgetriebener Marktführer im Bereich der Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, meldete heute die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding („MoU“) mit DEPA Commercial S.A., dem führenden Importeur von Pipelinegas und Flüssigerdgas („LNG“) in Griechenland, mit dem Zweck, eine strategische Zusammenarbeit bei Wasserstoffprojekten von gemeinsamem Interesse zu begründen.

Das MoU legt den Rahmen für ein für beide Seiten verbindliches, baldiges Abkommen fest. Die Parteien haben sich vorläufig auf folgende Maßnahmen geeinigt:

Zusammenarbeit bei der Herstellung umweltfreundlichen Wasserstoffs als Brennstoff mit Beteiligung weiterer größerer Industriepartner

Gemeinsame Entwicklung einer eigenen, hochdifferenzierten KWK-Anlage zur Serienreife mit einem Wirkungsgrad von annähernd 90 % und der Möglichkeit des Betriebs mit unterschiedlichen Brennstoffen (Wasserstoff, Erdgas, E-Fuels), die auf die wichtigsten aktuellen und künftigen netzgekoppelten und netzunabhängigen Betriebsarten und Geschäftsfälle abgestimmt ist

Einrichtung eines Innovations-Hubs für die griechische Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie und Entwicklung von Synergien zur Förderung von Wasserstoff- und verwandten Technologien

Dr. Konstantinos Xifaras, CEO von DEPA, erklärte: „ Unsere Zusammenarbeit mit Advent ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologien in unserem Land. DEPA hat die Entwicklungen im Wasserstoffsektor genau verfolgt und aktiv vorangetrieben, während Advent über umfangreiche Erfahrungen in der Elektrochemie und im Ingenieurwesen sowie Betriebs- und Fertigungsstätten auf weltweiter Ebene verfügt. Sehr gerne werden wir mit dem Expertenteam von Advent zusammenarbeiten und damit einen Beitrag zur Diversifizierung des nationalen Energiemixes und zur Sicherheit der Energieversorgung leisten, während gleichzeitig die nationale Wirtschaft gestärkt wird.“

Dr. Vasilis Gregoriou, Chairman und CEO von Advent, ergänzte: „ Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DEPA bei erneuerbaren Energieprojekten, die ein großes Potenzial haben, die Energiezukunft Griechenlands neu zu definieren. DEPA ist ein zuverlässiger Partner mit großer Erfahrung und starker Präsenz im Energiesektor Südosteuropas. Sehr gerne werden wir mit DEPA langfristig zusammenarbeiten, um gemeinsam den Umstieg Griechenlands auf die Erzeugung und den Transport sauberer Energie zu beschleunigen und unsere gemeinsame Präsenz auf der weltweiten Wasserstoffkarte weiter zu stärken.“

Über die Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das komplette Brennstoffzellensysteme entwickelt, fertigt und montiert sowie Kunden mit wichtigen Komponenten für Brennstoffzellen im Bereich der erneuerbaren Energien beliefert. Advent hat seinen Hauptsitz in Boston, US-Bundesstaat Massachusetts, und unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Griechenland, Dänemark, Deutschland und auf den Philippinen. Mit mehr als 150 erteilten, angemeldeten und lizenzierten Patenten für Brennstoffzellentechnologie besitzt Advent das geistige Eigentum an Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen (HT-PEM) der nächsten Generation, die es ermöglichen, verschiedene Brennstoffe bei hohen Temperaturen unter extremen Bedingungen zu verwenden – und damit eine flexible Brennstoffoption für die Bereiche Automobil, Luftfahrt, Verteidigung, Öl und Gas, Schifffahrt und Energieerzeugung. Weitere Informationen finden Sie unter www.advent.energy.

Über DEPA

DEPA, ein Importunternehmen für Erdgas in Griechenland und einer der größten griechischen Erdgasversorger, ist in den Bereichen Versorgung, Großhandel und Handel mit Erdgas tätig. Durch den Abschluss langfristiger Lieferverträge für Pipeline-Erdgas und LNG unterstützt DEPA die ausreichende und sichere Versorgung des Landes und entwickelt gleichzeitig wichtige Initiativen, damit Griechenland eine wichtige Rolle als Drehscheibe für den Erdgastransit nach Europa aus Ländern mit reichen Erdgaslagerstätten spielen kann. DEPA ist Ko-Vorsitzende einer der sechs runden Tische der von der Europäischen Kommission eingerichteten ALLIANZ FÜR SAUBEREN WASSERSTOFF, die darauf abzielt, Investitionen zu entwickeln und zu lenken, um die Wasserstoffstrategie der EU durch die Schaffung spezieller „WICHTIGER PROJEKTE VON GEMEINSAMEM EUROPÄISCHEM INTERESSE“ (IMPORTANT PROJECTS OF COMMON EUROPEAN INTEREST, IPCEI) zu ermöglichen und umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.depa.gr

