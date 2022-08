Pharma Tech Holdings SA obtient un accord d’engagement de capital de l'investisseur mondial LDA Capital à hauteur de 30 millions CHF

LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Pharma Tech Holding SA ("PTH") annonce aujourd'hui avoir obtenu un engagement de capital de 30 millions CHF pour appuyer les investissements de portefeuille de LDA Capital Ltd, un groupe d'investissement mondial doté d'un savoir-faire en transactions transfrontalières, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l’agrotechnologie et du CBD.

Créée en 2019, PTH est une société de portefeuille basée en Suisse qui investit dans des entreprises innovantes à forte valeur technologique et à potentiel d'évolution, principalement en Suisse et en Europe, et qui axe ses activités sur les technologies de la santé, l’agrotechnologie et les aliments fonctionnels.

Cet investissement permettra à PTH d'investir et d’accompagner tout particulièrement sa société de portefeuille Blue Sky Swisse SA ("BSS"), une coentreprise entre PTH et la société cotée IGEA PHARMA NV ("Igea"), IGPH - ISIN NL0012768675. BSS se consacre à l'extraction de principes actifs naturels à partir de matrices végétales, de déchets végétaux et de sources renouvelables pour proposer des produits B2B sous forme d'huile de CBD, de terpènes et de cires. L'usine, située à Biasca, sera à la fois construite selon les techniques les plus modernes en matière de technologie d'extraction par CO2 supercritique et autosuffisante en énergie grâce à l'utilisation de panneaux solaires photovoltaïques et du chauffage urbain. BSS proposera un CBD de la plus haute qualité grâce à un processus d'extraction propriétaire qui débutera avec une surveillance rigoureuse de l’agriculture et s’achèvera avec la congélation immédiate des fleurs après la récolte. L’entreprise a également pour objectif de vendre des formules "entièrement naturelles" afin d’augmenter la biodisponibilité et par conséquent le nombre d’applications possibles. Enfin, BSS investira dans la chaîne des matières premières agricoles et créera une serre aéroponique dans le canton du Tessin, pour fournir une huile pharmaceutique CBD certifiée BPF de haute qualité.

LDA Capital engagera en espèces un montant maximum de 30 millions CHF (l'"Engagement de capital") pour une durée maximale de trois ans. Cet Engagement de capital sera libéré en fonction des prélèvements effectués à la discrétion de PTH.

"Nous nous réjouissons de ce partenariat et sommes ravis que LDA Capital reconnaisse la valeur de PTH et de sa société de portefeuille afin de créer l'une des plaques tournantes les plus innovantes dédiées aux technologies de la santé, à l'agrotechnologie et aux aliments fonctionnels", déclare Sabina Del Nigro, PDG de PTH.

À propos de Pharma Tech Holding: Pharma Tech Holding SA (PTH) est une société de portefeuille basée à Lugano (Suisse), qui investit dans des entreprises innovantes à forte valeur technologique et à potentiel d'évolution, principalement en Suisse et en Europe, et qui axe ses activités sur les technologies de la santé, l’agrotechnologie et les aliments fonctionnels.

À propos de LDA Capital: LDA Capital est un groupe d'investissement alternatif mondial doté d'un savoir-faire en transactions transfrontalières dans le monde entier. Notre équipe a consacré sa carrière à des opportunités internationales et transfrontalières, ayant collectivement exécuté plus de 250 transactions sur les marchés intermédiaires publics et privés dans 43 pays, pour une valeur totale de plus de 11 milliards USD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ldacap.com; pour toute demande de renseignements, veuillez contacter info@ldacap.com.

