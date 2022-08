IC Markets se torna parceira global oficial da Copa do Mundo de Rugby Sevens

SYDNEY (Austrália)--(BUSINESS WIRE)--A IC Markets, uma das maiores corretoras de CFD Forex do mundo, anunciou hoje que é Parceira Global Oficial da Copa do Mundo de Rugby Sevens, que será realizada na Cidade do Cabo (África do Sul) de 9 a 11 de setembro de 2022.

A Copa do Mundo de Rugby Sevens será disputada durante três dias na icônica Cidade do Cabo e contará com 24 seleções masculinas e 16 femininas. A IC Markets se une à DHL, Castle Lite, FNB e TUDOR na parceria global.

Estima-se que 165 mil fãs viajem à África do Sul para o evento, que terá uma atmosfera de festival em escala mundial. O evento esportivo de três dias marca a reabertura da África do Sul ao turismo após a pandemia.

Como reflexo da sua força em tecnologia e análise, a IC Markets possui a marca e a propriedade das estatísticas do jogo durante as partidas, alinhando-se ainda mais com o slogan da empresa: “Nossa força está nos números.”

A IC Markets opera em 200 países ao redor do mundo. Seus mais de 200 mil traders ativos aproveitam os preços competitivos da IC Markets, spreads baixos e negociação de grau institucional ultrarrápido, totalizando US$ 1,11 trilhão em volume negociado (março de 2022).

Já faz tempo que a empresa apoia o esporte e esta nova parceria sucede o patrocínio do The Ashes 2022 – uma série de críquete de teste disputada entre Inglaterra e Austrália – e das ligas profissionais de futebol da Espanha (La Liga) e da Alemanha (Bundesliga) na temporada 2021/22.

O presidente-executivo do World Rugby, Alan Gilpin, disse: “A Copa do Mundo de Rugby Sevens está preparada para ser uma celebração recorde do rugby sevens, recebendo jogadores, equipes e fãs do mundo inteiro. É uma grande satisfação ter a IC Markets como parceira global no que promete ser um evento inesquecível na Cidade do Cabo”.

O CEO da IC Markets, Andrew Budzinski, comentou que é uma honra ser parceira global da Copa do Mundo de Rugby Sevens. “Esta é uma grande oportunidade de fazer parte da reabertura da África do Sul. Os atributos da Copa do Mundo de Rugby Sevens, de um esporte altamente competitivo e inovador, estão fortemente alinhados com a proposta de valor da IC Markets”.

Os últimos ingressos restantes para o evento podem ser adquiridos aqui

Para mais informações sobre o evento, acesse www.rwcsevens.com

Sobre a IC Markets

Construída por operadores para operadores, a IC Markets é a maior corretora de Forex CFD do mundo dedicada a oferecer condições de negociação isentas e serviço de classe internacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, a clientes em mais de 200 países.

Desde seu lançamento em 2007, a IC Markets preencheu a lacuna entre os clientes de varejo e institucionais, ao oferecer uma solução de negociação que antes só estava disponível a bancos de investimento e pessoas físicas com alto patrimônio líquido.

Como resultado, a IC Markets é o destino de escolha para operadores ativos em todo o mundo que buscam um ambiente de negociação que os ajude a se tornarem operadores mais confiantes e capazes, fornecendo plataformas de negociação intuitivas com ferramentas de valor agregado e suporte a todas as estratégias e estilos de negociação.

A IC Markets se dedica à inovação, ao aperfeiçoamento constante e ao uso de tecnologia de ponta para o benefício de nossos clientes.

Para mais informações, clique aqui.

