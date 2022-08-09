IC Markets成為世界盃七人制橄欖球賽的官方全球合作夥伴

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的外匯差價合約(CFD)經紀商IC Markets今天宣佈，公司已成為世界盃七人制橄欖球賽(Rugby World Cup Sevens)的官方全球合作夥伴，此項賽事將於2022年9月9日至11日在南非開普敦舉行。

世界盃七人制橄欖球賽將在南非代表性城市開普敦舉行，為期三天，共有來自世界各地的24支男子隊和16支女子隊參加比賽。賽事的全球合作夥伴還包括DHL、Castle Lite、FNB和TUDOR。

預計將有16.5萬名球迷前往南非觀看比賽，屆時將在全球掀起節日氣氛。持續三天的七人制橄欖球狂歡節代表疫情過後南非重新開放旅遊業。

IC Markets在比賽期間擁有賽事統計資料的冠名權和所有權，這也反映出IC Markets在科技和分析方面的實力，並進一步彰顯出公司的信條：「我們的實力在於數字」(Our Strength is in the Numbers)。

IC Markets在全球200個國家經營業務。超過20萬名活躍的交易者正在利用IC Markets具有競爭力的定價、低利差和超快速機構級交易平臺從事交易，成交總額達1.11兆美元（2022年3月）。

長期以來，IC Markets一直是體育運動的支持者。這一新的合作關係是該公司繼贊助2022年在澳大利亞悉尼舉行的「灰燼杯」(‘The Ashes’)板球對抗賽以及2021/22賽季西甲和德甲聯賽之後達成的又一次合作。

世界橄欖球聯合會行政總裁Alan Gilpin表示：「世界盃七人制橄欖球賽將成為破紀錄的七人制橄欖球慶祝活動，歡迎來自全球各地的球員、球隊和球迷參加。我們很高興歡迎IC Markets成為我們的全球合作夥伴，參加在開普敦舉行的這次必將令人難忘的活動。」

IC Markets行政總裁Andrew Budzinski表示，該公司很高興有機會成為世界盃七人制橄欖球賽的全球合作夥伴：「這是參與南非重新開放的大好機會。世界盃七人制橄欖球賽是極具競爭性和創新性的運動，與IC Markets的價值主張高度契合。」

該賽事的少量剩餘門票可在這裡購買

有關該賽事的更多資訊，請造訪www.rwcsevens.com

關於IC Markets

IC Markets是全球首屈一指的外匯差價合約經紀商，由交易員為交易員打造，致力於為全球200多個國家的客戶提供優越的交易條件和世界級全天候服務。

自2007年推出以來，IC Markets一直努力提供以往只供投資銀行和高淨值個人使用的交易解決方案，以縮小零售客戶和機構客戶之間的差距。

因此，對於那些尋求可增強其信心和能力的交易環境的全球活躍交易者而言，IC Markets是首選合作夥伴。IC Markets可提供直觀的交易平臺和增值工具，並支援所有交易策略和交易風格。

IC Markets致力於創新和不斷改進，並利用尖端科技使客戶受益。

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