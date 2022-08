Teckro entre en partenariat avec One Tree Planted, l'organisation à but non lucratif promouvant la reforestation

LIMERICK, Irlande--(BUSINESS WIRE)--Teckro, le créateur de la seule plateforme d'essais cliniques interconnectés digitalement pour une prise de décisions en temps réel au point d'administration des soins, annonce aujourd'hui un partenariat avec One Tree Planted en soutien à la reforestation indigène en Irlande. Teckro plantera des arbres trimestriellement en l'honneur des nouveaux sites de recherche clinique et des études en cours de réalisation sur la plateforme Teckro.

"Travailler avec One Tree Planted fait écho à la philosophie de Teckro, qui consiste à avoir un impact sur le monde", déclare Gary Hughes, cofondateur et PDG. "Les essais cliniques interconnectés numériquement sont positifs pour l'environnement grâce à un recours réduit au papier et aux visites de contrôle en personne. Ce partenariat nous permet de planter des arbres en reconnaissance aux avantages durables obtenus avec notre plateforme."

Planter des arbres est un des meilleurs moyens pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Les arbres aident à purifier l'air que nous respirons, à filtrer l'eau que nous buvons, et à fournir un habitat à plus de 80% de la biodiversité terrestre de la planète. En outre, les arbres constituent un ingrédient clé dans 25% de tous les médicaments, ce qui fait de la reforestation un élément important de l'industrie biopharmaceutique.

"Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de Teckro pour notre projet de reforestation en Irlande", déclare Matt Hill, fondateur et évangéliste environnemental chez One Tree Planted. "Nous admirons leur volonté de protéger l'environnement et sensibiliser l'opinion du secteur des essais cliniques quant à l'importance de la restauration des écosystèmes."

Ce partenariat est une manière simple pour les utilisateurs des sites de recherche et les clients biopharmaceutiques de Teckro de contribuer à la reforestation. Teckro s'engage à soutenir le projet de 200 000 arbres en république d'Irlande et Irlande du Nord, où les arbres sont plantés par des organisations partenaires locales et des bénévoles. À l'avenir, la contribution financière de Teckro pourrait soutenir des projets dans d'autres régions présentant un urgent besoin de reforestation. Pour en savoir plus sur ce partenariat, rendez-vous sur le blog de Gary.

À propos de Teckro

Reconnue comme une des sociétés logicielles à plus forte croissance dans le domaine des essais cliniques, Teckro connecte numériquement les chercheurs et leur personnel, les équipes d'étude et les contrôleurs pour leur permettre de partager les connaissances où et quand ils en ont besoin. Des milliers de chercheurs et plus de 31 000 sites d'étude à travers le monde comptent sur Teckro pour réaliser leurs essais cliniques. Teckro travaille au côté de sociétés biotechnologiques émergentes et biopharmaceutiques mondiales dans tous les domaines thérapeutiques, toutes les phases et tous les formats d’essais, pour des essais cliniques traditionnels décentralisés en clinique, ou en adoptant une approche hybride. Pour de plus amples renseignements:

Visitez teckro.com

Rejoignez Teckro sur LinkedIn

Suivez @teckroofficial sur Twitter et Instagram

sur Twitter et Instagram Suivez Teckro sur Facebook

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Teckro

Inscrivez-vous au podcast Totally Clinical: Trial Triumphs & Rad Trends sur Spotify, Apple et Google

À propos de One Tree Planted

One Tree Planted est un organisme à but non lucratif de type 501(c)(3) avec pour mission de permettre à chacun de préserver en toute simplicité l'environnement en plantant des arbres. Les projets One Tree Planted couvrent toute la planète et sont réalisés en partenariat avec les collectivités locales et des experts afin de créer un impact positif pour la nature, les humains et la faune. La reforestation aide à reconstruire les forêts après des feux, crée des emplois en faveur de l'impact social, et restaure la biodiversité. De nombreux projets ont des objectifs en commun, créant ainsi un ensemble d'avantages qui contribuent aux objectifs de développement durable de l'ONU. Pour plus d'informations, rendez-vous sur onetreeplanted.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.