Tecnotree公佈2022年第二季財務業績

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Tecnotree於2022年8月4日（週四）公佈截至2022年6月30日的第二季財務業績。全球數位業務支援系統(BSS)提供商Tecnotree第二季的營收為1830萬歐元，繼續保持其財務實力，在中東、非洲及亞太地區皆出現可觀的成長。

2022年第二季和上半年的綜合業績亮點：

第二季淨銷售額為1830萬歐元，較去年成長9%；上半年淨銷售額為3160萬歐元，較去年成長13%

第二季經營業績為510萬歐元，上半年經營業績為710萬歐元

第二季每股盈餘為0.01歐元，上半年每股盈餘為0.02歐元

期末訂單額為7280萬歐元，較去年成長32.4%

Tecnotree執行長Padma Ravichander表示：「客戶對我們的數位堆疊產品反應良好，由於訂單量很大，我們需要投資以加快交付速度。儘管外部因素導致成本上升，降低了上半年的淨利潤，但我們仍然繼續向一級客戶提供新部署，這需要更大規模的初始投資。今天的這一投資將為我們帶來穩定性，確保我們能夠在未來3-5年內借助新客戶獲得長期經常性收入。我們的數位堆疊5.0更加豐富，能夠同時服務多個市場和客戶。」

第二季的其它成就：

受益於MTN、STC、Zain、Ooredoo等大型一級電信集團的持續支持，2022年上半年對Tecnotree產品和解決方案的需求激增，Tecnotree訂單額創下新高，達到7280萬歐元，比2021年上半年高出32%

為MTN Uganda的企業和消費者業務提供的Tecnotree數位BSS套件5開始運作，提升了流程敏捷性和客戶滿意度

為MTN Ghana推出數位轉型套件，以因應企業市場需求並提升客戶體驗

Tecnotree獲得赫爾辛基證券交易所基金會授予的「年度變革者」稱號，以表揚其5G數位產品和解決方案在推動新興市場成長方面所發揮的重要作用

為Zain South Sudan和中東另一家一級營運商推出5G雲端原生數位供應平臺。Tecnotree DSPS是預先整合的套件，能夠為所有供應相關的計畫和任務管理提供中央系統

Tecnotree因協助客戶過渡到新科技和數位生態系統而榮獲「MongoDB電信類年度獨立軟體廠商(ISV)合作夥伴」稱號

推出5G數位融合計費平臺DOCS，支援各垂直產業通訊服務提供者現有和未來的貨幣化需求

關於Tecnotree

Tecnotree是5G就緒的數位業務支援系統(BSS)提供商，具有人工智慧/機器學習功能和多雲可擴充性。Tecnotree是世界上首批通過TM Forum Open API標準白金認證的公司之一，我們的敏捷和開源數位BSS堆疊包括電信和其它數位服務業的全套業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造了連通性之外的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平臺為其訂閱用戶群提供金融科技和B2B2X多體驗數位市場，以支援遊戲、健康、教育、OTT和其它垂直生態系統的數位互聯社群。Tecnotree在赫爾辛基納斯達克上市(TEM1V)。

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