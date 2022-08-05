Tecnotree公布2022年第二季度财务业绩

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tecnotree于2022年8月4日（周四）公布了截至2022年6月30日的第二季度财务业绩。全球数字业务支持系统(BSS)提供商Tecnotree第二季度的营收为1830万欧元，继续保持其财务实力，在中东、非洲及亚太区实现了可观增长。

2022年第二季度和上半年的综合业绩亮点：

第二季度净销售额为1830万欧元，同比增长9%；上半年净销售额为3160万欧元，同比增长13%

第二季度经营业绩为510万欧元，上半年经营业绩为710万欧元

第二季度每股收益为0.01欧元，上半年每股收益为0.02欧元

期末订单额为7280万欧元，同比增长32.4%

Tecnotree首席执行官Padma Ravichander表示：“我们的客户对我们的数字堆栈产品反应良好，由于订单量很大，我们需要进行投资来加快交付速度。尽管外部因素导致成本上升，降低了上半年的净利润，但我们仍然继续向一级客户提供新部署，这需要更大规模的初始投资。今天的这一投资将为我们带来稳定性，确保我们能够在未来3-5年内借助新客户获得长期经常性收入。我们的数字堆栈5.0更加丰富，能够同时服务多个市场和客户。”

第二季度的其它成就：

得益于MTN、STC、Zain、Ooredoo等大型一级电信集团的持续支持，2022年上半年市场对Tecnotree产品和解决方案的需求激增，Tecnotree订单额创下新高，达到7280万欧元，比2021年上半年高出32%

Tecnotree为MTN Uganda的企业和消费者业务上线了数字化BSS套件5，提升了流程灵活性和客户满意度

为MTN Ghana推出数字化转型套件，从而满足企业市场需求并提升客户体验

Tecnotree被赫尔辛基证券交易所基金会授予“年度变革者”称号，以表彰其5G数字产品和解决方案在推动新兴市场发展方面所发挥的重要作用

为Zain South Sudan和中东另一家一级运营商推出5G云原生数字供应平台。Tecnotree DSPS是一个预集成的套件，能够为所有供应相关的计划和任务管理提供一个中央系统

Tecnotree因帮助客户过渡到新技术和数字生态系统而荣获“MongoDB电信类年度独立软件供应商(ISV)合作伙伴”称号

推出5G数字融合计费平台DOCS，支持各垂直行业通信服务提供商的现有和未来变现需求

关于Tecnotree

Tecnotree是一家5G就绪的数字业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能和多云可扩展性。Tecnotree是世界上首批通过TM Forum Open API标准白金认证的公司之一，我们的敏捷和开源数字BSS堆栈包括电信和其它数字服务行业的全套业务流程（从订单到现金）和订阅管理，创造了连接之外的机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅用户群提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以支持跨游戏、健康、教育、OTT和其它垂直生态系统的数字连接社区。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克上市(TEM1V)。

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