KnowBe4宣佈成立KnowBe4 Ventures

KnowBe4 Ventures將共同投資專注於加強和支援網路安全中人為因素層面的安全初創企業。

佛羅里達州坦帕灣--()--(美國商業資訊)--全球首屈一指的安全意識培訓和模擬網路釣魚平臺供應商KnowBe4 Inc (Nasdaq: KNBE)宣佈成立KnowBe4 Ventures。作為KnowBe4旗下的投資部門，KnowBe4 Ventures將專注於網路安全中人為因素層面的投資。兩家主要的現有網路安全創投基金Elephant和Ten Eleven Ventures正與KnowBe4合作從事此類投資活動。

根據Verizon在2022年資料外洩調查報告(DBIR)中的資料，82%的外洩事件涉及人為因素，但是用於這一領域的網路安全預算卻不到3%。對KnowBe4 Ventures而言，這種支出不相配的情形帶來良機，可投資專注於加強和支援網路安全中人為因素層面的創新公司。

KnowBe4執行長Stu Sjouwerman表示：「網路攻擊持續困擾著各行各業的組織機構。這些攻擊的目標大多是人為層面，因此支持企業創辦人迎接這項挑戰，改善安全文化，加強人為因素層面的保障至關重要。」

KnowBe4 Ventures部門將進行資產負債表外投資，並將專注於種子輪到B輪階段的早期投資。

KnowBe4 Ventures 將投資以下類型的企業：

  • 解決網路安全中人為因素層面的問題，或與KnowBe4的產品整合，
  • 正在積極籌集資金，並已確定主要投資者，
  • 擁有已上市產品且具備初步的客戶吸引力，以及
  • 具有令人注目的財務策略、單位經濟效益和長期成長潛力。

KnowBe4 Ventures的投資組合公司包括Adlumin、LUMU Technologies和EasyDMARC。

如欲瞭解有關KnowBe4 Ventures的更多資訊，請造訪www.knowbe4.com/knowbe4-ventures

關於KnowBe4

KnowBe4是全球首屈一指的安全意識培訓與模擬網路釣魚平臺提供商，其產品被全球超過5.2萬個組織採用。KnowBe4由IT與資料安全專家Stu Sjouwerman創立，透過新式的安全意識培訓方法，提高對勒索軟體、CEO詐騙和其他社交工程策略的認識，協助組織解決安全領域的人為因素問題。Kevin Mitnick是國際公認的網路安全專家，也是KnowBe4的防駭長，他根據自己有據可查的社交工程策略，協助設計了KnowBe4培訓課程。數以萬計的組織仰賴KnowBe4來動員自己的最終用戶建立他們的最後一道防線。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Ken Talanian
投資人關係
IR@Knowbe4.com
(727) 286-3584

Kathy Wattman
公共關係
PR@KnowBe4.com
(727) 474-9950

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