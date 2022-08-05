KnowBe4宣佈成立KnowBe4 Ventures

佛羅里達州坦帕灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的安全意識培訓和模擬網路釣魚平臺供應商KnowBe4 Inc (Nasdaq: KNBE)宣佈成立KnowBe4 Ventures。作為KnowBe4旗下的投資部門，KnowBe4 Ventures將專注於網路安全中人為因素層面的投資。兩家主要的現有網路安全創投基金Elephant和Ten Eleven Ventures正與KnowBe4合作從事此類投資活動。

根據Verizon在2022年資料外洩調查報告(DBIR)中的資料，82%的外洩事件涉及人為因素，但是用於這一領域的網路安全預算卻不到3%。對KnowBe4 Ventures而言，這種支出不相配的情形帶來良機，可投資專注於加強和支援網路安全中人為因素層面的創新公司。

KnowBe4執行長Stu Sjouwerman表示：「網路攻擊持續困擾著各行各業的組織機構。這些攻擊的目標大多是人為層面，因此支持企業創辦人迎接這項挑戰，改善安全文化，加強人為因素層面的保障至關重要。」

KnowBe4 Ventures部門將進行資產負債表外投資，並將專注於種子輪到B輪階段的早期投資。

KnowBe4 Ventures 將投資以下類型的企業：

解決網路安全中人為因素層面的問題，或與KnowBe4的產品整合，

正在積極籌集資金，並已確定主要投資者，

擁有已上市產品且具備初步的客戶吸引力，以及

具有令人注目的財務策略、單位經濟效益和長期成長潛力。

KnowBe4 Ventures的投資組合公司包括Adlumin、LUMU Technologies和EasyDMARC。

如欲瞭解有關KnowBe4 Ventures的更多資訊，請造訪www.knowbe4.com/knowbe4-ventures

關於KnowBe4

KnowBe4是全球首屈一指的安全意識培訓與模擬網路釣魚平臺提供商，其產品被全球超過5.2萬個組織採用。KnowBe4由IT與資料安全專家Stu Sjouwerman創立，透過新式的安全意識培訓方法，提高對勒索軟體、CEO詐騙和其他社交工程策略的認識，協助組織解決安全領域的人為因素問題。Kevin Mitnick是國際公認的網路安全專家，也是KnowBe4的防駭長，他根據自己有據可查的社交工程策略，協助設計了KnowBe4培訓課程。數以萬計的組織仰賴KnowBe4來動員自己的最終用戶建立他們的最後一道防線。

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