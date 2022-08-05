KnowBe4宣布成立KnowBe4 Ventures

KnowBe4 Ventures将共同投资于专注加强和支持网络安全中人为因素层面的安全初创企业。

佛罗里达州坦帕湾--()--(美国商业资讯)--全球首屈一指的安全意识培训和模拟网络钓鱼平台供应商KnowBe4 Inc (Nasdaq: KNBE)宣布成立KnowBe4 Ventures。作为KnowBe4旗下的投资部门，KnowBe4 Ventures将专注于网络安全中人为因素层面的投资。两家领先的现有网络安全风险基金Elephant和Ten Eleven Ventures正在与KnowBe4合作开展此类投资活动。

根据威瑞森(Verizon)2022年数据泄露调查报告(DBIR)中的数据，82%的泄露事件涉及人为因素，但这一领域只分配了不到3%的网络安全预算。KnowBe4 Ventures旨在利用这种支出错配带来的机遇，投资于专注加强和支持网络安全中人为因素层面的创新公司。

KnowBe4首席执行官Stu Sjouwerman表示：“网络攻击持续困扰着每个行业的组织机构。这些攻击的目标大多是人为层面，因此支持企业创始人迎接这项挑战，改善安全文化，加强人为因素层面的保障至关重要。”

KnowBe4 Ventures部门将进行资产负债表外投资，并将专注于种子轮到B轮阶段的早期投资。

KnowBe4 Ventures 将投资于以下类型的企业：

  • 解决网络安全中人为因素层面的问题，或与KnowBe4的产品进行整合，
  • 正在积极筹集资金，并已确定主要投资者，
  • 拥有已上市产品且具备初步的客户吸引力，以及
  • 具有令人注目的财务战略、单位经济效益和长期增长潜力。

KnowBe4 Ventures的投资组合公司包括Adlumin、LUMU Technologies和EasyDMARC。

如需了解有关KnowBe4 Ventures的更多信息，请访问www.knowbe4.com/knowbe4-ventures

关于KnowBe4

KnowBe4是全球首屈一指的安全意识培训与模拟网络钓鱼平台提供商，其产品被全球超过5.2万个组织采用。KnowBe4由IT与数据安全专家Stu Sjouwerman创立，通过新式的安全意识培训方法提高对勒索软件、CEO欺诈和其他社交工程策略的认识，帮助组织解决安全领域的人为因素问题。Kevin Mitnick是国际公认的网络安全专家，也是KnowBe4的首席黑客官，他根据自己有据可查的社交工程策略帮助设计了KnowBe4培训课程。数以万计的组织仰赖KnowBe4来动员自己的最终用户建立他们的最后一道防线。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Ken Talanian
投资者关系
IR@Knowbe4.com
(727) 286-3584

Kathy Wattman
公共关系
PR@KnowBe4.com
(727) 474-9950

Contacts

Ken Talanian
投资者关系
IR@Knowbe4.com
(727) 286-3584

Kathy Wattman
公共关系
PR@KnowBe4.com
(727) 474-9950