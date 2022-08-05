KnowBe4宣布成立KnowBe4 Ventures

佛罗里达州坦帕湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的安全意识培训和模拟网络钓鱼平台供应商KnowBe4 Inc (Nasdaq: KNBE)宣布成立KnowBe4 Ventures。作为KnowBe4旗下的投资部门，KnowBe4 Ventures将专注于网络安全中人为因素层面的投资。两家领先的现有网络安全风险基金Elephant和Ten Eleven Ventures正在与KnowBe4合作开展此类投资活动。

根据威瑞森(Verizon)2022年数据泄露调查报告(DBIR)中的数据，82%的泄露事件涉及人为因素，但这一领域只分配了不到3%的网络安全预算。KnowBe4 Ventures旨在利用这种支出错配带来的机遇，投资于专注加强和支持网络安全中人为因素层面的创新公司。

KnowBe4首席执行官Stu Sjouwerman表示：“网络攻击持续困扰着每个行业的组织机构。这些攻击的目标大多是人为层面，因此支持企业创始人迎接这项挑战，改善安全文化，加强人为因素层面的保障至关重要。”

KnowBe4 Ventures部门将进行资产负债表外投资，并将专注于种子轮到B轮阶段的早期投资。

KnowBe4 Ventures 将投资于以下类型的企业：

解决网络安全中人为因素层面的问题，或与KnowBe4的产品进行整合，

正在积极筹集资金，并已确定主要投资者，

拥有已上市产品且具备初步的客户吸引力，以及

具有令人注目的财务战略、单位经济效益和长期增长潜力。

KnowBe4 Ventures的投资组合公司包括Adlumin、LUMU Technologies和EasyDMARC。

如需了解有关KnowBe4 Ventures的更多信息，请访问www.knowbe4.com/knowbe4-ventures

关于KnowBe4

KnowBe4是全球首屈一指的安全意识培训与模拟网络钓鱼平台提供商，其产品被全球超过5.2万个组织采用。KnowBe4由IT与数据安全专家Stu Sjouwerman创立，通过新式的安全意识培训方法提高对勒索软件、CEO欺诈和其他社交工程策略的认识，帮助组织解决安全领域的人为因素问题。Kevin Mitnick是国际公认的网络安全专家，也是KnowBe4的首席黑客官，他根据自己有据可查的社交工程策略帮助设计了KnowBe4培训课程。数以万计的组织仰赖KnowBe4来动员自己的最终用户建立他们的最后一道防线。

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