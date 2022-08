KnowBe4 anuncia criação da KnowBe4 Ventures

TAMPA BAY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A KnowBe4 Inc (Nasdaq: KNBE), fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, anunciou a criação da KnowBe4 Ventures, seu braço de capital de risco corporativo focada na camada humana da cibersegurança. Dois importantes fundos de capital de risco corporativo no setor de cibersegurança, o Elephant e o Ten Eleven Ventures, estão fazendo parceria com a KnowBe4 nessa iniciativa.

De acordo com a Verizon no Relatório de investigações de violação de dados de 2022 (Data Breach Investigations Report, DBIR), 82% das violações envolveram um elemento humano, e mesmo assim menos de 3% dos orçamentos de cibersegurança são destinados a essa área. Essa incompatibilidade de gastos é uma oportunidade para a KnowBe4 Ventures investir em empresas inovadoras que reforçam e apoiam a camada humana da cibersegurança.

“Ataques cibernéticos continuam a afligir organizações em todos os setores”, disse Stu Sjouwerman, diretor executivo da KnowBe4. “A maioria desses ataques foca o elemento humano, por isso é importante apoiar fundadores que enfrentam o desafio de melhorar a cultura da segurança e acelerar a importância da proteção da camada humana”.

A divisão KnowBe4 Ventures investirá fora dos seus balanços patrimoniais e focará em investimentos em estágio inicial, desde o estágio Semente ao Série B.

A KnowBe4 Ventures investirá em empresas que:

abordem a camada humana da cibersegurança ou que possuam um caso de integração com produtos da KnowBe4;

estejam levantando capital ativamente e tenham um investidor líder identificado;

possuam um produto no mercado e uma tração inicial do cliente; e,

possuam uma estratégia financeira atraente, economia de unidade e potencial de crescimento de longo prazo.

O portfólio de empresas KnowBe4 Ventures incluem a Adlumin, LUMU Technologies e a EasyDMARC.

Para saber mais sobre a KnowBe4 Ventures acesse www.knowbe4.com/knowbe4-ventures

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, é usada por mais de 52 mil organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma abordagem nova para o treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.