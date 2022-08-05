INNIO宣布未來將與B.Grimm Power合作，探索泰國新電廠專案

曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--INNIO今天宣布，已就在泰國合作新建發電廠專案與B.Grimm Power簽署了一份合作備忘錄。B.Grimm作為泰國民營發電產業的開拓者具有長期的成功歷史。該合作備忘錄為兩家公司於2022年至2024年期間在液化天然氣(LNG)和天然氣領域合作開發專案制定了框架。根據合作備忘錄，INNIO和B.Grimm將聯手探索開發分散式高效率發電廠。兩家公司將專注於聯合開發泰國的液化天然氣和天然氣領域，並有可能在未來推展專案。

泰國是整個東南亞地區極具活力的國家之一。在這些國家中，安全可靠的能源供應已經並將繼續發揮核心作用，以推動強勁的國內生產總值增長和民眾福利提升。值得一提的是，B.Grimm Power（B.Grimm的子公司）目前向泰國提供超過2.8 GW的電力，以此支援強勁的經濟成長並向泰國經濟及人民供應電力。

INNIO總裁兼執行長Olaf Berlien博士表示：「INNIO很高興與B.Grimm達成此項合作，一同探索發電解決方案，以確保泰國穩定可靠的電力供應。我們靈活的電廠解決方案、氫氣即用技術與B.Grimm Power在泰國的影響力相結合，將為泰國帶來相關業務專長和大規模發電能力，以支持泰國在聯合國第26次締約國大會(COP26)承諾下減少碳排放並過渡到淨零排放的目標。」

B.Grimm董事長Harald Link博士表示：「泰國已經加強了氣候變遷承諾。我們正在與INNIO這樣在高效率清潔技術領域擁有成熟專長的公司合作，以減少碳排放。隨著泰國電力需求的持續增長，發電技術不僅需要使用天然氣，還需要使用氫氣等未來燃料，為在我們的發電機組合中佔據較高版圖的太陽和風能等波動性可再生能源提供永續的電網支援。」

關於INNIO

INNIO是一家領先的能源解決方案和服務提供者，致力於讓當今各行業和社區能夠利用永續能源。憑藉旗下發電機組品牌顏巴赫(Jenbacher)和瓦克夏(Waukesha)，以及數位化平臺myPlant，INNIO為發電和氣體壓縮產業提供創新解決方案，幫助各行業和社區永續地產生和管理能源，同時能夠適應快速變化的傳統與綠色能源格局。我們業務範圍專一，但規模遍布全球。透過我們靈活、可擴展、有韌性的能源解決方案和服務，我們幫助整個能源價值鏈上的客戶管理能源轉型，無論他們當前處於哪個階段。

INNIO總部位於奧地利延巴赫，其他主要分支運營機構分布在美國威斯康辛州瓦克夏和加拿大安大略省韋蘭。公司有一支由3,500多名專家組成的團隊，服務網路遍布80多個國家，為全球5.4萬多台已交付的發電機組提供生命週期支援。

在Sustainalytics評估的全球500多家機械產業公司中，INNIO的ESG風險評比排名第一。

如需瞭解更多資訊，請造訪INNIO網站：www.innio.com，並在Twitter 和 LinkedIn上關注INNIO。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。