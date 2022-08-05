INNIO宣布未来将与B.Grimm Power合作，探索泰国新电厂项目

曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--INNIO今天宣布，已就在泰国合作新建发电厂项目与B.Grimm Power签署了一份谅解备忘录。B.Grimm作为泰国私营发电行业的开拓者有着长期的成功历史。该谅解备忘录为两家公司于2022年至2024年期间在液化天然气(LNG)和天然气领域合作开发项目制定了框架。根据谅解备忘录，INNIO和B.Grimm将联手探索开发分散式高效发电厂。两家公司将专注于联合开发泰国的液化天然气和天然气领域，并有可能在未来开展项目。

泰国是整个东南亚地区极具活力的国家之一。在这些国家中，安全可靠的能源供应已经并将继续发挥核心作用，以推动强劲的国内生产总值增长和民众福利提升。值得一提的是，B.Grimm Power（B.Grimm的子公司）目前向泰国提供超过2.8 GW的电力，以此支持强劲的经济增长并向泰国经济及人民供应电力。

INNIO总裁兼首席执行官Olaf Berlien博士表示：“INNIO很高兴与B.Grimm达成此项合作，一同探索发电解决方案，以确保泰国稳定可靠的电力供应。我们灵活的电厂解决方案、氢气即用技术与B.Grimm Power在泰国的影响力相结合，将为泰国带来相关业务专长和大规模发电能力，以支持泰国在联合国第26次缔约方大会(COP26)承诺下减少碳排放并过渡到净零排放的目标。”

B.Grimm董事长Harald Link博士表示：“泰国已经加强了气候变化承诺。我们正在与INNIO这样在高效清洁技术领域拥有成熟专长的公司合作，以减少碳排放。随着泰国电力需求的持续增长，发电技术不仅需要使用天然气，还需要使用氢气等未来燃料，为在我们的发电组合中占据较高份额的太阳和风能等波动性可再生能源提供可持续的电网支持。”

关于INNIO

INNIO是一家领先的能源解决方案和服务提供商，致力于让当今各行业和社区能够利用可持续能源。凭借旗下发电机组品牌颜巴赫(Jenbacher)和瓦克夏(Waukesha)，以及数字化平台myPlant，INNIO为发电和气体压缩行业提供创新解决方案，帮助各行业和社区可持续地产生和管理能源，同时能够适应快速变化的传统与绿色能源格局。我们业务范围专一，但规模遍布全球。通过我们灵活、可扩展、有韧性的能源解决方案和服务，我们帮助整个能源价值链上的客户管理能源转型，无论他们当前处于哪个阶段。

INNIO总部位于奥地利延巴赫，其他主要分支运营机构分布在美国威斯康星州瓦克夏和加拿大安大略省韦兰。公司有一支由3,500多名专家组成的团队，服务网络遍布80多个国家，为全球5.4万多台已交付的发电机组提供生命周期支持。

在Sustainalytics评估的全球500多家机械行业公司中，INNIO的ESG风险评级排名第一。

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