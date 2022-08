Dr. Olaf Berlien, President and CEO of INNIO, and Dr. Harald Link, Chairman of the Board of B.Grimm (Photo: Business Wire)

Dr. Olaf Berlien, President and CEO of INNIO, and Dr. Harald Link, Chairman of the Board of B.Grimm (Photo: Business Wire)

BANGKOK--(BUSINESS WIRE)--INNIO heeft vandaag aangekondigd dat het een Memorandum of Understanding (MoU) heeft ondertekend met B.Grimm Power om samen te werken aan de bouw van nieuwe energiecentraleprojecten in Thailand. B.Grimm heeft een lange en succesvolle geschiedenis als pionier in de particuliere energieopwekkingsindustrie in Thailand. Het MoU schetst het kader voor een samenwerking van de twee bedrijven om in de periode 2022 tot 2024 projecten te bouwen binnen het segment vloeibaar aardgas (LNG) en aardgas. Binnen het MoU zullen INNIO en B.Grimm de ontwikkeling van gedecentraliseerde en zeer efficiënte energiecentrales onderzoeken. De twee bedrijven zullen zich richten op de gezamenlijke ontwikkeling van het LNG- en aardgassegment in Thailand met de mogelijkheid van toekomstige projecten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.