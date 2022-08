INNIO annonce sa future collaboration avec B.Grimm Power. Les deux sociétés exploreront de nouveaux projets de centrales électriques en Thaïlande

Dr. Olaf Berlien, President and CEO of INNIO, and Dr. Harald Link, Chairman of the Board of B.Grimm (Photo: Business Wire)

BANGKOK--(BUSINESS WIRE)--INNIO a annoncé ce jour avoir signé avec B.Grimm Power un protocole d’accord de collaboration pour la construction de nouvelles centrales électriques en Thaïlande. B.Grimm possède une longue et fructueuse histoire d’entreprise privée pionnière de la production d’électricité en Thaïlande. Le protocole d’accord définit le cadre d’une collaboration entre les deux sociétés concernant le déploiement, au cours de la période 2022-2024, de projets dans le segment du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz naturel. Dans le cadre du protocole d’accord, INNIO et B.Grimm exploreront le développement de centrales électriques décentralisées et hautement efficaces. Les deux sociétés se concentreront sur le développement conjoint du segment du GNL et du gaz naturel en Thaïlande, avec la possibilité de déployer d’autres futurs projets.

En Thaïlande – l’un des pays les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est – l’approvisionnement énergétique sûr et fiable a joué, et continue de jouer, un rôle essentiel de soutien du développement robuste du produit intérieur brut et du bien-être de la population. Ainsi, B.Grimm Power (filiale de B.Grimm) fournit actuellement au pays plus de 2,8 GW d’électricité qui soutiennent une forte croissance économique et la disponibilité de l’alimentation électrique nécessaire à l’économie thaïlandaise et à sa population.

«INNIO se réjouit de cette prochaine collaboration avec B.Grimm pour explorer les options de production d'électricité qui permettront de garantir une alimentation électrique stable et fiable en Thaïlande, a déclaré Olaf Berlien, PDG d’INNIO. Nos solutions de centrales électriques flexibles et notre technologie Ready for Hydrogen, combinées à la présence de B.Grimm Power dans le pays, offrent à la Thaïlande l’expertise et l’échelle nécessaires pour atteindre son objectif de réduire ses émissions de carbone dans le cadre de l’engagement souscrit à la COP 26 des Nations Unies de parvenir au net zéro.»

«La Thaïlande ayant accru ses engagements en matière de changement climatique, nous visons maintenant à réduire les émissions de carbone avec le soutien d’entreprises possédant une expertise éprouvée dans les technologies vertes hautement efficaces, comme INNIO, a déclaré Harald Link, président du conseil d’administration de B. Grimm. La demande en énergie électrique de la Thaïlande ne cessant de croître, elle nécessitera la mise en œuvre de technologies de production d’électricité – basées non seulement sur le gaz naturel, mais également sur de futurs combustibles comme l’hydrogène – qui fourniront un soutien durable au réseau; l’intégration dans notre portefeuille d’une part accrue d’énergies renouvelables fluctuantes comme le solaire et l’éolien sera également indispensable.»

INNIO est un chef de file des solutions et services énergétiques qui permet à l'énergie durable d'être efficace pour les industries et les collectivités. Grâce à ses marques Jenbacher et Waukesha et à sa plateforme numérique myPlant, INNIO propose des solutions innovantes aux segments de la production et de la compression énergétique, qui aident les industries et les collectivités à produire et à gérer de l'énergie durablement tout en évoluant au sein du paysage en pleine évolution des sources d'énergie verte et classique. Notre approche se veut de portée individuelle, mais d'envergure internationale. Grâce à nos solutions et services énergétiques flexibles, évolutifs et résilients, nous donnons la possibilité à nos clients de gérer la transition énergétique tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie, quelle que soit la phase de leur processus de transition.

Le siège d'INNIO se situe à Jenbach (Autriche) et la société possède d'autres sites importants à Waukesha (Wisconsin, États-Unis) et à Welland (Ontario, Canada). Une équipe de plus de 3 500 experts offre une prise en charge tout au long du cycle de vie des plus de 54 000 moteurs livrés dans le monde entier, et ce, grâce à un réseau de service dans plus de 80 pays.

La notation des risques ESG d’INNIO place la Société au premier rang parmi plus de 500 entreprises mondiales de l'industrie des machines évaluées par Sustainalytics.

Pour plus d’informations, visitez le site Web d’INNIO à l’adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter etLinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.