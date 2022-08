SD Worx choisit la solution de centre de contact de Talkdesk

SAN FRANCISCO et BRUXELLES, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Talkdesk®, Inc., un leader mondial des centres de contact pour les entreprises soucieuses de leurs clients, et Microsoft ont choisi de s’associer pour apporter une solution de centre de contact à SD Worx. Le premier fournisseur européen en matière de solutions de gestion des ressources humaines a choisi Talkdesk avec Microsoft Teams Connector, pour sa plateforme évolutive à la stabilité améliorée, lui permettant d’offrir de meilleures expériences client (Customer eXperiences, CX) grâce à des collaborations plus riches entre les agents.

Depuis plus de 75 ans, SD Worx, dont le siège est basé en Belgique, propose des solutions de gestion des ressources humaines, couvrant l’ensemble du cycle de vie des employés. Transformant les ressources humaines (RH) en source de valeur pour leurs plus de 80 000 clients dans plus de 150 pays à travers le monde, les dirigeants de la société sont convaincus que le facteur humain est au cœur de la réussite de toute entreprise. SD Worx est animée par le désir de voir prospérer et engendrer des succès non seulement sa propre équipe mondiale de près de 7 000 collaborateurs, mais aussi les plus de cinq millions d’employés auxquels elle offre chaque mois ses services professionnels.

Le centre de contact existant de SD Worx fonctionne avec des plateformes distinctes de téléphonie et gestion de dossiers. Ces plateformes distinctes, associées à un volume combiné d’appels clients, entrants et sortants, de plus d’un million par an, compliquent les processus pour les agents qui tentent simultanément de recueillir des informations sur les clients et de répondre à leurs questions. Grâce à Talkdesk CX Cloud™, une solution d’expérience client, de bout en bout, SD Worx disposera d’une plateforme de centre de contact modernisée et basée sur le cloud, qui pourra grandir avec l’entreprise.

En outre, Talkdesk Microsoft Teams Connector™ permettra une collaboration plus étroite entre les agents travaillant en centre de contact et les autres équipes au sein de l’organisation. Talkdesk pour Salesforce™ renforcera la rationalisation des opérations et améliorera les opportunités d’engagement personnalisé sur tous les canaux. La solution Talkdesk, qui offre des intégrations profondes avec ces plateformes clés, permettra aux agents de SD Worx de soutenir les clients de manière plus proactive et avec davantage d’efficacité.

« Lorsque nous concevons les flux de nos centres de contact, j’essaie toujours de me mettre à la place de nos clients », a déclaré Yannick Lefever, détenteur du produit SD Worx. « L’expérience client est ce qui compte le plus ici. Il est important pour nous que l’ensemble du parcours client soit positif et productif, de la première demande jusqu’à la conclusion, et ce sont les petits détails qui peuvent décider du succès ou de l’échec de cette expérience pour toutes les personnes impliquées. La solution Talkdesk offrira une expérience plus transparente aux agents et aux clients de SD Worx, garantissant ainsi un alignement de tous ces détails sur toutes les plateformes et au niveau de tous les points de contact avec les clients. »

« Chez Microsoft, nous cherchons toujours à dépasser les attentes des clients », a confié pour sa part Mauro Xavier, directeur général des Solutions de partenariat, chez Microsoft. « Les partenariats comme celui que nous avons mis en place avec Talkdesk nous permettent justement d’y parvenir. En intégrant les meilleurs logiciels de leur catégorie, à savoir, Talkdesk CX Cloud et Microsoft Teams, nous avons été en mesure d’apporter une proposition de valeur unique à SD Worx, améliorant ainsi la collaboration et permettant une meilleure expérience utilisateur. »

« Pour tous les secteurs, et en particulier ceux liés aux ressources humaines, la réussite des opérations centrées sur le client, dans le cadre des opérations du centre de contact dépend de la capacité des départements, des équipes et des agents des centres de contact à collaborer de manière fluide et transparente », a souligné Tiago Paiva, PDG de Talkdesk. « Avec la solution Talkdesk, SD Worx donne la priorité aux types de collaborations entre plateformes, qui, en favorisant le succès pour les agents du centre de contact, permettent une résolution plus rapide des problèmes, au bénéfice de la clientèle. Nous sommes fiers de nous associer à Microsoft et SD Worx pour offrir une CX exceptionnelle à des millions d’employés chaque mois. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est le leader mondial du secteur des centres de contact dans le cloud, pour les entreprises soucieuses de leurs clients. Nos solutions d’expérience client privilégiant l’automatisation optimisent les processus de service clientèle les plus critiques de nos clients. Notre vitesse d’innovation, notre expertise verticale et notre présence mondiale reflètent notre engagement consistant à veiller à ce que les entreprises puissent offrir de meilleures expériences client, quels que soient le secteur et le canal utilisé, avec pour résultat une plus grande satisfaction de la clientèle et une accélération des résultats commerciaux.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées ® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n’implique ni affiliation ni promotion de leur part.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique à l’ère du cloud intelligent et de l’intelligent edge. Sa mission est de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions.

À propos de l’écosystème de partenaires Talkdesk :

L’écosystème mondial de Talkdesk représente un réseau diversifié de revendeurs, de partenaires d’alliance stratégique, de distributeurs cloud et de fournisseurs de technologie de premier ordre axés sur la fourniture d’un meilleur moyen pour les organisations de créer des moments plus significatifs et mémorables avec leurs clients. Ces partenaires assistent Talkdesk pour aider les clients de tous les secteurs et du monde entier à offrir des expériences client qui renforcent la confiance et la fidélité.

