AM Best Afirma Ratings de Crédito da BTG Pactual Resseguradora S.A.

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A AM Best afirmou o Rating de Força Financeira de B++ (Bom) e o Rating de Crédito do Emissor de Longo Prazo “bbb” (Bom) da BTG Pactual Resseguradora S.A. (BTG Re) (Brasil). A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é estável.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da BTG Re, avaliados pela AM Best como muito forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriada.

A BTG Re é uma resseguradora local no Brasil, atuando predominantemente no segmento de garantias no Brasil, América Latina e, recentemente, em Portugal e Espanha, como parte de um contrato de fronting. Também recente é a linha de negócios agrícola, que a BTG Re assume de sua empresa-irmã, a Too Seguros. O controlador, o Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual) [B3: BPAC11], fornece suporte operacional e recursos de gerenciamento de risco e poderia fornecer liquidez, caso necessário.

Nos últimos dois anos, a BTG Re realizou duas transferências significativas de carteira de sinistros (Loss Portfolio Transfer), que aumentaram significativamente o tamanho de seu balanço. A administração da BTG Re afirmou que essas transações foram oportunistas e o foco da companhia permanece inalterado. Espera-se que essas transferências de carteira de sinistros expirem e se esgotem completamente até o final de 2022. A capitalização ajustada ao risco da BTG Re permanece no nível mais forte, conforme medido pelo Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR).

Também se refletem nos ratings da BTG Re o impacto do perfil de crédito do BTG Pactual e o ambiente macroeconômico e político desafiador e volátil no Brasil, que continua a dificultar recuperação e estabilidade significativas no país. Enquanto o país se recupera da pandemia, persistem incertezas quanto à situação fiscal, agravadas pela inflação e altas taxas de juros. O BTG Pactual tem apresentado melhora consistente em seus resultados e solidez de crédito ao mesmo tempo em que expande e diversifica suas operações; no entanto, os ratings da BTG Re são um pouco limitados por seu ambiente operacional doméstico.

A BTG Re mantém sólidos atributos independentes em termos de desempenho operacional, incluindo baixos índices de sinistralidade e despesas e capitalização ajustada ao risco no nível mais forte, conforme medido pelo BCAR. A BTG Re tem produzido resultados positivos desde o início, impulsionados pela atividade de underwriting e retorno sobre investimentos. A BTG Re também se beneficia de um sólido programa de retrocessão que mitiga suas exposições de underwriting; a retenção de prêmios de resseguros permanece baixa. A análise da BTG Re pela AM Best se beneficia da expertise do BTG Pactual, decorrente de seu longo histórico com um portfólio de grandes empresas.

A AM Best continua a monitorar a solidez do balanço patrimonial da BTG Re - particularmente o portfólio de investimentos - desempenho operacional, capitalização ajustada ao risco e a execução de seu produto e expansão geográfica, juntamente com o perfil de crédito de sua controladora.

