GenomOncology和Congenica宣布合作開發新型精準腫瘤學解決方案

英格蘭劍橋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Congenica是一家總部位於英國的數位健康公司，致力於實現基因組資料的快速分析與解讀。該公司已選擇GenomOncology的精準腫瘤學平臺來開發一種新穎的突破性CE-IVD精準腫瘤學解決方案。

在癌症基因組學日益普及和個人化治療建議需求日益增長的推動下，Congenica正在開發一種完全自動化的資料分析應用程式，旨在提高常規腫瘤學臨床實務中基因組資料的可用性和擴充性。

為進一步豐富這種新型精準腫瘤學解決方案的決策支援能力，Congenica正與GenomOncology合作，以便能夠提供局部區域治療建議。

GenomOncology的精準腫瘤學平臺旨在彙聚尖端的精準腫瘤學資訊，其中包括一套豐富的標注和知識本體，以及精選的公開、已獲授權及專有的內容與資料集。透過納入這一全面的知識庫，Congenica將能有效取得來自美國、英國、歐盟和其他國家的精選精準腫瘤學資訊，在其臨床決策支援中生成資料驅動的洞察和建議。

Congenica專業服務長Alistair Johnson表示：「此次合作象徵著Congenica將旗下臨床決策支援持(CDS)平臺拓展至腫瘤學領域。我們的新產品提供了一種適用於未來需求的全自動端對端解決方案，可釋放下一代定序(NGS)技術在臨床腫瘤學領域的全部潛力。GenomOncology在精準腫瘤護理方面擁有豐富經驗，其平臺專門針對癌症臨床資訊學解決方案而開發。我們期待著與GenomOncology的合作，以進一步推動精準醫療，為患者提供優質護理並塑造人類健康的未來。」

GenomOncology執行長Brad Wertz表示：「與Congenica的合作使我們能夠在全球層面上推廣精準腫瘤護理的新機會。GenomOncology精準腫瘤學平臺包含的大量資訊與Congenica臨床決策支援平臺的功能相結合，將為臨床醫生和研究人員提供所需知識，並為其患者帶來精準高效率的護理機會。」

關於 Congenica

Congenica是一家數位健康公司，致力於實現基因組資料的快速分析和解讀，賦能研究人員和臨床醫生做出改變患者生活的決策，從而改善健康和疾病管理。Congenica世界領先的軟體實現了大規模的基因組資料快速分析，是同類產品中唯一獲得體外診斷醫療器材指令CE認證的產品。

作為罕見疾病和遺傳性癌症的基因組分析領域公認的領導者，Congenica正在將其平臺擴展到體細胞癌症、新一代無創產前診斷和健康等新適應症，幫助臨床基因組學完全融入醫療保健的未來。

Congenica以惠康桑格研究所(Wellcome Sanger Institute)和英國國家醫療服務體系的開創性研究為基礎，在全球為領先的國際實驗室、學術醫療中心和生物製藥公司提供支援，亦是英國國家醫療服務體系基因組醫學服務(NHS Genomic Medicine Service)的獨家臨床決策支援合作夥伴。

www.congenica.com。

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