GenomOncology和Congenica宣布合作开发新型精准肿瘤学解决方案

英格兰剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Congenica是一家总部位于英国的数字健康公司，致力于实现基因组数据的快速分析与解读。该公司已选择GenomOncology的精准肿瘤学平台来开发一种新颖的突破性CE-IVD精准肿瘤学解决方案。

在癌症基因组学日益普及和个性化治疗建议需求日益增长的推动下，Congenica正在开发一种完全自动化的数据分析应用，旨在提高常规肿瘤学临床实践中基因组数据的可用性和可扩展性。

为进一步丰富这种新型精准肿瘤学解决方案的决策支持能力，Congenica正与GenomOncology合作，以便能够提供局部区域治疗建议。

GenomOncology的精准肿瘤学平台旨在汇聚前沿的精准肿瘤学信息，其中包括一套丰富的标注和知识本体，以及精选的公开、已获授权及专有的内容与数据集。通过纳入这一全面的知识库，Congenica将能更好地获取来自美国、英国、欧盟和其他国家的精选精准肿瘤学信息，在其临床决策支持中生成数据驱动的洞察和建议。

Congenica首席专业服务官Alistair Johnson表示：“此次合作标志着Congenica将旗下临床决策支持(CDS)平台拓展至肿瘤学领域。我们的新产品提供了一种面向未来的全自动端到端解决方案，可释放下一代测序(NGS)技术在临床肿瘤学领域的全部潜力。GenomOncology在精准肿瘤护理方面拥有丰富经验，其平台专门面向癌症临床信息学解决方案而开发。我们期待着与GenomOncology的合作，以进一步推动精准医疗，为患者提供优质护理并塑造人类健康的未来。”

GenomOncology首席执行官Brad Wertz表示：“与Congenica的合作使我们能够在全球层面上推广精准肿瘤护理的新机遇。GenomOncology精准肿瘤学平台包含的海量信息与Congenica临床决策支持平台的功能相结合，将为临床医生和研究人员提供所需知识，并为其患者带来精准高效的护理机会。”

关于 Congenica

Congenica是一家数字健康公司，致力于实现基因组数据的快速分析和解读，赋能研究人员和临床医生做出改变患者生活的决策，从而改善健康和疾病管理。Congenica世界领先的软件实现了大规模的基因组数据快速分析，是同类产品中唯一获得体外诊断医疗器械指令CE认证的产品。

作为罕见病和遗传性癌症的基因组分析领域公认的领导者，Congenica正在将其平台扩展到体细胞癌症、新一代无创产前诊断和健康等新适应症，助力临床基因组学完全融入医疗保健的未来。

Congenica以惠康桑格研究所(Wellcome Sanger Institute)和英国国家医疗服务体系的开创性研究为基础，在全球范围内为领先的国际实验室、学术医疗中心和生物制药公司提供支持，亦是英国国家医疗服务体系基因组医学服务(NHS Genomic Medicine Service)的独家临床决策支持合作伙伴。

www.congenica.com。

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