GenomOncology e Congenica anunciam colaboração para o desenvolvimento de uma nova solução de oncologia de precisão

Alistair Johnson is Chief Professional Services Officer at Congenica (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--Congenica, uma empresa de saúde digital sediada no Reino Unido que permite a rápida análise e interpretação de dados genômicos, selecionou a Plataforma de Oncologia de Precisão da GenomOncology para o desenvolvimento de uma nova e revolucionária solução de oncologia de precisão CE-IVD.

Impulsionada pela crescente difusão da genômica do câncer e pela crescente necessidade de recomendações terapêuticas personalizadas, a Congenica está desenvolvendo uma aplicação de análise de dados totalmente automatizada, destinada a transformar a usabilidade e escalabilidade dos dados genômicos para a prática clínica oncológica de rotina.

Para ampliar ainda mais as capacidades de apoio à decisão para esta nova solução oncológica de precisão, a Congenica está colaborando com a GenomOncology para fornecer recomendações terapêuticas regionais.

A Plataforma de Oncologia de Precisão da GenomOncology foi elaborada para harmonizar as últimas informações oncológicas de precisão, que incluem um vasto conjunto de anotações e ontologias, bem como conteúdos e conjuntos de dados com curadoria pública, licenciada e proprietária. Ao incorporar esta abrangente base de conhecimento, a Congenica terá melhor acesso às informações oncológicas de precisão com curadoria dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e outros, a fim de produzir conhecimentos e recomendações orientadas por dados dentro de seus CDS.

Alistair Johnson, diretor de serviços profissionais da Congenica, disse: "Esta colaboração significa a expansão da Plataforma de Apoio à Decisão Clínica (Clinical Decision Support, CDS) da Congenica para a oncologia". Nosso novo produto oferece uma solução de ponta a ponta totalmente automatizada e preparada para o futuro, que libera todo o potencial da Sequenciação de Próxima Geração (Next Generation Sequencing, NGS) no espaço da oncologia clínica. GenomOncology possui ampla experiência em cuidados oncológicos de precisão, e sua plataforma foi desenvolvida especificamente para fornecer soluções informáticas clínicas para o câncer. Estamos ansiosos para trabalhar com a GenomOncology para impulsionar ainda mais a medicina de precisão, oferecendo atendimento de alta qualidade aos pacientes e moldando o futuro da saúde humana".

"Nossa parceria com a Congenica nos permite expandir as oportunidades para o cuidado oncológico de precisão a nível mundial. As amplas informações disponíveis dentro da Plataforma de Oncologia de Precisão da GenomOncology, combinadas com as capacidades da Plataforma de Apoio à Decisão Clínica da Congenica, darão aos clínicos e pesquisadores o conhecimento necessário para fornecer aos seus pacientes as oportunidades de cuidados mais adequados", disse Brad Wertz, diretor executivo da GenomOncology.

Sobre a Congenica

A Congenica é uma empresa de saúde digital que permite a rápida análise e interpretação de dados genômicos, capacitando pesquisadores e clínicos a fornecer respostas que mudam a vida e melhoram o bem-estar e a gestão de doenças. O software líder mundial da Congenica permite uma rápida análise de dados genômicos em escala e é o único produto de seu tipo que recebeu a marca CE sob a Diretiva de Diagnóstico In Vitro.

Líder reconhecida na análise genômica de doenças raras e câncer hereditário, a Congenica está expandindo sua plataforma para novas indicações como câncer somático, diagnóstico pré-natal não invasivo de próxima geração e bem-estar, ajudando a proporcionar um futuro em que a genômica clínica esteja totalmente integrada à saúde.

Tendo como base pesquisas pioneiras do Wellcome Sanger Institute e do NHS do Reino Unido, a Congenica tem uma presença global que apoia os principais laboratórios internacionais, centros médicos acadêmicos e empresas biofarmacêuticas e é o parceiro exclusiva do Apoio à Decisão Clínica para o Serviço de Medicina Genômica do NHS.

www.congenica.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.