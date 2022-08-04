彪馬形象大使、加拿大短跑運動員Andre De Grasse在彪馬「唯有不凡」活動中暢談職業生涯中的動力和目標

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--剛剛在尤金世界田徑錦標賽上贏得男子4x100公尺接力賽金牌的De Grasse，在運動用品公司彪馬(PUMA)的影音訪談中暢談了自己保持頂尖運動狀態的動力所在。

透過「唯有不凡」(Only See Great)活動，彪馬探討了品牌形象大使的職業路途。他們講述自己通往不凡成就的親身經歷，分享了如何傾聽自己的心聲以及發現無人能夠看到的願景。

在訪談中，Andre暢談了自己超凡的表現，他第一次獲得成功時的心情，以及他如何一步步邁向今日的成就。

De Grasse笑著說：「每一年都是不斷學習、循序漸進的過程。我覺得自己就是渴望不斷向上攀升，我對自己說，去參加奧運，拿三面金牌。結果還是差了一點，只拿到了一面。如今，我需要把重點放在能夠採取哪些行動來改善自己的表現。」

Andre最大的動力是全力發揮自己的最佳水準，在之前成功的基礎上再接再厲，成為全球頂尖的田徑運動員之一。

De Grasse先因腿後肌腱受傷而停賽，然後又遇到了新冠疫情。面對困境，他的動力源自何方？Andre表示：「我得到家人和朋友的大量支持，他們每一天都在不斷激勵我成為頂尖運動員。很明顯，我也在激勵自己成為一流運動員。正是因為如此，每晚都會督促著我，讓我保持昂揚的鬥志，並以良好的狀態迎接新一天的到來。」

彪馬「唯有不凡」活動構想的靈感源於文化偶像、企業家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。身為第一個提出該構想的人，他表示：「唯有不凡，拒絕尚可，拒絕妥協。我們應始終努力，成就不凡，成就永恆。」

如欲觀看Andre De Grasse的完整訪談，請點選此處。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.4萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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