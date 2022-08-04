彪马形象大使、加拿大短跑运动员Andre De Grasse在彪马“唯有不凡”活动中畅谈职业生涯中的动力和目标

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--刚刚在尤金世界田径锦标赛上赢得男子4x100米接力赛金牌后，De Grasse在体育用品公司彪马(PUMA)的视频访谈中畅谈了自己保持顶级运动状态的动力所在。

通过“唯有不凡”(Only See Great)活动，彪马展示了其品牌形象大使的职业道路。各位大使讲述了其通往不凡成就的亲身经历，分享了如何倾听自己的心声以及发现无人能够看到的愿景。

在访谈中，Andre畅谈了自己超凡的表现，他第一次收获成功时的心情，以及他如何一步步实现了今日的成就。

De Grasse笑着说：“ 每一年都是一个不断学习、循序渐进的过程。我觉得自己就是渴望不断向上攀登，我对自己说，去奥运赛场，拿三块金牌。结果还是差了一点，只拿到了一块。如今，我觉得我得好好想想，能够通过继续做哪些事来不断进步。”

Andre最大的动力是全力发挥出自己的顶级水平，在之前成功的基础上再接再厉，成为全球顶级田径运动员之一。

一开始De Grasse因腿后腱受伤而停赛，然后又遇到了新冠疫情。面对困境，他的动力源自何方？Andre表示：“ 我觉得家人和朋友给了我大量的支持，他们每一天都在不断激励我成为顶级运动员。很明显，我也在激励自己成为一名一流运动员。正是因为如此，我每晚都会思考这件事情，努力保持昂扬的斗志，并以良好的状态迎接新一天的到来。”

彪马“唯有不凡”活动理念的灵感源于文化偶像、企业家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。作为第一个提出该理念的人，他表示：“ 唯有不凡，拒绝尚可，拒绝妥协。我们应始终努力，成就不凡，成就永恒。”

如需观看Andre De Grasse的完整访谈，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.4万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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