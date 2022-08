Embaixador da PUMA e velocista canadense Andre De Grasse explica sua motivação e objetivos na campanha “Only See Great”

PUMA Ambassador and Canadian sprinter Andre De Grasse shares his motivation and goals in PUMA’s “Only See Great” campaign (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--Após ganhar o ouro no revezamento 4x100 masculino no Campeonato Mundial de Atletismo em Eugene (EUA), De Grasse falou sobre sua motivação para continuar atuando no mais alto nível em uma vídeo entrevista com a empresa esportiva PUMA.

Com a campanha “Only See Great”, a PUMA explora a carreira de seus embaixadores de marca, enquanto eles comentam sobre seus próprios caminhos para alcançar a grandeza, ouvir seus corações e encontrar uma ponto de vista exclusivo.

Na entrevista, Andre comentou sobre seus desempenhos extraordinários, seus primeiros triunfos e como se preparou para os momentos prévios.

“ Cada ano é uma curva de aprendizado, uma etapa de aprendizado. E sinto que quero continuar subindo a escada. Eu disse a mim mesmo antes dos Jogos Olímpicos que queria ganhar três medalhas de ouro. Fiquei devendo um pouco”, ri De Grasse. “ Eu consegui uma. E agora eu preciso me concentrar nas coisas que estão ao meu alcance para continuar melhorando.”

A maior motivação de André é ser a melhor versão de si mesmo e seguir adiante com seu legado de ser um dos melhores atletas de atletismo do mundo.

Primeiro, uma lesão no tendão freou De Grasse. Depois a COVID. E como ele conseguiu se manter motivado? “ Eu recebo muito apoio da minha família e dos meus amigos. Eles continuam me pressionando todos os dias para ser o melhor atleta de mim mesmo. Obviamente, também tenho automotivação de querer ser o melhor”, explica Andre. “ E é isso que me mantém, me mantém acordado à noite, me mantém motivado e me mantém pronto para enfrentar o dia.”

A ideia da campanha “Only See Great” da PUMA foi inspirada no ícone cultural, empresário e filantropo Shawn “Jay-Z” Carter, que disse pela primeira vez: “ Eu só vejo o ótimo. Eu não vejo o bom. Eu não vejo o meio-termo. Devemos sempre nos esforçar para fazer algo grande, algo que perdure.”

Para assistir à entrevista completa com Andre De Grasse, clique AQUI.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 14 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

