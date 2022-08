Le sprinter canadien et ambassadeur de PUMA Andre De Grasse partage sa motivation et ses objectifs dans la campagne de PUMA intitulée « Only See Great »

PUMA Ambassador and Canadian sprinter Andre De Grasse shares his motivation and goals in PUMA’s “Only See Great” campaign (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Après avoir remporté l'or au relais 4x100 m messieurs lors des Championnats du monde d'athlétisme à Eugene, De Grasse s'exprime sur ce qui le motive à rester performant au plus haut niveau dans une vidéo réalisée par la marque de sport PUMA.

Avec sa campagne « Only See Great », PUMA explore la carrière de ses ambassadeurs, qui parlent de leur trajectoire vers le sommet, de la passion qui les anime et de la recherche d'une vision unique de leur discipline.

Dans l'interview, Andre revient sur ses extraordinaires performances, ses premières victoires et sa préparation, la clé de tout.

« Chaque saison est une nouvelle courbe d'apprentissage, une étape de plus à franchir. J'ai l'impression que tout ce que je souhaite, c'est de grimper un peu plus haut. Pour les Jeux Olympiques, je m'étais fixé comme objectif de remporter trois médailles d'or. Objectif non rempli », s'amuse De Grasse. « J'en ai gagné une. Et maintenant je me dis OK, je dois me concentrer sur les moyens de progresser encore. »

Le moteur le plus important d'Andre est de toujours donner le meilleur de lui-même et de poursuivre son œuvre, à savoir être l'un des meilleurs sprinters au monde.

D'abord une blessure qui l'a immobilisé, puis la COVID. Comment De Grasse a-t-il réussi à rester motivé ? « Je pense que l'énorme soutien que je reçois de ma famille et de mes amis est très important. Ils m'encouragent tous les jours à donner le meilleur de moi-même. Bien entendu, ma motivation intérieure est forte et je veux être le meilleur », explique Andre. « C'est ce qui me maintient, me tient éveillé la nuit, entretient ma motivation et me permet d'affronter la journée qui commence. »

L'idée qui sous-tend la campagne de PUMA « Only See Great » s'inspire de l'icône culturelle, entrepreneur et philanthrope Shawn « JAY-Z » Carter qui le premier a déclaré : « Je ne vois que ce qui est grand. Faire quelque chose bien, ça ne me suffit pas. Les compromis, je n'en veux pas. Nous devrions uniquement viser la grandeur, car elle seule dure. »

Pour visionner l'interview d'Andre De Grasse dans son intégralité, cliquez ICI.

PUMA

PUMA est l'une des principales marques sportives au monde en conception, développement, vente et commercialisation de chaussures, de vêtements et d'accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA met en avant la culture du sport et s'impose comme un pionnier par la création de modèles ultra-performants pour les athlètes les plus rapides de la planète. PUMA offre des produits techniques et des articles de mode inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports automobiles. La société collabore avec des marques et des créateurs renommés, afin d'introduire des influences sportives dans le streetwear. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 14 000 personnes à travers le monde et a son siège à Herzogenaurach, en Allemagne.

