Eolien flottant en France : TotalEnergies, Corio Generation et Qair s'associent pour répondre à un appel d’offres en Méditerranée

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), Corio Generation et Qair ont été présélectionnés par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) pour participer à l’appel d’offres pour la construction de deux parcs éoliens flottants en Méditerranée.

Ces deux projets, d'une puissance d’environ 250 MW chacun, pourraient fournir suffisamment d'énergie propre pour couvrir la consommation annuelle d'électricité de près d'un million d'habitants.

L’opportunité de développer une filière de pointe

TotalEnergies, Corio Generation et Qair, se réjouissent de ce nouvel appel d’offres qui participe à atteindre l’objectif de 40 GW d’éolien en mer en France d’ici 2050 et entendent dans ce cadre soutenir le développement d‘une filière locale de l’éolien en mer dans le bassin Méditerranéen. À cette fin, les partenaires prévoient d’associer les acteurs régionaux à toutes les étapes du projet et de favoriser l'économie locale afin de permettre aux territoires de bénéficier pleinement des retombées positives en termes d’activités et d’emplois.

L’alliance de trois expertises complémentaires

Les trois partenaires s’appuieront sur leurs compétences techniques, leurs solides capacités financières et leur forte expérience dans le secteur de l’éolien en mer :

TotalEnergies , compagnie multi-énergies, dispose grâce à ses activités historiques d’une expertise des opérations et de la maintenance offshore. TotalEnergies développe par ailleurs déjà des projets éoliens en mer d’une capacité cumulée de plus de 11GW, dont plus de 2 GW de projets flottants en France, au Royaume-Uni et en Corée du Sud.

, compagnie multi-énergies, dispose grâce à ses activités historiques d’une expertise des opérations et de la maintenance offshore. TotalEnergies développe par ailleurs déjà des projets éoliens en mer d’une capacité cumulée de plus de 11GW, dont plus de 2 GW de projets flottants en France, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Corio Generation , un développeur mondial spécialisé dans l'éolien offshore, avec plus de 20 GW de capacité en cours de développement dans le monde, dont 2,5 GW d'éolien flottant. Corio Generation est une société de portefeuille de Green Investment Group, la plateforme d’investissement vert de Macquarie Group

, un développeur mondial spécialisé dans l'éolien offshore, avec plus de 20 GW de capacité en cours de développement dans le monde, dont 2,5 GW d'éolien flottant. Corio Generation est une société de portefeuille de Green Investment Group, la plateforme d’investissement vert de Macquarie Group Qair, producteur indépendant et européen d’énergie exclusivement renouvelable, est un pionnier de l’éolien flottant en France, où le groupe dispose d’un fort ancrage local. S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience dans le renouvelable, Qair possède 1 GW d’actifs en exploitation et 20 GW de projets en développement.

Une collaboration qui a fait ses preuves dans l’éolien offshore

Cette candidature commune s’appuie sur la collaboration éprouvée des partenaires dans :

La réponse à l’appel d’offres éolien flottant de 250 MW en région Bretagne Sud (Qair, TotalEnergies et Corio Generation),

Le projet éolien flottant pilote Eolmed de 30 MW en France (Qair & TotalEnergies),

de 30 MW en France (Qair & TotalEnergies), Des projets d’éolien flottant de plus de 2 GW en Corée du Sud (Corio & TotalEnergies),

Le projet éolien West of Orkney de 2 GW en Ecosse (Corio & TotalEnergies),

de 2 GW en Ecosse (Corio & TotalEnergies), Le projet éolien fixe Outer Dowsing Offshore Wind de 1,5 GW en Angleterre (Corio & TotalEnergies).

« Après la Bretagne, nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Qair et Corio pour contribuer au développement durable de l’éolien flottant en Méditerranée et ainsi à la transition énergétique en France. En cas de succès, nous comptons mobiliser notre expertise collective afin d’apporter les meilleures solutions pour relever les défis techniques, commerciaux et sociétaux du projet », a déclaré Olivier Terneaud, directeur de l’éolien en mer chez TotalEnergies.

« Corio Generation se réjouit d'unir ses forces avec TotalEnergies et Qair. Nous sommes convaincus que la France peut devenir un leader mondial dans le développement de l'éolien offshore. Avec ses eaux profondes et son patrimoine industriel, la Méditerranée est fantastiquement placée pour bénéficier de la technologie de l'éolien flottant, créant ainsi d'importantes opportunités d'emploi et d'investissement. Le déploiement de nouveaux projets à grande échelle sera essentiel pour réaliser le plein potentiel des ressources éoliennes de la France et permettre la production d'une source d'électricité propre, fiable et abordable pour les générations à venir », a déclaré Jonathan Cole, Directeur Général de Corio Generation.

« Nous sommes heureux de réunir de nouveaux nos partenaires TotalEnergies et Corio autour d’une expertise complémentaire en matière de développement, de financement et de construction de projets éoliens offshore. Associés aux territoires méditerranéens, nous aurons à cœur de participer à l’accélération de la transition énergétique en développant localement la filière française de l’éolien flottant en mer à venir », a déclaré Jérôme Billerey, Directeur Général France chez Qair.

TotalEnergies et l’éolien en mer

TotalEnergies développe d’ores et déjà un portefeuille de projets éoliens en mer d’une capacité totale de plus de 11 GW, dont 3/4 d'éolien fixe et 1/4 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projets Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, Valorous et West of Orkney), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan (projet Yunlin), en France (projet Eolmed) et aux Etats-Unis (projet New York Bight, projet Caroline du Nord). La Compagnie a également été qualifiée pour participer à des appels d’offres concurrentiels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, et participera également à des appels d’offres en Norvège et en Pologne.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin juin 2022, la capacité brute de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est de 12 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Corio

Corio Generation est une entreprise spécialisée dans l'éolien offshore qui se consacre à l'exploitation de l'énergie renouvelable dans le monde entier. Grâce à un mélange unique d'expertise de pointe dans le secteur et d'accès profond à des capitaux à long terme, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires à la création et à la gestion de projets, de l'origine à l'exploitation en passant par le développement et la construction. Le portefeuille de Corio, qui comprend plus de 20 GW de projets éoliens offshore, est l'un des plus importants au monde. Il couvre les marchés établis et émergents, ainsi que les technologies flottantes et traditionnelles à fond fixe. Ces projets éoliens offshore de nouvelle génération contribueront à former l'épine dorsale du système énergétique mondial net-zéro tout en répondant aux besoins énergétiques des communautés et des entreprises de manière durable, fiable, sûre et responsable. Corio Generation est une société de portefeuille de Green Investment Group, la plateforme d’investissement vert de Macquarie Group.

Pour plus d'informations, visitez www.coriogeneration.com et suivez-nous sur Twitter @CorioGeneration.

À propos de Qair

Qair est un producteur indépendant d’énergie renouvelable européen, qui développe, finance, construit et exploite pour compte propre des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de production d’hydrogène vert. Engagés au service de la transition énergétique au cœur de 21 pays d’Europe, d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie, les 450 collaborateurs du groupe exploitent 1GW d’actifs et développent 20 GW de projets, dont 2 GW déjà attribués en Ecosse. Qair a pour ambition de devenir un leader indépendant de l’énergie responsable.

Filiale du groupe Qair, Qair France, détient majoritairement Eolmed, le premier parc éolien offshore flottant au large de Port-La Nouvelle et de Gruissan (Aude).

Découvrez en plus sur qair.energy

