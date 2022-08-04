CoreView與Crayon旗下公司rhipe在亞太區建立合作關係，拓展在海外管理Microsoft 365的能力

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的Microsoft 365管理公司CoreView自豪地宣布，該公司最近與服務於亞太市場的雲端解決方案和技術集團rhipe（Crayon旗下公司）簽署了合作夥伴協議。

CoreView和rhipe的策略合作夥伴關係旨在幫助客戶獲得對M365使用情況的可見性，最佳化效率並減少安全風險，其最終目標是以各種方式改善客戶的Microsoft 365體驗。本次合作表明CoreView正在亞太區持續擴展其產品和服務。

CoreView通路資深總監John Reumann表示：「與rhipe的合作關係有助於推動踐行我們的宗旨：消除IT混亂，掌控Microsoft 365。我們與Crayon在很多市場已有多年合作歷史，我們非常高興能把這種合作夥伴關係的益處帶給我們在澳洲和其他國家的客戶。一切才剛剛開始。」

rhipe在幫助合作夥伴、供應商、終端客戶和通路提升價值方面擁有20多年的經驗，是該地區領先的軟體經銷商之一。現在，rhipe是IT諮詢和數位化轉型公司Crayon（於2021年11月收購rhipe）的子公司，也是該公司成長最快的亞太區業務的一大重要貢獻者。

rhipe安全業務集團執行官Richard Rundle表示：「我們致力於為客戶推薦廣泛的技術供應商以供選擇。過往事實證明，CoreView是我們在歐洲和北美非常優秀的合作夥伴。透過rhipe和emt讓CoreView加入Crayon的亞太區大家庭是水到渠成之舉。」

此項合作夥伴關係現已啟動，CoreView和rhipe在亞太區的合作夥伴均可立即獲得兩家公司的服務。

關於CoreView

CoreView致力於幫助客戶消除IT混亂，掌控Microsoft 365。CoreView Microsoft 365管理平臺能幫助IT團隊從Microsoft 365中獲得全部價值，同時獲得對其環境的全面監督，實現全速前進。超過1,000萬用戶和世界上的眾多大型公司組織依靠CoreView來制定完善的權限管理，消除不必要的授權，推動採用軟體和服務，並實現重複任務的自動化。作為微軟的金牌合作夥伴，CoreView是聯合銷售的優先之選，可透過Azure Marketplace存取。CoreView | 如今一切盡在掌握(Now It’s Under Control)。如需瞭解更多資訊，請造訪www.CoreView.com。

關於rhipe // Crayon

rhipe是Crayon旗下公司，也是一家領先的雲端解決方案和服務經銷商，致力於為合作夥伴提供業務諮詢和深厚的專業領域技術知識，從而在不斷成長的雲端市場中繁榮發展。rhipe是亞太區知名的訂閱軟體授權專家，於2021年被Crayon收購，其屢獲殊榮的服務和支援部門是實作Microsoft Office 365和其他全球供應商解決方案的產業領導者。

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