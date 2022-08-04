CoreView与Crayon旗下公司rhipe在亚太区建立合作关系，拓展在海外管理Microsoft 365的能力

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的Microsoft 365管理公司CoreView自豪地宣布，该公司最近与服务于亚太市场的云解决方案和技术集团rhipe（Crayon旗下公司）签署了合作伙伴协议。

CoreView和rhipe的战略合作伙伴关系旨在帮助客户获得对M365使用情况的可见性，优化效率并减少安全风险，其最终目标是以各种方式改善客户的Microsoft 365体验。本次合作表明CoreView正在亚太区持续扩展其产品和服务。

CoreView渠道高级总监John Reumann表示：“与rhipe的合作关系有助于推动践行我们的宗旨：消除IT混乱，掌控Microsoft 365。我们与Crayon在很多市场已有多年合作历史，我们非常高兴能把这种合作伙伴关系的益处带给我们在澳大利亚和其他国家的客户。一切才刚刚开始。”

rhipe在帮助合作伙伴、供应商、终端客户和渠道提升价值方面拥有20多年的经验，是该地区领先的软件分销商之一。现在，rhipe是IT咨询和数字转型公司Crayon（于2021年11月收购rhipe）的子公司，也是该公司增长最快的亚太区业务的一大重要贡献者。

rhipe安全业务集团执行官Richard Rundle表示：“我们致力于为客户推荐广泛的技术供应商以供选择。过往事实证明，CoreView是我们在欧洲和北美非常优秀的合作伙伴。通过rhipe和emt让CoreView加入Crayon的亚太区大家庭是水到渠成之举。”

此项合作伙伴关系现已启动，CoreView和rhipe在亚太区的合作伙伴均可立即获得两家公司的服务。

关于CoreView

CoreView致力于帮助客户消除IT混乱，掌控Microsoft 365。CoreView Microsoft 365管理平台能帮助IT团队从Microsoft 365中获得全部价值，同时获得对其环境的全面监督，实现全速运行。超过1,000万用户和世界上的众多大型公司组织依靠CoreView来制定完善的权限管理，消除不必要的许可证，推动采用软件和服务，并实现重复任务的自动化。作为微软的金牌合作伙伴，CoreView是联合销售的优先之选，可通过Azure市场访问。CoreView | 如今一切尽在掌握(Now It’s Under Control)。如需了解更多信息，请访问www.CoreView.com。

关于rhipe // Crayon

rhipe是Crayon旗下公司，也是一家领先的云解决方案和服务分销商，致力于为合作伙伴提供业务咨询和深厚的专业领域技术知识，从而在不断增长的云市场中繁荣发展。rhipe是亚太区知名的订阅软件许可专家，于2021年被Crayon收购，其屡获殊荣的服务和支持部门是实施Microsoft Office 365和其他全球供应商解决方案的行业领导者。

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