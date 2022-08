Flashpoint Venture Capital annonce la finalisation d’un investissement de 102 millions USD dans son fonds VCIII, réalisé par son premier partenaire d’investissement institutionnel

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Flashpoint Venture Capital, une société internationale d’investissement technologique qui gère des fonds d’actions et de dette axés sur les start-ups technologiques mondiales de série A originaires des économies émergentes d’Europe et d’Israël, annonce que Széchenyi Funds s’est engagé à investir 20 millions USD dans son fonds VC III. Széchenyi Funds devient ainsi le premier partenaire institutionnel de Flashpoint.

Si Széchenyi Funds se concentre principalement sur les institutions financières, les grandes entreprises et les PME matures, il fournit également de l’«argent intelligent» aux start-ups par l’intermédiaire d’incubateurs et d’accélérateurs nationaux et, en particulier, via des investissements dans des fonds de fonds.

Michael Szalontay, cofondateur et associé général de Flashpoint, a déclaré: «Nous sommes ravis que notre fonds VC III atteigne la taille cible de 100 millions USD d’engagements que nous nous étions initialement fixée, et ce en dépit du contexte actuel extrêmement difficile pour la collecte de fonds. En tant que citoyen hongrois, je suis particulièrement fier que notre premier investisseur institutionnel soit lui aussi hongrois. En effet, nous avons une mission commune: le développement de l’écosystème du capital-risque en Hongrie et dans le bassin des Carpates.»

Alexander Konoplyasty, cofondateur, associé général de Flashpoint et associé directeur du fonds VC III de Flashpoint, a déclaré: «Nous avons élaboré une stratégie sur mesure pour investir dans des sociétés de logiciels B2B sur les marchés occidentaux, où nous nous concentrons particulièrement sur les créateurs d’entreprise originaires des économies émergentes d’Europe et d’Israël. 1/5e des licornes occidentales ont été fondées par des expatriés d’Europe de l’Est et d’Israël. Beaucoup plus rentables qu’une start-up américaine moyenne, il y a chez elles une énorme demande latente de capitaux. Nous leur apportons donc une forte adéquation culturelle et un vaste réseau entrepreneurial. Nous sommes impatients d’armer financièrement nos créateurs d’entreprise pour les prochaines phases de leur développement.»

Dénes Jobbágy, PDG et président de Széchenyi Funds, a ajouté: «Nous savons par expérience que les talents et l’investissement professionnel des économies émergentes de l’Europe forment une combinaison très efficace. Surtout lorsque, dans les années à venir, il sera plus important que jamais d’accroître la rentabilité grâce à la technologie.»

À propos de Flashpoint

Flashpoint est un groupe d’investissement international affichant environ 450 millions USD d’actifs sous gestion, axé sur les entreprises technologiques occidentales fondées par des expatriés des économies émergentes d’Europe et d’Israël. Flashpoint gère six fonds de capital-risque: quatre fonds de capital-risque, un fonds de venture debt et un fonds secondaire. Parmi les investisseurs de ses fonds, Flashpoint compte plus de 130 grands family offices et des particuliers disposant d’une importante trésorerie. La Société dispose de bureaux à Londres, Tel-Aviv, Budapest, Varsovie, Riga et Nicosie. Les fonds ont investi dans plus de 55 entreprises, notamment dans Guesty, Chili Piper et Office RnD. Flashpoint a réalisé onze sorties, dont la vente de ses participations dans Shazam (à Apple) et dans Chess.com (aux fondateurs de PokerStars et à General Atlantic).

À propos de Széchenyi Funds

Széchenyi Funds est l’un des investisseurs les plus importants et les plus actifs sur le marché hongrois des capitaux. La Société gère plus de 400 millions USD d’actifs, dont plus de 80 sociétés de portefeuille. Elle travaille en étroite collaboration avec son propriétaire, la Rudolf Kalman Foundation for the Óbuda University, ce qui crée de fortes synergies entre les connaissances techniques et économiques et la pratique concrète des affaires. Széchenyi Funds a pour objectif de contribuer à la croissance et à la stabilité à long terme de l’économie hongroise en investissant des capitaux dans des entreprises à haute valeur ajoutée.

