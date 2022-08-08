福原爱成为日本电动老人床品牌福乐慈（PLATZ）的代言人

日本大野城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2022年8月，日本电动老人床品牌福乐慈（PLATZ）（TOKYO:7813）宣布福原爱成为该品牌的代言人。福乐慈（PLATZ）是一个具有30年研发和生产电动老人床历史的日本品牌。
据中国卫生部发布的《老年人跌倒干预技术指南》所述，在中国65岁以上的老年人中,跌倒占伤害致死原因的首位。跌倒除了导致老年人死亡以外，还导致大量失能残疾，并且影响到老年人的身心健康。估算中国平均每年有4000万老人跌倒一次。
例如早晨或者夜间下床都是老年人跌倒事故的高发场景。针对不同场景，福乐慈老人床除了加强了床体和护栏的稳定性以外，还为用户免费提供居家预防跌倒的咨询服务。其中包括老年人跌倒风险评估，居家环境风险评估以及提供相应的改善方案。
福原爱的妈妈两年前腰部受伤，日常活动需要借助轮椅。因此福原爱一直非常关切老年人的安全和健康问题。妈妈受伤了，真的好心疼。为了天下爸爸妈妈的安全和健康，福原爱表示，她将全力支持福乐慈（PLATZ)配合有爱心的兄弟姐妹们一起来解决预防老年人跌倒的问题。
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