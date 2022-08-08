福原爱成为日本电动老人床品牌福乐慈（PLATZ）的代言人

市场上的电动护理床的护栏有很多不够稳固，不但没有起到预防老年人跌倒的作用，反而增加了跌倒风险。购买福乐慈老人床的用户中有一部分是因为护栏不稳固所以不得不废弃刚买的电动护理床，从新购买福乐慈老人床。不但浪费了时间和金钱还给老人家增添了安全隐患。温馨提示您在购买之前不要忘记确认护栏是否安全稳固。 (照片：美国商业资讯)

福乐慈老人床，十年质量有保证，免费送货又安装，不满意可退货，爸妈满意才放心。 (图示：美国商业资讯)

福乐慈老人床可以电动起床又带有护栏，适用于起床吃力，有跌倒风险的老年人。 (图示：美国商业资讯)

福乐慈老人床可以电动起床又带有护栏，适用于起床吃力，有跌倒风险的老年人。 (图示：美国商业资讯)

日本大野城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2022年8月，日本电动老人床品牌福乐慈（PLATZ）（TOKYO:7813）宣布福原爱成为该品牌的代言人。福乐慈（PLATZ）是一个具有30年研发和生产电动老人床历史的日本品牌。

据中国卫生部发布的《老年人跌倒干预技术指南》所述，在中国65岁以上的老年人中,跌倒占伤害致死原因的首位。跌倒除了导致老年人死亡以外，还导致大量失能残疾，并且影响到老年人的身心健康。估算中国平均每年有4000万老人跌倒一次。

例如早晨或者夜间下床都是老年人跌倒事故的高发场景。针对不同场景，福乐慈老人床除了加强了床体和护栏的稳定性以外，还为用户免费提供居家预防跌倒的咨询服务。其中包括老年人跌倒风险评估，居家环境风险评估以及提供相应的改善方案。

福原爱的妈妈两年前腰部受伤，日常活动需要借助轮椅。因此福原爱一直非常关切老年人的安全和健康问题。妈妈受伤了，真的好心疼。为了天下爸爸妈妈的安全和健康，福原爱表示，她将全力支持福乐慈（PLATZ)配合有爱心的兄弟姐妹们一起来解决预防老年人跌倒的问题。

官方微博 https://weibo.com/u/7765833547

官方网站 http://www.platz-cn.com