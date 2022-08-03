榮耀攜手Blue Yonder，加快企業戰略增長

中國上海，美國亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--為支援企業發展策略，全球領先的智慧終端機提供商榮耀已選擇與數位供應鏈兼全管道交付領導企業 Blue Yonder 合作，開展供應鏈計畫功能轉型。榮耀將實施 Blue Yonder Luminate™ 計畫套件中的企業供應計畫解決方案。

榮耀以創新、品質和服務為三大策略要點，堅持持續投入研發及尖端科技，為全球消費者帶來不斷創新的智慧裝置，創造屬於每個人的智慧新世界。該公司提供一系列不同價位的智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦和穿戴式裝置。為打造更為高效敏捷、反應更為迅速的供應鏈，榮耀選擇了 Blue Yonder。Blue Yonder 同時也是榮耀目前的運輸管理系統解決方案提供商。

藉助 Blue Yonder 供應鏈解決方案，榮耀將可望：

以企業供應計畫解決方案為核心，打造全方位的供應鏈轉型策略。

支援企業的快速發展，成為行動裝置一級供應商。

驅動並滿足客戶在行動裝置製造方面的各類需求。

Blue Yonder 的企業供應計畫解決方案，將使榮耀供應鏈計畫流程的互通互聯得以全面實現。榮耀還將能夠評估各種互通的計畫場景類比方案，並結合系統生成的智慧決策建議，在整個經銷網路中精準配置庫存，將缺貨損失減到最低，同時盡最大可能加快庫存周轉，藉此全面提升決策準確性，最終改善客戶體驗。

Blue Yonder亞太區總裁Antonio Boccalandro表示：「榮耀希望獲得業界最出色的解決方案，以促進業績增長。Blue Yonder 很榮幸有機會幫助榮耀實現供應鏈計畫能力的躍升，我們的解決方案完全有能力幫助榮耀實現其業務目標。」

關於榮耀

作為全球領先的智慧終端機提供商，榮耀 (HONOR) 致力於成為構建全場景、面向全管道、服務全人群的全球標誌性科技品牌。榮耀以創新、品質和服務作為三大策略要點，堅持持續投入研發及尖端科技，為全球消費者帶來不斷創新的智慧裝置， 創造屬於每個人的智慧新世界。

詳情請造訪榮耀官網 www.hihonor.com 或發送電子郵件至 newsroom@hihonor.com。

關於 Blue Yonder

Blue Yonder是数字化供应链转型和全渠道商务交付领域的全球领导者。我们端到端的认知业务平台能从计划到交货环节，全链路满足零售商、制造商和物流供应商的业务需求。通过Blue Yonder，您将统一您的数据、供应链和零售商业运营，以解锁新的业务机会，并推动自动化、控制和调度，以实现更有利可图、更可持续的商业决策。Blue Yonder-实现你的潜能™blueyonder.com

「Blue Yonder」是 Blue Yonder Group, Inc. 的商標或註冊商標。本新聞稿所引述之一切「Blue Yonder」業務名稱、產品名稱或服務名稱，皆為 Blue Yonder Group, Inc. 的商標和 / 或財產。所有其它公司名稱和產品名稱皆為其關聯公司的商標、註冊商標或服務標章。