荣耀携手Blue Yonder，加快企业战略增长

中国上海，美国亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--为支持企业发展战略，全球领先的智能终端提供商荣耀已选择与数字供应链及全渠道交付领导企业 Blue Yonder 合作，开展供应链计划功能转型。荣耀将实施 Blue Yonder Luminate™ 计划套件中的企业供应计划解决方案。

荣耀以创新、品质和服务作为三大战略控制点，坚持研发及前瞻性技术的持续投入，为全球消费者带来不断创新的智能设备， 创造属于每个人的智慧新世界。该公司提供一系列不同价位的智能手机、平板、笔记本和可穿戴设备。为打造更加高效敏捷、快速响应的供应链，荣耀选择了 Blue Yonder。Blue Yonder 同时也是荣耀当前运输管理系统解决方案的提供商。

借助 Blue Yonder 供应链解决方案，荣耀将能：

以企业供应计划解决方案为核心，打造全方位的供应链转型战略。

支持企业快速发展成为移动设备一级供应商。

驱动并满足客户在移动设备制造方面的各类需求。

Blue Yonder 的企业供应计划解决方案将全面实现荣耀供应链计划流程的互通互联。荣耀还将能够评估各种互通的计划场景模拟方案，并结合系统生成的智能决策建议，在整个分销网络中精准配置库存，最小化缺货损失，尽最大可能加快库存周转，全面提升决策准确性，最终优化客户体验。

Blue Yonder亚太区总裁Antonio Boccalandro表示：“荣耀希望获得业界最出色的解决方案，以促进业绩增长。Blue Yonder 很荣幸有机会帮助荣耀实现供应链计划能力的跃升，我们的解决方案完全有能力帮助荣耀实现其业务目标。”

关于荣耀

作为全球领先的智能终端提供商，荣耀 (HONOR) 致力于成为构建全场景、 面向全渠道、服务全人群的全球标志性科技品牌，荣耀以创新、品质和服务作为三大战略控制点，坚持研发及前瞻性技术的持续投入，为全球消费者带来不断创新的智能设备， 创造属于每个人的智慧新世界。

更多信息，请访问荣耀官网 www.hihonor.com 或发送电邮至 newsroom@hihonor.com。

关于 Blue Yonder

Blue Yonder是数字化供应链转型和全渠道商务交付领域的全球领导者。我们端到端的认知业务平台能从计划到交货环节，全链路满足零售商、制造商和物流供应商的业务需求。通过Blue Yonder，您将统一您的数据、供应链和零售商业运营，以解锁新的业务机会，并推动自动化、控制和调度，以实现更有利可图、更可持续的商业决策。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com

“Blue Yonder” 是 Blue Yonder Group, Inc. 的商标或注册商标。本新闻稿中引述的任何包含 “Blue Yonder” 的业务名称、产品名称或服务名称，都是 Blue Yonder Group, Inc. 的商标和 / 或财产。所有其它公司名称和产品名称可能是其关联公司的商标、注册商标或服务标志。