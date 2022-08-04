Daigas集團與現代樂鐵公司合作，在全球部署集團的現場產氫技術

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--大阪瓦斯股份有限公司(TOKYO: 9532)的全資子公司大阪瓦斯電力工程股份有限公司（以下簡稱“DGPS”）與現代汽車集團附屬公司現代樂鐵公司（Hyundai Rotem Company，以下簡稱“HRC”）就現場氫氣產生器技術達成更大範圍的業務合作，允許HRC在韓國以外出售氫氣產生器。
2003年，Daigas集團（原大阪瓦斯集團）利用其在催化劑領域累積的知識，推出首個“HYSERVE”(*1)現場氫氣產生器機型。2013年，DGPS推出新機型“HYSERVE-300”，每小時產氫能力達300 Nm3。HYSERVE-300的製造商DGPS主要向加氫站出售該裝置。
2019年，DGPS授權HRC生產和銷售採用HYSERVE-300技術的氫氣產生器“Hy-Green”，使HRC能夠滿足韓國對加氫站日益成長的需求。
在確認HRC已成功推出Hy-Green後，DGPS決定授權HRC在韓國以外地區銷售Hy-Green，進而在全球部署其HYSERVE技術。DGPS相信此舉將有助於加快分散式氫氣供應基礎設施的建造，該基礎設施對於運輸部門脫碳是不可或缺的。
HRC將針對服務各種氫燃料交通工具（小型車輛、公共汽車、卡車、建築設備、火車、輪船、無人機等）的現場加氫站、燃料電池發電廠和用於生產氫氣的沼氣生產設施出售Hy-Green，以擴大氫氣供應鏈。
HRC已經具備Hy-Green的量產能力，並已準備好接受來自世界各地（包括透過Daigas集團）的詢價。
Daigas集團（包括DGPS）將充分利用其在日本國內外的經驗和現有的海外業務平臺，將海外能源業務從上游擴展到下游。
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(*1)
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Daigas集團研發並出售的現場氫氣產生器。迄今為止在日本已售出36套。
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[有關HYSERVE-300上市的新聞稿（日文）]
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https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2013/1206060_7831.html
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[企業概況]
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大阪瓦斯股份有限公司(Osaka Gas Co., Ltd.)
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總部：
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4-1-2 Hiranocho, Chuo-ward, Osaka-city, Osaka
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法人代表：
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Masataka Fujiwara（總裁兼代表董事）
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資本額：
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132,166,660,000日圓
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成立時間：
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1897年4月10日
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業務概述：
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天然氣配送和供應、發電和供電等。
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大阪瓦斯電力工程股份有限公司(Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd.)
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總部：
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3-5- 11 Doshomachi, Chuo-ward, Osaka-city, Osaka
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法人代表：
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Nobushige Goto（總裁兼代表董事）
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資本額：
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100,000,000日圓
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成立時間：
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2019年10月1日
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業務概述：
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天然氣廠和發電廠的運行和維護；發電和供電；以及工程設計
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現代樂鐵公司(Hyundai Rotem Company)
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總部：
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37, Cheoldobangmulgwan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, 16082, Korea
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法人代表：
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Yong-Bae, Lee（執行長）
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資本額：
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545,711,465,000韓元
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成立時間：
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1977年7月1日
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業務概述：
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全套鐵路系統供應、地面武器系統供應、鋼鐵及汽車生產、氫氣基礎設施供應等。
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聯絡方式：
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Duseop Lee / duseop.lee@hyundai-rotem.co.kr / +82-10-2648-5039
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